7 советов от ленивой мамы-психолога, чей метод воспитания оценили родители по всему миру
Анна Быкова — ленивая мама. И она не стесняется в этом признаваться. Более того, психолог и автор нескольких бестселлеров даже гордится этим «званием», ведь, по ее мнению, это дает ребенку поле для развития самостоятельности. Правда, девушка говорит не о лежании на диване, а о нежелании делать все самой: например, иногда «полениться» помыть посуду, зато разрешить семилетке сделать это самому, чтобы он учился координации. И не беда, что после придется вытирать воду с пола и перемывать тарелки, пока он не видит.
Мы в AdMe.ru поддерживаем этот интересный метод воспитания, где нет места гиперопеке, и с разрешения автора делимся несколькими лайфхаками, которые облегчат жизнь многих родителей.
Как приучить ребенка к горшку
Как? Постепенно и терпеливо.
- Горшок должен стоять на видном для ребенка месте и всегда на одном и том же. Ни в коем случае нельзя принуждать, заставлять ребенка садиться на горшок.
- На начальном этапе не забывайте хвалить при любом результате, независимо от того, осталось что-то в горшке или просто ребенок сделал вам одолжение и зачем-то голой попой посидел на странном предмете.
- Еще можно сажать на горшок плюшевого медведя и рассказывать сказки про то, как здорово стало сказочным героям ходить в сухих штанишках. Этого вполне достаточно. Остальное — вопрос времени.
Отрывок из книги Анны Быковой «Самостоятельный ребенок, или Как стать „ленивой мамой“».
Как предотвратить детские истерики
- Убираем с глаз ребенка то, что ему нельзя брать.
- Показываем ребенку новый яркий раздражитель, обещаем другую, более интересную деятельность. У меня на этот случай всегда с собой были мыльные пузыри или шарик, который можно экстренно начать надувать, мелкие дешевые заводные игрушки.
- Ножницы — так-то опасная игрушка для малыша, но, если очень хочется, можно потрогать под бдительным присмотром мамы. Слишком много запретов нервирует ребенка и ограничивает его развитие.
- Формула приема «Конечно, только потом» или «Да, но...»: «Конечно, мы будем играть, только сначала чуть-чуть поспим, а потом будем играть».
- Чтобы прервать игру для приема пищи, предлагаем ребенку накормить игрушку. Чтобы накормить юного строителя нужно вместо «Оставь кубики, идем есть суп», объявить, что у бригады строителей обеденный перерыв.
- Предлагаем альтернативу, суть которой в том, что ребенок все равно сделает по-нашему: «Ты сначала соберешь машинки или солдатиков?» Прием работает недолго: от того возраста, когда ребенок способен сделать выбор, до того, когда он способен отклонить оба варианта.
Как успокоить ребенка, если истерика уже началась
Если истерики все-таки не удалось избежать, то алгоритм действий может быть следующий:
- Переключение внимания.
- Ритуал успокаивания. Как правило, со временем в каждой семье вырабатывается свой ритуал успокаивания. Это может быть один и тот же стишок, сказка или игра. Например, мама дует, чтобы высушить слезки. Или даем ребенку попить «волшебной» водички, которая успокаивает.
- Игнорирование. Если все остальные методы уже испробованы и нет угрозы здоровью (эпилептический припадок, астматический приступ), можно оставить ребенка поплакать в одиночестве или просто некоторое время не обращать внимания на крик. Не ругать, не запирать ребенка, а спокойно озвучить вывод: «Наверное, тебе просто хочется сейчас поплакать... Когда плакать надоест, мы с тобой [предложить что-то интересное]».
Как накормить малоежку
Еда — естественная потребность организма. Попробуйте «забыть» накормить младенца. Он известит вас о голоде громким криком и не успокоится, пока его не накормят. Ребенок лучше знает, когда и сколько ему надо есть.
- Предлагая ребенку разнообразную и разноцветную еду, помните про тонкий психологический момент: главное — не начать уговаривать! Лучше позвольте ребенку проголодаться. Когда еда ассоциируется только с позитивными моментами, аппетит гораздо лучше.
- Если еще и привлекать ребенка к процессу приготовления, дать ему возможность творить на кухне, экспериментировать с ингредиентами, выбирать продукты для ужина в магазине, то у маленького гурмана вообще не будет проблем с аппетитом.
- А если в очередной раз маме захочется «докормить» ребенка — стоит притормозить и задуматься: «Что меня вынуждает так поступать? Стереотипы из прошлого? Свои установки: съедать нужно все, что положено на тарелку. Боязнь, что ребенок останется голодным?» Поверьте, ребенок себе не враг, у него еще контакт с телом не разорван. Поест, когда проголодается. Насилие едой — далеко не лучшая форма проявления родительской заботы.
Если ребенок ничего не ест
- Если ваш ребенок «вообще ничего не ест» за столом из тарелки, попробуйте исключить перекусы между приемами пищи.
- Постарайтесь убрать из рациона продукты с усилителями вкуса и ароматизаторами. Когда ребенок привыкает к различным «увкуснителям», пресная, диетическая еда в детском саду начинает казаться невкусной.
- Меньше сладкого.
- Больше гулять, больше двигательной активности. Уверена, что это благоприятно отразится на детском аппетите.
Как уложить ребенка спать
К причинам сложного засыпания относятся привычка засыпать со слезами, восприятие сна как наказания и гипертрофированная важность засыпания вовремя со стороны родителей.
Поделюсь своими открытиями и способами, использованными мной во время работы в детском саду.
- Телесно-ориентированная терапия. Я садилась на стульчик рядом с кроваткой. Одну руку клала малышу на бедро, мягко фиксируя при этом ноги, а вторую — на плечико и делала очень легкие покачивающие движения. Это позволяет достичь мышечного расслабления, а также расслабить нервную систему организма.
- Присоединение к дыханию. Удерживая свои руки на теле малыша, я присоединялась к его дыханию и некоторое время дышала так же, как он. Постепенно я делала свое дыхание более глубоким. После чего начинала потихоньку раскачиваться в такт. За счет колебательных движений и замедления дыхания приходило расслабление, и дети засыпали очень быстро.
- Монотонное чтение. При прочтении текста сказки я вставляла в него фразы про расслабление и сон: «И сказал тогда медведь... Сяду на пенек... Съем пирожок... Лягу на травку... Отдохну чуток...» Читать нужно протяжно, на выдохе, с паузами для плавного вдоха и постепенным замедлением темпа речи. При таком прочтении тоже происходит замедление дыхания у слушателей.
Как приучить ребенка спать отдельно
- Вводим атрибут спокойного сна. Им может стать игрушка, с которой малыш будет засыпать. С такой игрушкой легко засыпается не только в своей кроватке, но и в любом другом месте.
- Переезжаем на новую кровать вместе. Если ребенок спал в родительской кровати, то можно сначала маме перелечь вместе с малышом на детскую кровать. И тогда он сначала привыкает к новой кровати (рядом с мамой), а уже потом, в привычной для него кровати, будет привыкать спать без мамы.
- Создаем дополнительный стимул. А если личная мотивация не особо сильна, то можно создать дополнительный стимул. Для этого можно вместе с ребенком выбрать новое постельное белье и какие-нибудь аксессуары: светящиеся звезды на потолке, красивый ночничок и талисман для хороших снов.
У каждой мамы есть собственные секреты воспитания. Поделитесь в комментариях, как вы приучали детей к горшку. Или, возможно, у вас есть свои лайфхаки, как укладывать ребенка спать или кормить малоежку?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru