8 фактов о том, как меняется жизнь после штампа в паспорте

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В последние годы статистика браков и разводов радует все меньше. Однако, несмотря на бурные обсуждения темы о необходимости штампа в паспорте, люди все-таки женятся. И большинство из них уже в первые месяцы официальной совместной жизни видят существенные перемены в некогда привычном укладе вещей. Помимо встречающихся и в гражданском браке бытовых вопросов и вопросов личного пространства, официальная регистрация отношений выводит многие аспекты на новый уровень, который в формате сожительского тест-драйва невозможно понять в полной мере. AdMe.ru нашел наиболее распространенные изменения, которые влечет за собой заключение брака и к которым лучше быть готовым заранее, чтобы избежать недопонимания в семье.

1. Восприятие себя и супруга становится новым

Сколько бы люди ни говорили, что институт брака устаревает, узаконивание отношений означает окончание поиска и совершение выбора. Наличие штампа говорит о серьезности намерений, о согласии строить совместный быт, делать вклад в общее дело, об уважении и вносит больше взаимного доверия в пару. Супруги сами начинают воспринимать себя как устойчивую пару без всяких нюансов типа «ну, официально мы не женаты, но мы прекрасно живем в гражданском браке». Такой союз более устойчив.

2. Уровень близости повышается

Будучи вне брака, люди стремятся предстать друг перед другом в более выгодном свете, проявлять только свои лучшие качества, производить впечатление, не посвящать в личные проблемы. Брак раскрывает индивидуальные черты характера более детально. Именно в трудную минуту супруги могут дать понять друг другу, что такое настоящая близость, искренность и поддержка. Кроме того, общими становятся и вопросы семей мужа и жены, общей становится ответственность, в том числе и финансовая, включая долги. И все эти вопросы, постепенно проявляясь, решаются совместно на новом уровне.

3. Появляются новые обращения по отношению к своему партнеру

Обращения «мой муж» или «моя жена» после вступления в брак естественны, но не всегда к ним можно с легкостью привыкнуть и тотчас же принять. Кто-то избегает таких словосочетаний, а кто-то сразу начинает употреблять их как можно чаще. Не стоит спешить обвинять супруга во всех тяжких противосемейных грехах, если для «адаптации» к новым обращениям ему требуется какое-то время. Даже просто озвучивание новой социальной роли дает понять, насколько все изменилось и стало серьезным.

4. Разговоры о планировании потомства становятся более частыми

Для многих пар после официального оформления брака вопрос о детях приобретает особую актуальность. Иногда создается впечатление, что таковым он становится и для окружающих людей, которые при любой удобной возможности не пренебрегут тем, чтобы со стороны напомнить, что «пора бы уже» немедленно заняться вопросом. Вдвоем противостоять подобным назойливым комментариям значительно легче. При том что обсуждение и планирование таких серьезных вещей непременно должны происходить именно внутри пары.

5. Отношение друзей и родственников меняется

Если раньше можно было прийти на вечеринку или в гости без второй половинки, то сейчас никому и в голову не придет приглашать мужа и жену по отдельности. Поскольку теперь они воспринимают супругов как единое целое, даже часто называют их не по именам, а по общей фамилии, например «Смирновы», что тоже придает некую семейную статусность.

6. Времяпровождение становится более совместным

После свадьбы появляется больше поводов, событий и ситуаций, подразумевающих присутствие обоих супругов. Каждому приходится менять некоторые свои привычки на новые и расставлять приоритеты уже в пользу семьи. Однако стоит заранее знать, что существует и вариант, когда человек не сможет отказаться от каких-то хобби или увлечений, которые не приемлет партнер.

7. Юридическое регулирование прав выходит на новый уровень

В первую очередь законы защищают того, кто сидит с ребенком в декретном отпуске. Сейчас это может быть и папа, но в основном, конечно, за детьми смотрят мамы. В это время они не могут работать, поэтому останавливаются в профессиональном развитии, теряют навыки и несколько выпадают из жизни. И в случае если им придется остаться в одиночестве, закон их защитит. Те, кто называет этот довод в пользу брака меркантильностью, часто забывают о ребенке и его интересах.

8. Бюджет и финансовые вопросы становятся общими

Конечно же, существуют семьи, в которых каждый сам за себя, но сейчас речь не о них. Когда люди вступают в брак, они не просто вкладывают деньги в общую копилку. Сами вопросы, касающиеся доходов и финансовых затрат, нуждаются в совместном обсуждении. А решение, принятое с учетом мнения обоих, гораздо более приятное, чем то, с которым нужно просто согласиться.

Несмотря на мнение скептиков и пессимистов, браки существуют, их не перестают заключать и регистрировать и мудрые люди живут в браке долго и счастливо. Невозможно предугадать всех трудностей и конфликтов, которые могут быть в семье. Но осознание того, что свадьба — это закономерный этап в развитии отношений, уже помогает в этом интересном совместном приключении.