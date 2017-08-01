8 элементарных способов приучить ребенка к порядку

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Обычно дети не хотят прибираться, потому что это скучно, но если превратить все в игру, то уборка может стать любимым занятием. Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами способами, которые научат вашего ребенка делать домашние дела легко и весело.

1. Фанты

Положите свернутые листочки с написанными на них домашними делами (вымыть посуду, протереть пыль и т. д.) в шляпу. Пусть ребенок вытащит свое задание на день. За его выполнение можно назначить награду, например возможность посмотреть еще один мультик.

2. Веселая сортировка

Эта игра поможет разобрать гору выстиранного и высушенного белья. По очереди берите из общей кучи вещи и кидайте ребенку. Он должен поймать вещь и быстро бросить в предназначенную для нее кучку (носки к носкам, майки к майкам и т. д.). Темп можно увеличивать, чтобы сортировать было интереснее. Поделите, кому какая кучка достанется после игры. Пусть каждый из игроков сам положит вещи в шкаф.

3. Собери баллы

За каждое сделанное ребенком домашнее дело назначьте баллы: 60 баллов за мытье пола, 40 — за уборку игрушек и т. д. Баллы посчитываются в конце каждого месяца. За определенное количество баллов полагается награда. Например, за 500 баллов можно получить поход в цирк. Если ребенок мечтает о чем-то конкретном (может быть, о котенке или новом конструкторе), сделайте это наградой за домашние дела в течение нескольких месяцев — пусть он не только делает уборку, но и тренирует свое упорство в достижении цели.

4. Магниты-помощники

Разделите магнитную доску на 2 части: «сделать» и «сделано». Подберите магнитики, обозначающие разные домашние дела: «вымыть посуду», «вынести мусор» и т. п. Пусть ребенок сам отмечает все запланированные дела. В конце дня обязательно подчеркните, как много он успел за сегодня.

5. Избавься от балласта

Дайте ребенку задание найти 5 (7, 10) вещей, которые нужно выбросить (огрызки, сломанные игрушки, изрисованные листочки и др.). Вместе пересчитайте собранное. Игру можно проводить каждый вечер.

6. Уборка за 15 минут

Один из принципов системы организации домашнего хозяйства Fly Lady — ежедневная уборка длится всего 15 минут и прекращается с сигналом таймера, даже если не все еще убрано. Этот принцип подойдет и для детей, которым трудно смириться с мыслью о долгой и нудной уборке в своей комнате.

7. Угадайка

Попросите ребенка убрать на место игрушки, пока вы не смотрите, а затем попытайтесь догадаться, какие именно и куда. Если не угадаете — проиграли.

8. Квест

Нарисуйте карту из заданий, которые нужно выполнить: спасти флот тарелок от нападения грязи (вымыть посуду), поработать дождиком (полить цветы) и т. д. Конечная цель путешествия — награда, например поход в аквапарк.