7 знаменитостей, из которых получились прекрасные отцы

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть отцом — большая ответственность, даже если вы знаменитость. Многие звездные папы настолько любят своих детей, что после их рождения решили взять декретный отпуск, чтобы не пропустить первые месяцы жизни малыша. Мы в AdMe.ru сделали подборку знаменитых отцов, которые поставили детей на первое место в своей жизни.

Джастин Тимберлейк

В тот момент, когда жена Джастина Джессика Бил была беременна, исполнитель работал над новой пластинкой. После рождения малыша Тимберлейк решил отложить выход альбома и ушел в декрет. В социальных сетях звезды нечасто появляются снимки с сыном. Но те, что есть, вызывают умиление.

Мэттью Макконахи

В 2010 году Мэттью Макконахи на 6 месяцев прекратил свою актерскую деятельность, так как у них с супругой родилась дочь. Поклонники испугались, что их любимец уже не появится на экранах. Но через полгода Мэттью начал покорять новые вершины. И уже в 2014 году получил заслуженный «Оскар».

Криштиану Роналду

В первый раз Роналду стал отцом сына в 2010 году. Во второй — в марте 2017 года. Благодаря суррогатной матери на свет появились близнецы. Роналду ушел в декретный отпуск и, судя по фото, большую часть своего времени проводит с детьми.

Орландо Блум

Известный актер и по совместительству отец сына Орландо Блум несколько лет назад отказывался от ролей. Это происходило в то время, когда он развелся с моделью Мирандой Керр. Блум признался, что хотел больше времени проводить с сыном. Актер вернулся к киноролям после того, как его бывшая жена наладила свою личную жизнь. А их общий сын немного подрос.

Канье Уэст

Хотя Канье Уэст больше известен как скандальный рэпер, никто уже не сомневается в том, что он идеальный отец и муж. Когда на свет появилась их с Ким Кардашьян дочь, Канье взял декретный отпуск и посвятил много времени ребенку. Затем у пары родился сын. И Уэст вновь решил не пропускать первые месяцы жизни малыша.

Джош Дюамель

Известный комедийный актер Джош Дюамель стал отцом в 2013 году. У них с популярной исполнительницей Ферги родился сын. После рождения ребенка Дюамель отказался от ролей на полгода и все свое время посветил малышу. Сейчас он часто делится трогательными семейными снимками в социальных сетях.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг не только успешный бизнесмен, но и заботливый муж и отец. Когда у них с женой родилась дочь, Марк взял декретный отпуск на 2 месяца. После выхода на работу он включил в договор с сотрудниками новый пункт: молодые родители, работающие в Facebook, получили право на 4-месячный оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка.