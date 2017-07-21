7 неочевидных признаков того, что ребенка нужно показать врачу

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Болезнь ребенка — тяжелое испытание для любых родителей. Но многих проблем можно избежать, если вовремя распознать опасные симптомы. AdMe.ru решил рассказать о семи важных признаках неудовлетворительного состояния детского организма, которые лучше не оставлять без внимания.

1. Появление родинок

Если на теле появилось новое асимметричное, неоднородное по цвету, большое пятно (больше 6 миллиметров) или в размере вдруг стала увеличиваться старая родинка — это сигналы для визита к врачу.

2. Выпадение волос

Источник этой проблемы, вероятнее всего, кроется внутри организма. Возможно, дело в недостатке витаминов, однако для уверенности необходимо обратиться за консультацией к педиатру.

3. Резкая перемена настроения и поведения

Весомыми причинами для посещения врача также являются внезапное ухудшение аппетита, нарушение режима сна и снижение уровня двигательной активности ребенка.

4. Увеличение размера головы

Родничок у малышей — явление абсолютно нормальное, но со временем он должен зарасти и ни в коем случае не увеличиться в размере. Если происходит обратное, возможно, у ребенка развивается заболевание.

5. Ухудшение слуха

Если малыш перестал реагировать на просьбы и не откликается, даже если вы обращаетесь к нему по имени, возможно, у него появились нарушения слуха. Подобные опасения нужно обязательно проверить у специалиста.

6. Постоянная жажда

Частые и, на первый взгляд, безобидные просьбы ребенка попить также могут оказаться признаком серьезных нарушений и сигналом для обращения к доктору.

7. Возникновение громкого храпа

Легкий храп не является тревожным сигналом, однако повышение его интенсивности указывает на нарушения дыхания. Игнорировать подобные симптомы не следует, так как они могут указывать на развитие инфекции внутри организма.