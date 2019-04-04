7 советов от ленивой мамы-психолога, чей метод воспитания оценили родители по всему миру

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Анна Быкова — ленивая мама. И она не стесняется в этом признаваться. Более того, психолог и автор нескольких бестселлеров даже гордится этим «званием», ведь, по ее мнению, это дает ребенку поле для развития самостоятельности. Правда, девушка говорит не о лежании на диване, а о нежелании делать все самой: например, иногда «полениться» помыть посуду, зато разрешить семилетке сделать это самому, чтобы он учился координации. И не беда, что после придется вытирать воду с пола и перемывать тарелки, пока он не видит.

Мы в AdMe.ru поддерживаем этот интересный метод воспитания, где нет места гиперопеке, и с разрешения автора делимся несколькими лайфхаками, которые облегчат жизнь многих родителей.

Как приучить ребенка к горшку

Как? Постепенно и терпеливо. Горшок должен стоять на видном для ребенка месте и всегда на одном и том же. Ни в коем случае нельзя принуждать , заставлять ребенка садиться на горшок.

, заставлять ребенка садиться на горшок. На начальном этапе не забывайте хвалить при любом результате, независимо от того, осталось что-то в горшке или просто ребенок сделал вам одолжение и зачем-то голой попой посидел на странном предмете.

при любом результате, независимо от того, осталось что-то в горшке или просто ребенок сделал вам одолжение и зачем-то голой попой посидел на странном предмете. Еще можно сажать на горшок плюшевого медведя и рассказывать сказки про то, как здорово стало сказочным героям ходить в сухих штанишках. Этого вполне достаточно. Остальное — вопрос времени. Отрывок из книги Анны Быковой «Самостоятельный ребенок, или Как стать „ленивой мамой“».

Как предотвратить детские истерики

Убираем с глаз ребенка то, что ему нельзя брать. Показываем ребенку новый яркий раздражитель, обещаем другую, более интересную деятельность. У меня на этот случай всегда с собой были мыльные пузыри или шарик, который можно экстренно начать надувать, мелкие дешевые заводные игрушки. Ножницы — так-то опасная игрушка для малыша, но, если очень хочется, можно потрогать под бдительным присмотром мамы. Слишком много запретов нервирует ребенка и ограничивает его развитие. Формула приема «Конечно, только потом» или «Да, но...»: «Конечно, мы будем играть, только сначала чуть-чуть поспим, а потом будем играть». Чтобы прервать игру для приема пищи, предлагаем ребенку накормить игрушку. Чтобы накормить юного строителя нужно вместо «Оставь кубики, идем есть суп», объявить, что у бригады строителей обеденный перерыв. Предлагаем альтернативу, суть которой в том, что ребенок все равно сделает по-нашему: «Ты сначала соберешь машинки или солдатиков?» Прием работает недолго: от того возраста, когда ребенок способен сделать выбор, до того, когда он способен отклонить оба варианта.

Как успокоить ребенка, если истерика уже началась

Если истерики все-таки не удалось избежать, то алгоритм действий может быть следующий: Переключение внимания.

Ритуал успокаивания. Как правило, со временем в каждой семье вырабатывается свой ритуал успокаивания. Это может быть один и тот же стишок, сказка или игра. Например, мама дует, чтобы высушить слезки. Или даем ребенку попить «волшебной» водички, которая успокаивает.

Как правило, со временем в каждой семье вырабатывается свой ритуал успокаивания. Это может быть один и тот же стишок, сказка или игра. Например, мама дует, чтобы высушить слезки. Или даем ребенку попить «волшебной» водички, которая успокаивает. Игнорирование. Если все остальные методы уже испробованы и нет угрозы здоровью (эпилептический припадок, астматический приступ), можно оставить ребенка поплакать в одиночестве или просто некоторое время не обращать внимания на крик. Не ругать, не запирать ребенка, а спокойно озвучить вывод: «Наверное, тебе просто хочется сейчас поплакать... Когда плакать надоест, мы с тобой [предложить что-то интересное]».

Как накормить малоежку

Еда — естественная потребность организма. Попробуйте «забыть» накормить младенца. Он известит вас о голоде громким криком и не успокоится, пока его не накормят. Ребенок лучше знает, когда и сколько ему надо есть. Предлагая ребенку разнообразную и разноцветную еду, помните про тонкий психологический момент: главное — не начать уговаривать! Лучше позвольте ребенку проголодаться. Когда еда ассоциируется только с позитивными моментами, аппетит гораздо лучше.

Лучше позвольте ребенку проголодаться. Когда еда ассоциируется только с позитивными моментами, аппетит гораздо лучше. Если еще и привлекать ребенка к процессу приготовления , дать ему возможность творить на кухне, экспериментировать с ингредиентами, выбирать продукты для ужина в магазине, то у маленького гурмана вообще не будет проблем с аппетитом.

