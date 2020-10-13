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8 звезд до и после того, как встретили свою любовь (От этих метаморфоз тепло на сердце)

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Согласно исследованию, брак позитивно влияет на ментальное здоровье любого человека. Специалисты говорят, что свадьба помогает предотвратить возникновение депрессии. У наших героев было достаточно серьезных жизненных испытаний, но, несмотря на это, они встретили свою половинку и вновь стали счастливыми. Их метаморфозы в очередной раз доказывают, что любовь спасет мир.

Мы в AdMe.ru настроены на любовь, поэтому не смогли пройти мимо романтических историй знаменитостей.

Бен Аффлек — Ана де Армас

© KELA / Broadimage / Broad Image / East News

Бен Аффлек, как и все обычные люди, тяжело переживал развод после 13 лет брака. Актер столкнулся с психологическими проблемами, а потом и вовсе скатился в пучину депрессии. На фото и видео того времени он выглядит так, будто вот-вот расплачется. Но спустя пару лет Бен смог справиться, не без помощи любви, конечно: кубинская красавица Ана де Армас помогла Аффлеку вновь почувствовать вкус жизни. Актеры познакомились осенью 2019-го на съемках фильма «Глубокая вода». Вы только посмотрите, как похорошел Бен рядом с новой спутницей.

© KELA / Broadimage / Broad Image / East News

Эд Ширан — Черри Сиборн

© AFP / East News

Черри и Эд познакомились, когда им было 11 лет. Детьми они вместе ходили в школу в небольшом городе Фрамлингем в Англии. Эд сразу влюбился в подругу и какое-то время пытался ухаживать за ней. Но у него ничего не вышло, да и их жизненные пути разошлись. Черри после школы уехала учиться в Америку, а Эд остался в Англии и всерьез занялся музыкой.

Молодые люди вновь встретились на дне рождения общего друга в 2015 году. Эд, увидев Черри, понял, что по-прежнему испытывает к ней симпатию. Музыкант решил, что на этот раз точно добьется своего. В преддверии 2018 года он сделал Черри предложение, через год влюбленные поженились. А 1 сентября у пары родилась дочь Лира.

Николь Кидман — Кит Урбан

© Robert Hepler / Everett Collection / East News

С 1990-го Николь Кидман была счастлива в браке с Томом Крузом. Развод, который произошел спустя практически 10 лет, стал настоящим ударом для актрисы. Она тяжело переживала разрыв и долгие годы не могла найти себе спутника жизни. У Николь было несколько романов, в том числе с Тоби Магуайром, Робби Уильямсом и Ленни Кравицем, однако ни с одним из них семьи создать так и не удалось.

© Invision / Invision / East News

Только спустя 4 года после развода актриса вновь обрела счастье. Николь Кидман и музыкант Кит Урбан познакомились в январе 2005-го и поженились через полтора года. Актрисе за 5 дней до свадьбы исполнилось 39 лет. Парочка и сейчас без стеснения нежничает на публике: супруги буквально светятся от счастья.

Эштон Кутчер — Мила Кунис

© LFI / Photoshot / REPORTER / East News

История Милы и Эштона больше похожа на сценарий романтического фильма. Они познакомились на съемочной площадке сериала «Шоу 70-х», когда Миле было всего 14, а Эштону — 19. Актеры играли влюбленных и даже не заметили, как теплые чувства друг к другу просочились в реальную жизнь. Но сложно было назвать отношения в таком возрасте серьезными. Спустя время Мила начала встречаться с Маколеем Калкином, а Эштон — с Деми Мур. В этот период дружба и теплые отношения между Кутчером и Кунис сошли на нет.

© Yichuan Cao / Sipa USA / East News

Когда брак Эштона Кучера затрещал по швам, Мила Кунис не осталась в стороне и захотела поддержать друга детства. Эштон в итоге развелся, и благодаря происходящему актеры вспомнили о своей дружбе, а позже и о взаимной симпатии. В 2015 году они официально поженились и теперь воспитывают дочь и сына.

Риз Уизерспун — Джим Тот

© MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News

Риз Уизерспун до встречи с Джимом побывала замужем дважды. После 2-го развода она какое-то время была одна, а с Тотом познакомилась совершенно случайно: в баре к ней приставал какой-то нахал, а Джим защитил актрису и уладил проблему. С того момента в 2010-м они стали встречаться, а через год поженились. Риз Уизерспун говорит, что Джим вернул ей веру в любовь. По словам актрисы, он пообещал ей каждый день показывать, что такое настоящая любовь, и окружил заботой. Риз признается, что ни один человек на свете так к ней не относился.

© AP / East News

Джордж Клуни — Амаль Аламуддин

© ADMEDIA / SIPA / East News

Между 1-м и 2-м браком Джорджа Клуни прошел 21 год. После неудачной женитьбы актер не спешил вновь под венец. При этом он крутил романы и заслужил славу плейбоя. Джордж по-настоящему остепенился в свои 53, когда в 2014-м сделал предложение Амаль Аламуддин. Пара поженилась спустя всего несколько месяцев бурного романа в Риме, а сейчас воспитывает двойняшек.

© VALERIE MACON / AFP / East News

Венсан Кассель — Тина Кунаки

© AFP / East News

Венсан был женат на одной из красивейших женщин мира, Монике Беллуччи, 14 лет. Их брак распался в 2013-м, и актер очень тяжело переживал развод. Он стал затворником, перестал следить за собой, сниматься в кино. В 2016 году Венсан Кассель встретил модель Тину Кунаки, которая вернула его к жизни. Рядом с ней он вновь захотел хорошо выглядеть. В их союз сначала не верили, но 2 года назад Венсан и Тина поженились и сейчас уже воспитывают дочь.

© Laurent VU / SIPA /East News

Ева Лонгория — Хосе Антонио Бастон

© Stephen Boitano / Everett Collection / East News

Свой 2-й развод, после 3-летнего брака, Ева Лонгория переживала особенно тяжело: у нее началась депрессия, она ничего не ела, только пила кофе. При этом окружающим казалось, что разрыв пошел ей на пользу, хотя сама Ева чувствовала себя ужасно. Справиться с ситуацией ей помогли специалисты и бессахарная диета. Спустя 3 месяца энергия и жизненные силы вернулись, и актриса вновь засияла. В 2013 году она познакомилась с Хосе Антонио Бастоном, через 3 года пара поженилась, а еще спустя 2 года у них родился сын.

© AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Расскажите, какие изменения произошли с вами, когда вы встретили свою половинку.

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