8 черт, которые придают людям особый шарм, а на самом деле являются генетическими мутациями

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Некоторые генетические мутации стали настолько привычными, что не вызывают удивления. Тем не менее именно благодаря им появляются уникальные черты, которые дарят своим обладателям особую привлекательность. Заглянув в эту статью, вы не только узнаете про самые безобидные мутации человека, но и увидите, какие лишние детали порой появляются у котиков. Спойлер: от этого они становятся еще более милыми.

AdMe.ru собрал 8 генетических особенностей, которые делают людей невероятно очаровательными.

Голубые глаза

Голубой цвет глаз — следствие мутации в гене HERC2. Голубоглазые люди не только более привлекательны по мнению большинства, но и обладают практически сверхспособностью. Согласно исследованию, женщины со светлыми глазами переносят боль гораздо легче, чем темноглазые, а также гораздо лучше справляются со стрессом после рождения ребенка и имеют более низкие показатели депрессии. Подобных исследований с участием мужчин не проводилось, поэтому остается только надеяться, что им тоже повезло.

Зеленые глаза

Зеленый цвет глаз — самый редкий и также является следствием генетической мутации. Всего 2 % людей в мире могут похвастаться этой особенностью, причем зеленоглазых женщин гораздо больше, чем мужчин. Как и в голубых глазах, в зеленых содержится небольшое количество меланина, что делает их более чувствительными к УФ-излучению.

Гетерохромия

Гетерохромия возникает из-за избытка или недостатка меланина и может быть как следствием генетической мутации, так и приобретенной особенностью (как правило, из-за травмы, воспаления, опухолей или использования глазных капель). У людей с глазами разного цвета имеется одна суперспособность: они приковывают к себе внимание, и от них сложно оторвать взгляд.

Рыжие волосы

Сбой в работе гена MC1R подарил миру людей с рыжими волосами. Как и зеленые глаза, огненная грива досталась всего 2 % населения нашей планеты. Данная мутация обычно сопровождается светлой кожей, веснушками и светлыми глазами, но бывают случаи, когда рыжие волосы появляются у людей африканского или азиатского происхождения. Это еще более редкое, но не менее красивое явление.

Веснушки

Веснушки также являются причиной безобидной мутации гена MC1R. Интересный факт: младенцы рождаются без веснушек, поэтому долгое время люди считали, что они появляются у всех людей после долгого пребывания на солнце.

Полиоз

Полиоз может затронуть любую область с волосяным покровом, и белые пряди могут появиться не только на волосах, но и на ресницах или бровях. Данная особенность иногда бывает признаком тяжелого генетического заболевания, но в большинстве случаев это говорит только о недостатке меланина и не вызывает проблем.

Ямочка на подбородке

Ямочка на подбородке — результат отсутствия нужного гена, без которого происходит неполное слияние левой и правой половин челюстной кости или мышцы во время развития эмбриона. Такой признак передается по наследству.

Мышцы

Генетическая мутация, которая обеспечивает быстрый рост мышц, — явление редкое и чаще всего встречается у животных. Тем не менее на земном шаре можно найти и людей с такой особенностью. Миостатин приводит к значительному увеличению мышечной массы с практически полным отсутствием жира, из-за чего даже младенцы могут выглядеть как бодибилдеры.

Бонус: котики даже мутируют мило

Полидактилия — аномалия развития конечностей, которая бывает как у людей, так и у животных, но чаще всего встречается у кошек. Лишние пальцы не мешают нормальному образу жизни.

А котики с большими пальцами вообще имеют массу преимуществ: они могут набирать сообщения на смартфоне, открывать все ящики и пожать руку хозяину.

А какая отличительная особенность есть у вас?