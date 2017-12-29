8 веских доказательств того, что Новый год в 20 и 30 лет — абсолютно разные праздники

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Новый год — это всегда мандарины, гирлянды на окнах и ожидание чуда. Но время не стоит на месте и есть вещи, которые меняются в зависимости от нашего возраста. AdMe.ru подметил 8 отличий между тем, как мы готовились и праздновали Новый год в 20 и 30 лет. А бонус в конце объяснит, почему все-таки мы ждем этот праздник, несмотря на возраст и другие обстоятельства.

1. Подготовка к празднику

В 20 лет решение, где и с кем мы будем встречать Новый год, принимается 31 декабря примерно в 21.00 и не факт, что оно будет окончательным. И как показывает опыт, спонтанность — это залог яркого и запоминающегося праздника. Дома никто не собирается появляться несколько дней, поэтому в холодильнике пусто. Горошек для оливье в 30 лет мы покупаем еще с октябрьской зарплаты. И заблаговременно начинаем составлять список, в котором есть ответы не только на вопросы, «где» и «с кем», но и «как», «в чем», «что делать, если холодец не застынет», «что принять от вздутия живота и головной боли». Все потому, что лучшая импровизация — подготовленная импровизация.

2. Новогодние желания

В 20 лет мы желаем себе денег, признания, любви. Денег — так, чтобы хватило на личный самолет, а лучше на два. Признания — так, чтобы на весь мир. Любви — так, чтобы на всю жизнь. Все это пишем на бумажке, которую надо сжечь, а пепел бросить в бокал с шампанским и выпить под бой курантов. Залпом. В 30 лет мы желаем здоровья. Себе, близким, всем. В этом возрасте уже понимаешь, что без него деньги, признание, любовь очень теряют в весе. Еще можно попросить у Деда Мороза гречку дешевле и скидку на весенние сапоги.

3. Планы в наступающем году

Планы на предстоящий год в 20-летнем возрасте мы строим грандиозные. Потому что полны сил, амбиций и желания перевернуть этот мир. Здоровое питание, спорт, ежедневный подъем в 6 утра? Легко! Приступаем сразу, как закончим праздновать. В 30 лет, перед тем как что-то планировать, мы вспоминаем опыт, взвешиваем свои силы, в общем, используем рациональный подход. Потому что знаем, что на свете очень мало людей, которые пошли в спортзал 15 января и не бросили это занятие спустя месяц.

4. Компания

На фото, сделанных в 20-летнем возрасте на Новый год, всегда много людей, и о половине из них мы понятия не имеем, кто это. Вот эта девушка с розовыми волосами, кажется, соседка. Или официантка из бара. Нет, она вообще из другого города приехала с тем парнем в спортивном костюме. На новогодних снимках, сделанных в 30 лет, все понятно: это мама, папа, тетя Ира. Новый год недаром называют семейным праздником, и когда, как не сейчас, уделить внимание близким. А если праздник придется встретить в одиночестве — мы без истерики выпьем бокал шампанского, съедим бутерброд с икрой и тихонечко порадуемся тому, что завтра не нужно будет мыть гору посуды.

5. Подарки

Давайте называть вещи своими именами. Никто никому не дарит подарки на Новый год в 20 лет. Максимум, что можно получить на праздник, — это практичный презент от родителей или какую-нибудь прикольную штуку типа пердящей подушки, которую выигрываешь в конкурсе, кто больше водки выпьет через трубочку. Все. Чем старше мы становимся, тем сильнее ценим людей, которые рядом. И поэтому в 30 лет мы не упускаем возможность выразить свое признание не обязательно дорогим, но ценным именно для этого человека подарком.

6. Алкоголь

В 20 лет все начинается с шампанского. Потом вино. Портвейн. Водка. Пиво. Какой-то непонятный напиток. Еще один непонятный напиток, газированный. Ореховая настойка, которую приготовил чей-то дедушка. Опять шампанское. После этого в бокал наливают по принципу «что осталось». И в 30 лет все начинается с шампанского. С глотка шампанского. Затем вино красное выдержанное. Или коньяк. Или виски. В общем, какой-нибудь благородный напиток. Один благородный напиток. И если он закончится раньше времени, ничто и никто не заставит нас перейти на что-то другое.

7. Новогоднее настроение

У нас может не быть работы, денег и нормальной еды. Но новогоднее настроение в 20 лет есть всегда. Начиная примерно с 15 декабря, мы живем с твердой уверенностью, что все проблемы останутся в уходящем году, а новый принесет с собой работу, много денег и что-нибудь кроме доширака. И ведь так все всегда и происходит! Ближе к 30 годам понимаешь, что Новый год — это не просто праздник, а завершение определенного этапа в жизни и начало нового. Чего я достиг в уходящем году? Куда двигаться дальше? Самоанализ отодвигает всю эту новогоднюю суету на второй план. Но 31 декабря, когда встречаем или получаем поздравления от близких людей, праздничное настроение все равно появляется.

8. 1 января

1 января в 20 лет никогда не наступает 1 января. Вечер 31 декабря — самый длинный в году и заканчивается в этом возрасте по-разному, но не раньше 4 января. Не важно, что и в каких количествах было выпито и чем закусывалось, после встречи Нового года ты всегда бодр и готов прямо сейчас идти и завоевывать этот мир. Ну, или продолжать праздновать. 1 января в 30 лет наступает по графику — 1 января. Минеральная вода (бульон, рассол — тут у каждого свой рецепт) с таблеткой аспирина не сразу, но делают свое дело. И если привести себя в порядок (тут постараться нужно), можно продолжать праздновать. Но не хочется. Хочется поесть салатиков, вернее — надо, потому что портятся, и поваляться в постельке под любимый сериал.

Бонус: в Новый год происходят чудеса

Новый год — это время магии, и именно поэтому мы всегда ждем этот праздник. Стать волшебником под силу каждому из нас, ведь самые невероятные чудеса совершают обычные люди своими добрыми поступками.

Давайте творить новогоднее волшебство!

С наступающим, любимые читатели!