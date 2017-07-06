8 популярных игрушек, которые могут навредить ребенку

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Играя, ребенок развивается и познает окружающий мир. Но существуют и такие детские товары, от которых может быть больше вреда, чем пользы. AdMe.ru расскажет о 8 игрушках, которые стоит использовать с осторожностью, и поделится советами, как выбрать безопасное изделие для малыша.

8. Изделия с пропеллером

Вертолеты и другие игрушки с пропеллером предназначены для подростков. Дети младшего возраста еще не обладают достаточными навыками в обращении с такими предметами и легко могут подставить под лопасти работающего пропеллера палец. Совет. Выбирайте изделия, у которых пропеллер изготовлен из мягкого, податливого пластика. Края лопастей должны быть гладкими, без неровностей и зазубрин.

7. Набор для игры в доктора

Ребенок обязательно захочет опробовать инструменты из набора на самом себе или других детях. Во время проведения «оздоровительной» процедуры мелкие предметы могут застрять в носу или дыхательных путях. Кроме того, такие игры подогревают детский интерес к настоящим шприцам, ножницам, таблеткам. Совет. Лучше использовать наборы, которые не содержат мелких деталей, шприцев и инструментов, предназначенных для проверки носа, рта.

6. Надувной круг и нарукавники

Круг и нарукавники не обеспечивают ребенку полной безопасности на воде, так как он легко может выскользнуть из них или перевернуться. Кроме того, некоторые изделия такого типа содержат изофорон, фенол и циклогексанон. Эти токсичные вещества могут вызвать долговременное раздражение кожи и другие проблемы, с учетом того что первые два вещества являются канцерогенами. Совет. Размер круга и нарукавников должен соответствовать параметрам (весу, росту) ребенка. Использовать их необходимо только под родительским надзором и не более получаса.

5. Игрушки с батарейками

Плоские и круглые кнопочные батарейки напоминают конфету, которую ребенок захочет попробовать. Размер и форма таких батареек позволяет без препятствий проглотить их, а литиевое содержимое может спровоцировать сильное отравление и ожоги. Совет. Батарейки и прочие аккумуляторы должны быть надежно защищены пластиковыми панелями с завинчивающимися болтами.

4. Стреляющее игрушечное оружие

Дети часто не соблюдают расстояние, с которого рекомендуется делать выстрелы, и другие нормы безопасности, используя игрушечное оружие. В результате изделия, которые стреляют любым типом снаряда, даже водной струей или аэрозольной пеной, становятся причиной травм лица, особенно глаз. Совет. Покупайте игрушки, которые идут в комплекте с защитными очками, либо приобретайте очки отдельно.

3. Магнитный конструктор

Популярный конструктор из магнитных шариков часто встречается в продаже с маркировкой «+3», в то время как игрушка предназначена для подростков старше 14 лет. Пытаясь разобрать конструктор зубами, дети проглатывают часто не один, а несколько шариков. Попадая внутрь, детали неокуба с сильным магнитным притяжением соединяются между собой, стягивая стенки кишечника. Совет. Менее опасны конструкторы, в которых магниты скрыты в панелях из прочного пластика.

2. Воздушные шары

Во время игр или надувания шаров изделие может лопнуть, сильно испугав или даже оглушив ребенка громким звуком. Испугавшись, малыш может непроизвольно вдохнуть фрагменты лопнувшего шарика и подавиться ими. Поэтому любые мероприятия с надувными шарами рекомендуются детям старше 8 лет. Совет. Не покупайте изделия, которые изначально сильно измяты и / или обладают резким запахом. Если смять в руке шарик низкого качества, он издает бумажный шелест, долго восстанавливает первоначальную форму.

1. Спиннер

Во время вращения деталь спиннера может отделиться и нанести наружные травмы. Известны также случаи, когда дети глотали фрагменты изделия. Кроме того, игрушка мешает ребенку сосредоточиться, что может стать причиной проблем с учебой. Так, во многих американских штатах использование спиннеров в школах запрещено на законодательном уровне. Совет. Замените спиннер детским тренажером для пальцев, который не только займет непоседу, но и разовьет мелкую моторику.

Как выбрать безопасную игрушку

Помочь с выбором могут авторитетные организации. Так, ассоциация «Мир против игрушек, причиняющих вред» (W.A.T.C.H.) ежегодно публикует список 10 самых опасных игрушек. Много полезного есть в «Гиде по выбору детских товаров» от Европейского альянса детской безопасности (ECSA). При покупке игрушки придерживайтесь следующих рекомендаций: Размер. Длина любой игрушки должна быть не меньше 6 сантиметров, ширина — не меньше 3 сантиметров. Если изделие круглое, его диаметр должен быть не меньше 5 сантиметров.

Длина любой игрушки должна быть не меньше 6 сантиметров, ширина — не меньше 3 сантиметров. Если изделие круглое, его диаметр должен быть не меньше 5 сантиметров. Цвет. Избегайте игрушек, которые обладают яркой раскраской. Особенно не рекомендуются изделия ярко-желтого цвета из-за высокой вероятности присутствия свинца в составе.

Избегайте игрушек, которые обладают яркой раскраской. Особенно не рекомендуются изделия ярко-желтого цвета из-за высокой вероятности присутствия свинца в составе. Форма, материал. У игрушки не должно быть острых краев, больших щелей или отверстий, где может застрять палец ребенка. Выбирайте по возможности изделия из текстиля или дерева, которое не покрыто краской или лаком.