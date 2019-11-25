8 признаков, которые указывают на то, что вы выросли в токсичной семье

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Склонность к истерикам, тревожность, подавление эмоций, низкая самооценка — к сожалению, некоторым детям все это достается «по наследству» от родителей. Эгоизм и безразличие взрослых по отношению к чувствам собственного ребенка не проходят даром. В результате дети начинают винить во всем себя, чувствовать собственную беспомощность и испытывать трудности в поддержании отношений с другими людьми.

AdMe.ru изучил эту тему, чтобы помочь своим читателям разобраться с их внутренним миром. Осознание причины собственных страхов поможет от них избавиться и стать счастливыми.

1. Вы боитесь, что вами будут манипулировать

В токсичных семьях манипуляция — способ контролировать близких. Когда человек ежедневно чувствует давление, это превращается в эмоциональное насилие. Ему становится сложно доверять окружающим. Постоянное ощущение, что вами манипулируют, может вылиться в состояние, которое психологи называют «поведением избегания».

2. Вам сложно доверять окружающим и строить отношения с людьми

Когда человек растет в напряженной обстановке, в семье, где принято манипулировать и унижать друг друга, это не может не оставить свой след. Ребенок не получает поддержки от родителей, ему постоянно нужно быть начеку. Впоследствии становится сложно избавиться от этого ощущения, и человек пребывает в таком состоянии перманентно. В итоге ребенок, выросший в таких условиях, не может научиться доверять людям, ему сложно открыться другому человеку. В проблемах, связанных с привязанностью, разобраться непросто. У человека, который постоянно наблюдает физическое и эмоциональное насилие в семье, формируется своя картина «правильных» взаимоотношений. Он не представляет, как выглядят здоровые отношения в семье, где люди заботятся друг о друге, поэтому всегда ждет подвоха.

3. Вы слишком остро переживаете неудачи

Люди, которые воспитывались в токсичной атмосфере, привыкли думать, что они недостаточно хороши или даже бесполезны. Родители предъявляли к ним завышенные требования и обвиняли их в том, что они не соответствуют их ожиданиям. По этой причине у детей таких родителей вырабатывается низкая самооценка и даже малейшие ошибки могут выводить их из равновесия во взрослом возрасте.

4. У вас отсутствует чувство самоидентификации

Одобрение в семье — важная составляющая психического здоровья человека. Это настолько же важно, как быть любимым и ощущать принадлежность к семье. Если отношения между ребенком и его родителями построены на давлении и оскорблениях, внутренний мир маленького человека может пострадать. Ребенок может испытывать проблемы с самоидентификацией и низкой самооценкой, что приводит к неврозам и депрессии.

5. Вы слишком самокритичны

Низкая самооценка, которую ребенок приобретает по вине токсичных родителей, заставляет его чувствовать себя глупым и бесполезным. Ему кажется, что он не заслуживает лучшего. Чем бы ни занимался такой человек, став взрослым, он будет постоянно себя критиковать и сомневаться в своих решениях, ведь он считает себя хуже других. Это заставляет его страдать, но изменить ситуацию без психологической поддержки он не сможет.

6. Вы думаете о себе в последнюю очередь

Родители, которые физически или вербально унижают своих детей, пренебрегают их эмоциями. Когда дети пытаются донести до них свои чувства, это только усугубляет ситуацию. Дети привыкают прятать свою боль, обиду и гнев. Есть вероятность, что и во взрослой жизни эмоции других людей будут для них в приоритете. Подавление эмоций также сказывается на самоидентификации человека. Им трудно понять, кто они, что они чувствуют и чего хотят от жизни. Когда они пытаются заниматься тем, что для них важно, у них ничего не выходит. Им мешает чувство неуверенности в себе и отсутствие поддержки близких.

7. Вы постоянно ощущаете себя беспомощным ребенком

Токсичные родители иногда отказываются признавать, что их ребенок повзрослел. Независимо от того, сколько ему лет, они продолжают обращаться с ним как с беспомощным ребенком. Они хотят контролировать и командовать, а когда встречают сопротивление, то ведут себя так, словно их глубоко оскорбили, заставляя ребенка чувствовать себя виноватым. Если ребенку нельзя принимать никакие решения самостоятельно, если его частная жизнь грубо нарушается, так что он перестает чувствовать себя независимым человеком, это наносит вред его психическому здоровью: влечет за собой развитие тревожных состояний, боязнь начинать что-то новое и неспособность влиться в общество.

8. Вы часто ощущаете беспокойство

У людей, которые росли в токсичных семьях, часто диагностируют тревожные расстройства. Всему виной нестабильная атмосфера в семье, психологическое давление, физические наказания и отсутствие чувства безопасности. Дети с тревожными расстройствами испытывают сложности с концентрацией внимания, часто раздражаются и ощущают беспокойство и напряженность.

Знаете ли вы примеры токсичных родителей среди окружающих вас людей? Есть ли среди ваших знакомых люди, которые пострадали от нездоровой обстановки в семье? Расскажите нам эти истории.