8 мифов о беременности, которые оказались правдой

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С первых недель беременности будущую маму начинают запугивать дурными приметами: волосы не стриги, одежду не покупай, вязать не вздумай. Но есть в некоторых суевериях и рациональное зерно. AdMe.ru подготовил для вас подборку поверий о беременности, которые имеют под собой научное обоснование.

1. Если гладить кошку, у ребенка будет много врагов

Один враг малышу действительно грозит — токсоплазмоз, переносчиком которого являются кошки. Так что ограничить общение с котейками и правда стоит, чтобы избежать внутриутробной инфекции.

2. Если сидеть на пороге, ребенка утащат злые духи

И на пороге, и на любом другом сквозняке беременной сидеть не стоит. Иммунная система может быть ослабленной, а ни простуда, ни застуженная поясница здоровья будущей маме не добавят.

3. Если есть красные плоды, ребенок будет румяным

Все красные ягоды и плоды являются сильными аллергенами, а вот отношение к употреблению их беременными разнится. Отечественная медицина утверждает, что не стоит принимать их в пищу, а западные врачи уверены в обратном.

4. Если смотреть на страшное, ребенок родится некрасивым

Недаром в кино добавили специальную оговорку про беременных женщин. Гормональные перестройки делают женщину очень впечатлительной, а лишний стресс приводит к нарушению кровотока. Так что ужастики лучше оставить на потом.

5. Если сидеть нога на ногу, ребенок будет косолапым

Положение нога на ногу затрудняет кровоснабжение и повышает риск варикозного расширения вен, поэтому на время беременности о нем стоит забыть и отдать предпочтение более безопасным позам.

6. Если спать на спине, ребенок может задохнуться

Сон на спине, особенно на поздних сроках беременности, чреват тем, что плод пережимает полую вену матери. При регулярном сне на спине беременная может чувствовать слабость, нехватку воздуха и головокружение. И у малыша может начаться гипоксия.

7. Если развешивать белье, ребенок в пуповине запутается

Дело тут даже не в самом развешивании белья, а в подъеме обеих рук. Если делать это недолго, ничего страшного не случится, а вот при длительном подъеме повышается тонус матки, что вредно и даже опасно для беременности.

8. Нельзя принимать ванну — сила из ребенка вымоется

Горячая ванна, особенно на ранних сроках, может спровоцировать прерывание беременности. А вот понежиться в теплой ванне можно без всяких опасений.

Мальчик или девочка?

Говорят, если живот беременной острый и выпирающий — там мальчик, а если округлый — девочка. Увы, на форму живота влияет только расположение мышц и органов, так что это суеверие — миф, как и другие способы определения пола. Самый верный способ — УЗИ, но и он порой дает осечки.