, дать ему возможность творить на кухне, экспериментировать с ингредиентами, выбирать продукты для ужина в магазине, то у маленького гурмана вообще не будет проблем с аппетитом. А если в очередной раз маме захочется «докормить» ребенка — стоит притормозить и задуматься: «Что меня вынуждает так поступать? Стереотипы из прошлого? Свои установки: съедать нужно все, что положено на тарелку. Боязнь, что ребенок останется голодным?» Поверьте, ребенок себе не враг, у него еще контакт с телом не разорван. Поест, когда проголодается. Насилие едой — далеко не лучшая форма проявления родительской заботы.

Если ребенок ничего не ест

Если ваш ребенок «вообще ничего не ест» за столом из тарелки, попробуйте исключить перекусы между приемами пищи.

между приемами пищи. Постарайтесь убрать из рациона продукты с усилителями вкуса и ароматизаторами. Когда ребенок привыкает к различным «увкуснителям», пресная, диетическая еда в детском саду начинает казаться невкусной.

и ароматизаторами. Когда ребенок привыкает к различным «увкуснителям», пресная, диетическая еда в детском саду начинает казаться невкусной. Меньше сладкого.

Больше гулять, больше двигательной активности. Уверена, что это благоприятно отразится на детском аппетите.

Как уложить ребенка спать

К причинам сложного засыпания относятся привычка засыпать со слезами, восприятие сна как наказания и гипертрофированная важность засыпания вовремя со стороны родителей. Поделюсь своими открытиями и способами, использованными мной во время работы в детском саду. Телесно-ориентированная терапия. Я садилась на стульчик рядом с кроваткой. Одну руку клала малышу на бедро, мягко фиксируя при этом ноги, а вторую — на плечико и делала очень легкие покачивающие движения. Это позволяет достичь мышечного расслабления, а также расслабить нервную систему организма.

Я садилась на стульчик рядом с кроваткой. Одну руку клала малышу на бедро, мягко фиксируя при этом ноги, а вторую — на плечико и делала очень легкие покачивающие движения. Это позволяет достичь мышечного расслабления, а также расслабить нервную систему организма. Присоединение к дыханию. Удерживая свои руки на теле малыша, я присоединялась к его дыханию и некоторое время дышала так же, как он. Постепенно я делала свое дыхание более глубоким. После чего начинала потихоньку раскачиваться в такт. За счет колебательных движений и замедления дыхания приходило расслабление, и дети засыпали очень быстро.

Удерживая свои руки на теле малыша, я присоединялась к его дыханию и некоторое время дышала так же, как он. Постепенно я делала свое дыхание более глубоким. После чего начинала потихоньку раскачиваться в такт. За счет колебательных движений и замедления дыхания приходило расслабление, и дети засыпали очень быстро. Монотонное чтение. При прочтении текста сказки я вставляла в него фразы про расслабление и сон: «И сказал тогда медведь... Сяду на пенек... Съем пирожок... Лягу на травку... Отдохну чуток...» Читать нужно протяжно, на выдохе, с паузами для плавного вдоха и постепенным замедлением темпа речи. При таком прочтении тоже происходит замедление дыхания у слушателей.

Как приучить ребенка спать отдельно

Вводим атрибут спокойного сна. Им может стать игрушка, с которой малыш будет засыпать. С такой игрушкой легко засыпается не только в своей кроватке, но и в любом другом месте.

Им может стать игрушка, с которой малыш будет засыпать. С такой игрушкой легко засыпается не только в своей кроватке, но и в любом другом месте. Переезжаем на новую кровать вместе. Если ребенок спал в родительской кровати, то можно сначала маме перелечь вместе с малышом на детскую кровать. И тогда он сначала привыкает к новой кровати (рядом с мамой), а уже потом, в привычной для него кровати, будет привыкать спать без мамы.

Если ребенок спал в родительской кровати, то можно сначала маме перелечь вместе с малышом на детскую кровать. И тогда он сначала привыкает к новой кровати (рядом с мамой), а уже потом, в привычной для него кровати, будет привыкать спать без мамы. Создаем дополнительный стимул. А если личная мотивация не особо сильна, то можно создать дополнительный стимул. Для этого можно вместе с ребенком выбрать новое постельное белье и какие-нибудь аксессуары: светящиеся звезды на потолке, красивый ночничок и талисман для хороших снов.

У каждой мамы есть собственные секреты воспитания. Поделитесь в комментариях, как вы приучали детей к горшку. Или, возможно, у вас есть свои лайфхаки, как укладывать ребенка спать или кормить малоежку?