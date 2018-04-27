8 актеров, которые рискнули примерить непривычные образы и попали в яблочко

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Актерам то и дело приходится менять свой облик ради очередной роли, да так, что временами их почти невозможно узнать. Мы решили рассекретить информацию о том, для каких проектов лучшие актеры и актрисы Голливуда прямо сейчас примеряют неожиданные образы.

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Кристиан Бэйл

Март 2016 года / Сентябрь 2017 года

Актер уже не раз подвергал свое тело экспериментам ради ролей: то худел до 45 кг, то превращался в настоящего атлета для роли Бэтмена. На этот раз ради роли Кристиан резко поправился, да так, что поклонники далеко не сразу узнали любимого актера. Все это было сделано ради байопика «Суфлер», который повествует о бывшем вице-президенте США Дике Чейни, где Бэйл играет главную роль. Не сомневаемся, что актеру удастся воплотить образ на все 100 %, но все-таки надеемся, что он перестанет ставить над собой столь жестокие эксперименты. Дата мировой премьеры: 14 декабря 2018 года.

Мэттью Макконахи

Красавчик Макконахи давным-давно зарекомендовал себя как мастер перевоплощений, но на этот раз все-таки умудрился удивить своих поклонников. Сейчас актер снимается в картине «Пляжный бездельник», и его образ полностью соответствует названию этого фильма. Длинноволосый парик, гавайские рубашки и загар — что ж, роль раздолбая подходит ему как нельзя лучше. Кстати, в фильме также снимется рэппер Снуп Догг. Дата мировой премьеры: пока неизвестна, возможно, в 2018 году.

Тильда Суинтон

Настоящая королева перевоплощений — это потрясающая Тильда Суинтон. На этот раз актриса превзошла саму себя: благодаря пластическому гриму она превратилась в пожилого мужчину — все ради роли в фильме ужасов «Суспирия». Похоже, фильм получится что надо: композитором выступит Том Йорк, а компанию Тильде составят Хлоя Грейс Морец и Дакота Джонсон. Дата мировой премьеры: пока неизвестна, возможно, в 2018 году.

Рене Зеллвегер

Слева — Рене Зеллвегер, справа — Джуди Гарленд.

Рене Зеллвегер в последнее время снимается не так часто, но сейчас она задействована в по-настоящему интересном проекте. Актриса сыграет главную роль в биографическом фильме «Джуди», который повествует о последних месяцах жизни звезды золотого века Голливуда Джуди Гарленд. Создатели картины поделились первым кадром со съемок: кажется, образ получился достоверным, а саму Рене, перевоплотившуюся в брюнетку с короткой стрижкой, почти невозможно узнать. С нетерпением ждем премьеры и возвращения актрисы на большой экран. Дата мировой премьеры: пока неизвестна.

Шарлиз Терон

Шарлиз снова пришлось ставить эксперименты над внешностью, как когда-то ради роли в фильме «Монстр». В комедии «Талли» Шарлиз исполнила роль замученной многодетной матери. Ради роли актрисе пришлось поправиться на 23 кг. Она рассказала, что хотела полностью вжиться в роль и поэтому решила не использовать грим и накладки. Правда, вернуть былую форму звезде было очень тяжело: для этого потребовался целый год тренировок. Фильм уже идет в кинотеатрах по всему миру, в России картина выйдет на экраны летом. Дата мировой премьеры: 23 января 2018 года.

Блейк Лайвли

Во время съемок в боевике «Секция ритма» актриса примерила очень непривычный для себя образ: мешковатая одежда, короткая небрежная стрижка. По сюжету героиня узнает, что катастрофа, в которой погибла ее семья, не была случайностью. Кстати, над образом Блейк Лайвли не забыл пошутить ее муж, актер Райан Рейнольдс: он выложил снимок в своем инстаграме и добавил лаконичный хештег #безфильтров. Дата мировой премьеры: 2019 год.

Нил Патрик Харрис

В сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья» актер перевоплотился в харизматичного графа по имени Олаф. Седые волосы и борода, морщины и злобный взгляд — от образа холостяка Барни не осталось и следа! Сериал повествует о том, как трое детей-сирот попадают к графу на попечение, а тот, в свою очередь, пытается захватить их наследство. На сегодняшний день вышло уже 2 сезона, а 3-й готовится к выходу в 2019 году. Дата мировой премьеры: 11 января 2017 года.

Николь Кидман

Однажды Николь уже приходилось примерять на себя образ седовласой женщины. И вот для съемок в сериале «Вершина озера» ей пришлось сделать это снова. Актриса играет весьма странную женщину, которая отдалилась от своего мужа и дочери. Увидеть Николь в столь оригинальном образе можно уже сейчас: ее персонаж впервые появляется в сериале во 2-м сезоне. Дата мировой премьеры: 20 января 2013 года.