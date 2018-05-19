7 важных решений, которые нужно принять ради здоровья своего ребенка

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По данным ВОЗ, с 2000 по 2015 год вакцина от кори спасла 20 млн жизней. Но родители все равно боятся прививок и нередко отказываются от них. Зато с удовольствием покупают детям поливитамины, разрешают им проводить целый день с гаджетами и заставляют доедать все с тарелки, даже если те уже не хотят есть. И это вовсе не потому, что родители плохие. Наоборот, они любящие и заботливые. Но родительская забота не должна приводить к неверным шагам. Если вы сомневаетесь в том, правильно ли вы поступаете, ищите поддержку не у других сомневающихся родителей, а в научных исследованиях и у компетентных врачей.

AdMe.ru собрал рекомендации для родителей, которые хотят, чтобы их дети выросли здоровыми и сильными.

1. Делать прививки

Вакцины безопасны, а серьезные осложнения от них крайне редки и несопоставимы с риском от самих болезней. Например, корь, краснуха, свинка — серьезные заболевания, которые могут привести к пневмонии, энцефалиту, слепоте и даже смерти. И если риск умереть от вакцины против кори — 1 на 1 млн, то риск погибнуть от кори — 1 на 1 000. Утверждения, что прививки вызывают аутизм, научно опровергнуты, а консервант тиомерсал, который содержит ртуть, не может нанести вреда здоровью из-за мизерного количества в составе вакцины. Прививать детей нужно в соответствии с национальным календарем прививок. Учитывайте, что в него включены только те вакцины, которое государство может позволить себе делать бесплатно. Если вы хотите полностью обезопасить своего ребенка, то дополнительно можно сделать прививки от: гепатита А;

вируса папилломы человека;

ротавирусной и менингококковой инфекции;

ветрянки;

гриппа. Общий анализ крови и мочи перед прививками делать не нужно, а сопли и красное горло не являются противопоказанием для прививок. Вакцинация поможет не только до, но и после контакта с вирусом или бактерией. Так, привиться можно от гепатита А (лучше в первые 2 суток после контакта с зараженным человеком, максимум — 2 недели), гепатита B (в первые 24 часа, максимум — 1 неделя), ветрянки (в течение 72 часов), кори (в течение 72 часов), бешенства и столбняка. Если вы сомневаетесь, делать ли ребенку прививки, не поддавайтесь эмоциям, а ищите научно подтвержденную информацию о них. Подробнее о прививках можно почитать здесь и здесь.

2. Сделать герметизацию коренных зубов ребенка

В 6–7 лет у ребенка вырастают первые коренные жевательные зубы. На их поверхности есть глубокие бороздки — фиссуры, из которых сложно вычищать пищу. В самих новых зубах еще недостаточно кальция, поэтому эмаль на них подвержена повышенному риску развития кариеса. Запечатывание (герметизация) фиссур снижает этот риск на 90 %. Герметизация — это покрытие бороздок в здоровых зубах специальным полимером, который сглаживает неровности зуба и выделяет фтор, укрепляющий зубную эмаль. Держится такое покрытие на зубах от полугода и дольше. После появления первых коренных жевательных зубов обязательно проконсультируйтесь со стоматологом: он посмотрит на правильность формирования прикуса, оценит состояние зубов и десен ребенка и научит его правильно чистить зубы.

3. Не бояться соплей

Для здоровых детей болеть ОРВИ или гриппом 6–8 раз в год — это нормально, ведь болезни формируют иммунитет. Не оберегайте ребенка от сквозняков и холода. Если у малыша появились типичные признаки вирусной инфекции (сопли, кашель, красное горло), достаточно будет соблюдать следующие условия: теплая одежда;

температура в комнате — 18–20 °С;

влажность — 50–70 % (лучший вариант — увлажнитель);

обильное питье;

солевые капли в нос или (при острой необходимости) сосудосуживающие. Против ОРВИ не существует лекарств и народных средств с доказанной эффективностью. Если ребенок нормально себя чувствует и в состоянии играть или учиться, его можно отправлять в садик или школу. Научите его правильно кашлять, чихать и сморкаться. Чихать и кашлять в ладонь нельзя, так ребенок делится вирусами с окружающими, лучше использовать бумажный платок или в крайнем случае локоть. Руки во время болезни нужно мыть регулярно и тщательно.

4. Ограничить время в интернете

Все родители знают, что гаджеты для детей не очень-то полезны, но еще никто не избежал соблазна включить ребенку мультик на планшете и полчаса посидеть в тишине. Однако исследования показывают, что использование мобильных устройств приводит к проблемам с развитием речи, внимания, памяти и навыков общения. Когда ребенок бегает и прыгает, формируется его двигательная система, растут сердце и легкие, а сосуды адаптируются к изменяющейся физической активности. Если он неподвижно сидит перед экраном, такой тренировки организма не происходит, а среди побочных эффектов — неправильное формирование мышц рук и пальцев и проблемы с шейным отделом позвоночника. Да, мобильные устройства — неотъемлемая часть жизни, но использовать их нужно по правилам. Американская академия педиатрии рекомендует не давать детям мобильные устройства до 2 лет, а детям постарше не позволять проводить с ними больше 2 часов. Также следите за тем, чтобы ребенок достаточно спал, гулял и активно двигался не меньше часа в день.

5. Не заставлять есть

Многих родителей волнует, что ребенок мало ест и предпочитает чипсы и газировку здоровой и полезной еде. Но доктор Комаровский считает, что кормить ребенка нужно по аппетиту. Если он здоров, активен и при этом не хочет есть, значит, потратил недостаточно энергии — идите с ним гулять, пусть бегает и прыгает, и в конце концов он сам попросить накормить его. Не устраивайте дома бесконечное изобилие, которое заставляет ребенка капризно перебирать, что он хочет, а чего нет. Исключите возможность перекусов «вкусненьким» между приемами пищи, и через пару недель ребенок будет есть и каши, и мясо, и молочные продукты. Потому что проголодается!

6. Не давать ребенку витамины без необходимости

Согласно исследованиям, 67 % родителей дают своим детям поливитамины. Однако такие препараты не только не приносят никакой пользы, но и могут наносить вред. Витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые (в том числе А, Е, К и D), и вторые при избыточном потреблении могут накапливаться в жировой ткани и вызывать отравление. Все необходимые вещества организм может получить из пищи. Контролируйте питание ребенка, каждый день он должен съедать что-то из 5 групп продуктов: молочные, мясные, овощи, фрукты и крупы. А для восполнения в организме витамина D следует находиться под солнечными лучами хотя бы 15 минут в день. Будьте осторожны с жевательными витаминами: они похожи на конфеты и дети могут втайне от вас съесть больше, чем нужно. У передозировки витаминов серьезные последствия, например почечная недостаточность и проблемы со зрением. Если вы считаете, что вашему ребенку необходимы витаминные добавки (например, он предпочитает «вредную пищу» или вегетарианскую диету), проконсультируйтесь с врачом.

7. Пройти курсы первой помощи

Неприятности случаются внезапно: ребенок только что весело играл, но вот уже упал и поранился. В некоторых ситуациях дорога каждая секунда. Чтобы знать, что делать в таких случаях, лучше пройти тренинг, где вы научитесь оказывать неотложную помощь. Если такой возможности нет, посмотрите обучающие видео. Вот, например, инструкция от доктора Комаровского о том, что делать, если ребенок подавился.

Надеемся, что все неприятности обойдут вас стороной. Здоровья вам и вашим детям!