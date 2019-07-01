7 звезд, которые до сих пор живут с родителями и не спешат разъезжаться

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Кто из нас не мечтал поскорее вырасти и начать жить отдельно от родителей, наслаждаясь полной свободой? Единственное, что могло останавливать, — отсутствие возможности приобрести собственное жилье или хотя бы оплачивать съемное. Но некоторые люди, даже став богатыми и знаменитыми, не торопятся вылетать из-под родительского крыла.

Признаемся, мы в AdMe.ru сделали для себя открытие, узнав, что некоторые знаменитости и после 40 лет все еще не спешат жить отдельно от мам и пап. А бонус в конце статьи наводит на мысль, что завидные голливудские холостяки еще не скоро женятся.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо знаменит не только своими работами в кино, но и бесчисленными и скоротечными романами с девушками-моделями. Актер сам признается, что непостоянен, но все же в его жизни есть главная женщина — его мама, Ирмелин Инденбиркен. Родители Лео развелись через год после его рождения, и мама полностью посвятила жизнь сыну. Ирмелин регулярно сопровождает и фотографирует Леонардо на красной дорожке. Кроме того, мама до сих пор живет с ним под одной крышей и тщательно оберегает его дом от любопытных глаз, поливая поклонников из шланга.

Майкл Бакари Джордан

Съемки в «Черной Пантере» принесли Майклу Б. Джордану популярность и дали возможность осуществить давнюю детскую мечту — купить дом родителям. К недовольству некоторых хейтеров, актер и сам живет в приобретенном для мамы и папы доме, но, по словам Майкла, это как обычное соседство по квартире, когда люди лишь иногда пересекаются на кухне. К тому же всегда под рукой домашняя еда.

Зендая

22-летняя звезда телеканала Disney, наиболее известная своей работой в сериале «Танцевальная лихорадка» и фильмах о Человеке-пауке, уже давно могла бы себе позволить жить отдельно от родителей, но пока девушка не видит в этом смысла. Зендае нравится родительская забота: она любит, когда мама готовит ей вкусный завтрак и ужин, а вечером спрашивает, как прошел день.

Брэдли Купер

После того как отец Брэдли Купера умер, он вместе с мамой Глорией Кампано переехал в Лос-Анджелес. Помогая друг другу пережить потерю близкого человека, они очень сблизились и до сих пор живут бок о бок. Мама актера принимает непосредственное участие в жизни давно уже взрослого сына и может повлиять на его выбор избранницы: если пассия не понравится маме, отношения обречены. Когда Брэдли состоял в гражданском браке с Ириной Шейк, Глория жила буквально в соседней комнате.

Рафаэль Надаль

Папа, сестра и мама Рафаэля Надаля.

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль до сегодняшнего дня живет со своей семьей. Спортсмен считает, что семья — это святое, неприкосновенный центр его жизни и стабильности и живой альбом светлых детских воспоминаний. Надаль напрямую связывает свои успехи с той поддержкой и подпиткой, которые дают ему близкие. Поэтому развод родителей стал настоящим ударом для теннисиста, повлекшим за собой ряд неудач на большом корте.

Мишель Обама

Если посмотреть на официальные снимки бывшей президентской четы Обама, то можно заметить, что на них часто присутствует мама экс-первой леди США Мариан Робинсон. Мать Мишель Обамы жила вместе с дочерью и зятем в Белом доме, заботясь о внуках и помогая в домашних делах, а после окончания 2-го президентского срока Барака Обамы переехала с ними в семейный особняк.

Софи Монк

39-летняя австралийская поп-певица, актриса и модель Софи Монк живет с родителями, а точнее, они живут с ней в роскошном особняке с конюшней и бассейном на Золотом Берегу в Австралии. И несмотря на то, что звезда строит родителям дом по соседству, ей действительно нравится жить с ними под одной крышей. Особенно Монк любит, когда мама заправляет ее постель. А еще Софи регулярно снимает смешные ролики вместе с папой и выкладывает их в своем инстаграме на радость подписчикам.

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А как вы считаете, стоит ли жить с родителями как можно дольше или лучше выпорхнуть из гнезда сразу после совершеннолетия?