8 признаков того, что пора менять кроссовки

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Многие из нас не знают, насколько важно менять кроссовки и когда это делать. Есть много факторов, которые указывают на то, что ваша обувь уже свое отслужила. AdMe.ru решил рассказать, на что обратить внимание, чтобы ваша спортивная обувь только помогала в достижении результатов, а не вредила здоровью.

1. У вас болят ноги

Если неожиданно появляется боль в коленях, бедрах, нижней части ноги, то это означает, что ваши кроссовки больше не обеспечивают ногам необходимую поддержку.

2. Изношенная подошва

Если вы заметили, что протекторы износились, значит, пора поменять обувь. Вы можете поскользнуться и получить травму, потому что именно протекторы отвечают за сцепление с поверхностью.

3. Эта пара обуви с вами уже очень давно

Обувь подлежит замене, если вы пробежали в ней от 500 до 1 000 км или 45–60 часов играли в баскетбол, теннис или занимались танцевальной аэробикой. Ваши кроссовки проживут дольше, если вы будете чередовать разные пары. Исследования показывают, что попеременно бегать в двух парах обуви получится так же долго, как в трех, использованных по очереди.

4. Учитывайте ваш вес

Если вы весите немного, то можете пробежать и 750 км в одних кроссовках без риска навредить себе. Если же ваш вес превышает 90 кг, «пробег» ваших кроссовок может сократиться до 500 км.

5. Они не проходят тест на скручивание

Возьмите кроссовку с обоих концов и покрутите в противоположные стороны. Чувствуете хорошее сопротивление? Если обувь крутится без особых усилий, то пора идти в магазин за новой парой.

6. Проверьте материал в средней части стопы

Большим пальцем руки надавите на среднюю часть подошвы. Если это место твердое и не продавливается (а не мягкое и пружинящее), значит, пора задуматься о новой паре обуви.

7. Проверьте обувь на симметричность

Если у одной кроссовки «уехала» пятка либо больше стерлась подошва, меняйте обувь. Так же придется поступить, если кроссовки на плоской поверхности не стоят прямо.

8. Стали появляться мозоли

Если вы заметили, что пальцы ног выдаются вперед, сильно натягивая ткань, или появляются мозоли, то это значит, что ваши кроссовки внутри износились, несмотря на то что их внешний вид может быть очень хорошим.