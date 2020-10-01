8 ошибок родителей, о которых старший ребенок будет помнить всю жизнь

Многие мечтают о большой и дружной семье. Но появление новорожденного — это не только радостное событие, но и очень волнительное, связанное со множеством забот. И старший ребенок, как и взрослые, сталкивается с определенными трудностями. На эти моменты мамам и папам важно обращать внимание, для того чтобы первенец быстрее привык к изменениям в семье и между детьми сложились хорошие отношения.

AdMe.ru изучил мнения психологов, родителей и старших детей в семье и выявил, какие ошибки чаще всего совершают папы и мамы по отношению к своим первенцам.

Не подготавливать к появлению брата или сестры

Новость о том, что у родителей скоро будет малыш, может стать для ребенка настоящим шоком. Он был центром семьи, все заботились только о нем, а тут вдруг появится кто-то еще, с кем придется бороться за любовь взрослых. Многие дети начинают думать, что родители решили найти им замену, и уже заранее ненавидят своего будущего брата или сестру. Поэтому очень важно говорить со своим первенцем о появлении нового члена семьи. Объяснить, что в этом событии много плюсов лично для него. Например, ему теперь всегда будет с кем поиграть, а еще он сможет многому научить малыша и будет для него примером. Ну и, конечно, стоит убедить его в том, что вашей любви хватит на всех.

Нарушать личные границы

С появлением новорожденного на родителей сваливается множество хлопот, и не всегда получается подмечать, что какие-то их действия нарушают личные границы первого ребенка. Например, взрослые могут просить его делиться с младшим игрушками, вещами, а когда малыш немного подрастет, каждый раз брать его в свою компанию. А ведь старший может хотеть побыть со своими друзьями наедине. Когда родители принуждают свое чадо все время игнорировать свои ощущения и поступать так, как они указывают, ребенок перестает себе доверять, сомневается в своей ценности и вырастает в неуверенного в себе взрослого. Я учу своих детей, что есть общие игрушки и вещи, а есть личные. У каждого есть любимая игрушка, и он не обязан ею делиться, она только его. Даже если сильно просят, не хочешь отдавать — не надо. © FRIKADELECHKA / Pikabu

Менять семейные обычаи

Рождение малыша — это важное и радостное событие, которое, к сожалению, не проходит без стресса. Старшего ребенка тревога тоже не обходит стороной, поэтому роль приятных семейных традиций возрастает. Если родители всегда читали своему ребенку перед сном сказку, вместе чистили зубы, пели песенки, не следует совсем от этого отказываться. Семейные обычаи объединяют родственников и помогают каждому члену семьи чувствовать свою значимость. А старшему брату или сестре они дают возможность адаптироваться и понять, что несмотря на большие перемены сказку перед сном у него никто не отнимет.

Сравнивать детей между собой

Чем старше ребенок становится, тем чаще он отстаивает границы своей личности и тем больше у него конфликтов с окружающими. В такие моменты родителей иногда подмывает сказать: «Почему ты не можешь быть таким же послушным, как твоя младшая сестренка?» Но сравнивать детей — это не самая лучшая идея. Исследования показывают, что такое поведение взрослых отрицательно влияет на психическое здоровье и того, кого хвалят, и того, кого критикуют. Один ребенок может чувствовать стресс из-за завышенных ожиданий родителей, другому может казаться, что он неправильный, и в итоге это приводит к натянутым отношениям между детьми.

Относиться к ребенку как к «юному взрослому»

От старшего ребенка часто ждут самостоятельности, помощи по дому и с младшими детьми. Но главная задача любого ребенка — это расти и развиваться, а не заботиться о других детях. Следует просить у ребенка посильной помощи и показать, что быть старшим — это не наказание, а привилегия. Например, можно разрешить ему пойти спать на полчаса позже или отпустить его с друзьями в кино. Я самый старший из 4 братьев. Одна из больших ошибок родителей — это взваливать часть воспитательных обязанностей на старшего. Ответственности много (как у родителей), а прав и статуса явно меньше (как у ребенка). Получается, тут ты взрослый и в 10 лет отвечаешь за младших, а спустя полчаса ты уже «маленький еще».

И еще одна ошибка — давать слишком много домашних поручений. Однажды в начальной школе после каникул нам на уроке раздали листики, где можно было в рисунок цветика-семицветика вписать свои желания. Одним из первых я написал: «Хочу отдохнуть». Я был единственным в классе уставшим после каникул ребенком. Это сообщили моей маме. Она стала давать мне больше свободного времени, и я почувствовал ее заботу. Она наконец обратила внимание на то, что я не просто удобный «уже вроде бы взрослый», а еще ребенок.

Эмоциональное игнорирование

Иногда у пап и мам не остается сил уделять равное внимание и новорожденному, и другому ребенку. Родители могут бояться сорваться на своего первенца, поэтому начинают его игнорировать. Но такое поведение взрослых очень опасно для детей. Из-за этого в будущем им будет сложно выстраивать коммуникацию с окружающими, сближаться с ними и проявлять свои эмоции. Лучшим выходом в такой ситуации будет объяснить ребенку, что вы сильно устаете и, когда младший немного подрастет, с ним будет поменьше забот. А пока первенец может придумать какую-нибудь фразу, которую он будет говорить, если ему одиноко и хочется внимания, и будет знать, что получит вашу нежность в ответ.

Не общаться с ребенком один на один

Врачи утверждают, что общение детей с родителями один на один помогает здоровому развитию ребенка, повышает его уверенность в себе и обучаемость. При этом специалисты подчеркивают, что важнее не количество проведенного вместе времени, а его качество. Особенно такое общение для ребенка важно в моменты стресса. Когда мама или папа находят возможность пообщаться с ребенком наедине, это помогает ему почувствовать себя особенным. Главный совет родителям — разделяйте детей! Давайте им проводить время с вами по отдельности друг от друга. Погуляйте раз в неделю наедине с одним, потом с другим. Они удовлетворят свою потребность в личном общении с вами, и вам будет интересно послушать, о чем хочет посекретничать ребенок. Старшая, когда вышла со мной погулять впервые за долгое время, просто шла, держала меня за руку, смотрела мне в глаза. Затем после долгого молчания (а молчит она только когда спит, и то не всегда) говорит: «Мама, так классно быть с тобой вдвоем». После общения один на один у нас ушла проблема ревности детей. © Anarchy49 / Pikabu

Не хвалить детей, когда они ладят друг с другом

Критиковать легче, чем хвалить, но, как утверждает доктор философии и антрополог Гвен Дьюар, искреннее поощрение помогает ребенку поднять самооценку и развить навыки общения. Если дети чувствуют поддержку и понимают, что родителей радует, когда они находят общий язык, им хочется поступать так чаще.

А с какими трудностями столкнулись вы, когда у вас родился еще один ребенок? Или, быть может, вы старший ребенок в семье и вам есть чем поделиться?