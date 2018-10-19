8 черт, которые придают людям особый шарм, а на самом деле являются генетическими мутациями
Некоторые генетические мутации стали настолько привычными, что не вызывают удивления. Тем не менее именно благодаря им появляются уникальные черты, которые дарят своим обладателям особую привлекательность. Заглянув в эту статью, вы не только узнаете про самые безобидные мутации человека, но и увидите, какие лишние детали порой появляются у котиков. Спойлер: от этого они становятся еще более милыми.
AdMe.ru собрал 8 генетических особенностей, которые делают людей невероятно очаровательными.
Голубые глаза
Голубой цвет глаз — следствие мутации в гене HERC2. Голубоглазые люди не только более привлекательны по мнению большинства, но и обладают практически сверхспособностью. Согласно исследованию, женщины со светлыми глазами переносят боль гораздо легче, чем темноглазые, а также гораздо лучше справляются со стрессом после рождения ребенка и имеют более низкие показатели депрессии. Подобных исследований с участием мужчин не проводилось, поэтому остается только надеяться, что им тоже повезло.
Зеленые глаза
Зеленый цвет глаз — самый редкий и также является следствием генетической мутации. Всего 2 % людей в мире могут похвастаться этой особенностью, причем зеленоглазых женщин гораздо больше, чем мужчин. Как и в голубых глазах, в зеленых содержится небольшое количество меланина, что делает их более чувствительными к УФ-излучению.
Гетерохромия
Гетерохромия возникает из-за избытка или недостатка меланина и может быть как следствием генетической мутации, так и приобретенной особенностью (как правило, из-за травмы, воспаления, опухолей или использования глазных капель). У людей с глазами разного цвета имеется одна суперспособность: они приковывают к себе внимание, и от них сложно оторвать взгляд.
Рыжие волосы
Сбой в работе гена MC1R подарил миру людей с рыжими волосами. Как и зеленые глаза, огненная грива досталась всего 2 % населения нашей планеты. Данная мутация обычно сопровождается светлой кожей, веснушками и светлыми глазами, но бывают случаи, когда рыжие волосы появляются у людей африканского или азиатского происхождения. Это еще более редкое, но не менее красивое явление.
Веснушки
Веснушки также являются причиной безобидной мутации гена MC1R. Интересный факт: младенцы рождаются без веснушек, поэтому долгое время люди считали, что они появляются у всех людей после долгого пребывания на солнце.
Полиоз
Полиоз может затронуть любую область с волосяным покровом, и белые пряди могут появиться не только на волосах, но и на ресницах или бровях. Данная особенность иногда бывает признаком тяжелого генетического заболевания, но в большинстве случаев это говорит только о недостатке меланина и не вызывает проблем.
Ямочка на подбородке
Ямочка на подбородке — результат отсутствия нужного гена, без которого происходит неполное слияние левой и правой половин челюстной кости или мышцы во время развития эмбриона. Такой признак передается по наследству.
Мышцы
Генетическая мутация, которая обеспечивает быстрый рост мышц, — явление редкое и чаще всего встречается у животных. Тем не менее на земном шаре можно найти и людей с такой особенностью. Миостатин приводит к значительному увеличению мышечной массы с практически полным отсутствием жира, из-за чего даже младенцы могут выглядеть как бодибилдеры.
Бонус: котики даже мутируют мило
Полидактилия — аномалия развития конечностей, которая бывает как у людей, так и у животных, но чаще всего встречается у кошек. Лишние пальцы не мешают нормальному образу жизни.
А котики с большими пальцами вообще имеют массу преимуществ: они могут набирать сообщения на смартфоне, открывать все ящики и пожать руку хозяину.
А какая отличительная особенность есть у вас?
Фото на превью Petiteoiseau / reddit