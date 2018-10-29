8 самых дорогих вещей на нашей планете (Забудьте про золото, теперь богатство измеряется скорпионами)

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Как вы думаете, сколько может стоить литровая бутылка воды или веточка винограда самого редкого сорта и можно ли носить «Большой красный халат» за $ 685 тыс.? Заходите в статью, и вы узнаете ответы на эти вопросы. А в конце вы увидите самую дорогую жидкость в мире, которая, возможно, есть и у вас дома, но вы не продадите ее ни за какие деньги.

AdMe.ru собрал 8 самых дорогих вещей и предлагает узнать, почему они стоят целое состояние.

Гроздь винограда

Сорт винограда «Римский рубин» выращивается и продается только в префектуре Исикава (Япония), здесь же проводится и ежегодный аукцион. У этих ягод существует строгий отбор: каждая виноградинка должна весить более 30 граммов, а вся гроздь — не менее 700. Изначально, в 2008 году, цена за 1 грамм составляла $ 26, но каждый раз цена продажи била предыдущую, и в 2017-м веточка этого винограда была продана за $ 9 800.

Перо птицы

Разноклювая гуйя вымерла еще в начале ХХ века, но ее перо было продано за рекордную сумму — $ 10 тыс. — в 2010 году. И сейчас в интернет-магазинах Новой Зеландии (а птица была как раз родом оттуда) можно встретить предложение купить ценный экземпляр по демократичной цене — всего $ 1 000, правда, установить его подлинность невозможно и велика вероятность того, что это просто подделка.

Таблички и вывески

1 грамм трития стоит $ 30 тыс. Он используется для подсветки совершенно разных предметов: компасов, часов, брелоков, аварийных надписей «Выход». Преимущество такой подсветки заключается в постоянстве свечения и отсутствии необходимости зарядки.

Вода

А вы когда-нибудь могли представить, что 1,25-литровая бутылка воды может стоит $ 60 тыс.? И правда может, если это самая дорогая и редкая вода в мире — Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, которую добывают из родников на островах Фиджи и мешают с талой водой из ледников Исландии.

Восстановление зрения

Препарат Luxturna помогает вернуть зрение людям с наследственной формой слепоты. Цена оказалась даже ниже, чем планировали ученые при разработке, — $ 425 тыс. за лекарство для одного глаза. Ожидалось, что лечение будет превышать $ 1 млн.

Чай

«Большой красный халат» — самый дорогой китайский улун. Сырье собирают один раз в год, и срывается всего одна веточка с первыми 4 листьями. Ежегодно производится менее 500 граммов этого легендарного напитка, поэтому цена достигает $ 685 тыс.

Яд скорпиона

Яд скорпиона deathstalker признан самой дорогой жидкостью в мире. Цена за 1 галлон (3,7 литра) составляет $ 39 млн. Одна особь производит за раз не более 2 мг яда, и, чтобы заполнить галлон, одного членистоногого придется «доить» более 2 млн раз. Ценность яда заключается в ключевом компоненте, который применяется при лечении опухолей мозга.

Калифорний-252

Калифорний-252 — самый дорогой металл на Земле, используется в лучевой терапии опухолей. Для производства 1 грамма этого вещества плутоний или кюрий облучают в ядерном реакторе от 8 месяцев до полутора лет. Ежегодно получается добыть 20–40 мкг, а в мировом запасе всего 8 граммов, поэтому цена составляет $ 250 млн за 1 грамм.

Бонус: действительно самая дорогая жидкость в мире

Ученым не пришлось долго доказывать, что коты — это жидкость. Достаточно было просто понаблюдать за их поведением. А хозяева этих питомцев знают, что это еще и самый ценный ресурс, без которого мир не смог бы обойтись.

А что удивило вас больше всего?