9 цепляющих историй про воспитание детей, которое заслуживает уважения
Быть родителем — работа довольно сложная. Особенно тяжело порой оказывается сохранить самообладание, правильно расценить ситуацию и, несмотря на бушующие внутри эмоции, найти в себе силы спокойно поговорить с ребенком как со взрослым и доходчиво объяснить ему, что хорошо, а что плохо. Ведь это одна из главных составляющих правильного воспитания.
Мы в AdMe.ru восхищаемся нетривиальными уроками и примерами достойного поведения родителей, которые нашли тот самый ключик к общению с детьми. Поэтому решили рассказать некоторые из таких историй вам.
- Только что на моих глазах ребенок лет пяти разбил зеркало в магазине. Его родители сели на корточки и стали спокойно обсуждать с ним, как можно исправить ситуацию. Мама предложила попросить веник и подмести. Сам ребенок — чтобы папа заплатил и не покупал ему коньки в счет этих денег. Продавцы, как и я, в остолбенении наблюдали за этим, не смея вмешаться. Блин. Все же так просто. Три человека столкнулись с проблемой и вместе, поддерживая друг друга, ее решают. Именно так и должно происходить всегда. А большинство такая картина еще удивляет с непривычки.
- Важно реагировать на падения детей без истерик. Именно из-за чересчур ярких реакций взрослых ребенок начинает думать, что происходит нечто ужасное. К моей племяннице, например, родители никогда не подбегали с охами-вздохами. Напротив, они намеренно научили ее относиться к этому проще и даже разыгрывать мини-сценку: вскакивать и громко говорить «Я в порядке!» с поднятыми руками, как гимнастка. Потом ее, конечно, всегда осматривают, дезинфицируют рану, приклеивают пластыри и накладывают бинты, если необходимо. Но я ни разу не видела, чтобы она плакала из-за такой на самом деле незначительной ерунды. © Ms_ChokelyCarmichael
- Когда я был ребенком, родители позволили мне совершить множество финансовых ошибок. Потери в то время, естественно, не могли быть велики, зато результат стоил того. Я по-прежнему очень благодарен им за этот опыт, так как теперь прекрасно контролирую финансы. © PuddinTater69
- Мой дядя обучил свою грудную дочку языку жестов, чтобы она могла объяснить, чего хочет, еще до того, как научилась говорить. Эта хитрость значительно облегчила им жизнь, и всякий раз, когда она капризничала, по жестам они могли понять, хочет ли она кушать, спать или что-то еще. © antipromaybe
- Долгое время я ощущала себя тенью своей сестры. Все учителя были в восторге от ее способностей и ожидали, что я буду такой же. Невольно я старалась подражать ей и ни в чем не уступать, ощущая при этом ужасное давление. И, заметив это, мама сказала: «Не сравнивай себя с сестрой. Вы обе удивительные по своему». Только это смогло наконец снять с меня оковы, и спустя какое-то время я поняла, что я — личность со своими уникальными качествами, которые тоже делают меня хорошим человеком. © Onescoopofmayo
- Давным-давно, когда я был маленьким, наши соседи переживали тяжелый развод. Для нас это не стало большим сюрпризом, потому что мы довольно часто слышали, как они кричали и чуть ли не дрались у себя дома. Увидев однажды вечером, как родители что-то напряженно обсуждали на кухне, а потом встали и нежно обнялись, я выпалил: «Надеюсь, вы никогда не станете похожи на парочку по соседству!» На что папа улыбнулся и сказал: «Мы не кричим, мы обсуждаем. Мы не боремся, мы просто бываем несогласны и ищем компромиссы, которые устроят обоих». Я запомнил это на всю жизнь и считаю, что именно это теперь помогает мне выстраивать гармоничные отношения.
- В школе у меня была подруга, на которую я довольно часто жаловалась маме. Я любила ее, но она нередко поступала по отношению ко мне нечестно, бросала, предпочитая кого-то другого, и снова возвращалась. Но как-то раз она навсегда отказалась со мной дружить. Придя домой, я разрыдалась, и мама сказала мне фразу, которую я запомнила на всю жизнь: «Твоя жизнь как автобус — люди заходят в нее и выходят. Некоторые остаются навсегда. Некоторые задерживаются лишь на короткое время. Но порой будут и те, кого тебе придется выкидывать самостоятельно». © EvilAbdy
- Главный совет, который сформировал меня таким, какой я есть, мой отец донес до меня такой интересной формулировкой: «Если ты не худший музыкант в группе, найди группу получше». Другими словами, выходи из зоны комфорта и стремись оказываться в окружении, где нужно становиться лучше, чтобы выжить. Поступая так, ты научишься прекрасно адаптироваться и получишь множество полезных знаний.
- Однажды утром, когда я еще был маленьким, мы повздорили с мамой из-за какой-то ерунды. Весь путь до школы мы молчали. Но когда доехали, она все же сказала на прощание, что любит меня. А вот я сказал, что ненавижу. Как ни странно, мама не разозлилась и спокойно сказала: «Не говори так. Что, если я попаду в аварию и ты больше никогда меня не увидишь? Не думаю, что ты хочешь, чтобы именно эти слова были последними из тех, что ты мне скажешь». По сей день я стараюсь никогда не расставаться с людьми в плохих отношениях. Никогда не знаешь, когда видишь кого-то в последний раз. © BagelMatt
Бонус: что делать, если никто не пришел к вашему ребенку на день рождения?
Это произошло с моим младшим братом. Наша мама лично раздала всем пригласительные открытки (ему исполнялось 6, мне было 17), и некоторые родители даже заверили, что их дети обязательно придут. Однако в назначенный день абсолютно никто не явился. Брат ужасно расстроился, мама рассердилась и стала названивать тем родителям. А я решил позвонить своим друзьям и пригласить их повеселиться и вкусно поесть.
Все они подтянулись в течение часа, и мы потрясающе провели время! Прыгали в надувном домике, я учил брата, как играть в FIFA, он получил кучу подарков. А когда мы наконец вынесли торт, напевая «C днем рождения тебя-я-я!», брат обнял меня и расплакался. В итоге он и думать забыл о всех тех гостях, которые не пришли, и спал потом как младенец. © CocoAnnie
Может быть, вы тоже сталкивались с ситуациями, когда какие-либо родители удивительно достойно вели себя с капризничающим ребенком? Или, например, тоже запомнили на всю жизнь нестандартный совет, полученный от собственных родителей?