8 вещей, которым каждый отец должен научить сына

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Хотя матери играют самую важную роль в жизни и воспитании ребенка, есть вещи, которые уж точно лучше сделает отец. Особенно если речь идет о сыне. Только задумайтесь: сначала мальчик попадает под присмотр воспитательниц в детском саду, а потом еще и школа, где 90 % учителей — женщины. Малыш постоянно находится в женской компании, и ему не хватает мужского воспитания. AdMe.ru решил рассказать о 8 вещах, которые может дать ребенку только отец.

Кто является лучшим компаньоном для ребенка в различных соревнованиях и подвижных играх помимо друзей? Конечно, папа. Это неплохая тренировка мужских качеств. Через эти игры малыш почувствует вкус победы и осознает, как много сил нужно приложить, чтобы достичь ее. А для отца такие игры станут отличной возможностью объяснить сыну, что поражения неизбежны и если ты упал, стоит просто подняться и продолжать движение, а в проигрыше нет ничего постыдного.

Рассказать сыну, как ему стоит вести себя с женщинами, может и мать, но только отец сможет показать все это на своем примере. Будет отлично, если именно от него сын узнает всякие важные вещи о женщинах. Не от друзей, не из интернета, а от отца — это важно. Взять сына с собой, чтобы вместе купить цветы для мамы, сходить в магазин и вежливо поговорит с продавщицей, чтобы ребенок не стеснялся общения с незнакомыми женщинами, — вот это вот все.

Этот пункт вытекает из предыдущего. Пусть сын узнает об этом всесильном чувстве именно из мужских разговоров по душам, когда придет время. Для подростка будет ценным подарком, если отец расскажет ему о своей первой влюбленности, о первых свиданиях и походах в кафе. И о том, что не стоит торопиться, а лучше подождать ту самую девушку, которая зажжет искру в душе. Да и для доверия такие разговоры окажутся чрезвычайно полезны.

Отец и только отец может как следует научить сына быть сильным и твердым, стоять за себя и свою правоту. Научить распознавать, в каких ситуациях стоит так рявкнуть, чтобы обидчик больше на километр не приблизился, а в каких разумнее не обращать внимания на провокации и спокойно удалиться.

Объяснить сыну и показать своим примером, что доброта — не слабость, — тоже дело отца.

Для этого даже делать особо ничего не надо, просто периодически быть рядом со своим сыном и разговаривать с ним. Так малыш понимает, что есть не только мама с ее требованиями и ожиданиями, но и еще один человек с иным подходом. Конечно, родители должны быть заодно в вопросах воспитания, но в плане взглядов на мир их философия может сильно отличаться. И это абсолютно нормально. С помощью отца ребенок будет видеть, что существует несколько точек зрения на одни и те же явления, научится анализировать и формировать свой взгляд на вещи.

Все начинается с возраста, когда ребенок совсем маленький. Но даже будучи 6-месячным карапузом, он может почувствовать разницу между женскими и мужскими проявлениями любви. В отличие от матерей, отцы ласкам и поглаживаниям предпочитают активные игры с «мужским характером» типа подбрасываний или кружений. Мамы обычно смотрят на все это с тихим ужасом, но ребенку это дает обилие зрительных, слуховых и тактильных ощущений и новый опыт о собственном пространственном расположении.

Есть такие вещи, которые для многих женщин выглядят как некая магия, владеют которой только мужчины, к примеру разведение костра, закручивание гаек, починка автомобиля. Даже если ваш ребенок «городской» на 100 %, можно не сомневаться, что умение разжигать костер пригодится ему в будущем — хотя бы для растопки мангала для барбекю. В любой компании вышеописанные навыки придадут вашему сыну плюс 100 очков к авторитету.

Конечно же, это такие операции, как завязывание галстука, бритье и глажка рубашек. Хотя сейчас ответ на любой вопрос можно найти в интернете, согласитесь, что будет гораздо лучше, если сын узнает это от отца. И да, именно отец и никто другой может показать сыну, что мужчины тоже могут готовить. Ну, хотя бы на таком уровне, чтобы не умереть с голоду.