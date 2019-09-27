9 цепляющих историй про воспитание детей, которое заслуживает уважения

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Быть родителем — работа довольно сложная. Особенно тяжело порой оказывается сохранить самообладание, правильно расценить ситуацию и, несмотря на бушующие внутри эмоции, найти в себе силы спокойно поговорить с ребенком как со взрослым и доходчиво объяснить ему, что хорошо, а что плохо. Ведь это одна из главных составляющих правильного воспитания.

Мы в AdMe.ru восхищаемся нетривиальными уроками и примерами достойного поведения родителей, которые нашли тот самый ключик к общению с детьми. Поэтому решили рассказать некоторые из таких историй вам.

Бонус: что делать, если никто не пришел к вашему ребенку на день рождения?

Это произошло с моим младшим братом. Наша мама лично раздала всем пригласительные открытки (ему исполнялось 6, мне было 17), и некоторые родители даже заверили, что их дети обязательно придут. Однако в назначенный день абсолютно никто не явился. Брат ужасно расстроился, мама рассердилась и стала названивать тем родителям. А я решил позвонить своим друзьям и пригласить их повеселиться и вкусно поесть.

Все они подтянулись в течение часа, и мы потрясающе провели время! Прыгали в надувном домике, я учил брата, как играть в FIFA, он получил кучу подарков. А когда мы наконец вынесли торт, напевая «C днем рождения тебя-я-я!», брат обнял меня и расплакался. В итоге он и думать забыл о всех тех гостях, которые не пришли, и спал потом как младенец. © CocoAnnie