7 семейных тайн, которые лучше не рассказывать ребенку

Дети, по натуре эмоциональные и впечатлительные, часто не задумываются, высказываясь о своих чувствах, и делают то, что им хочется.

Чтобы избежать нелепых или даже неприятных ситуаций из-за такого непосредственного поведения, AdMe.ru расскажет о некоторых вещах, которые детям лучше не знать.

Истинное отношение к людям

Критиковать других людей в присутствии ребенка — не лучший вариант, особенно если тот частенько находится в их обществе. Приберегите эту тему для разговора с супругом (супругой) наедине.

Секрет

Иногда мама или папа, заручившись поддержкой ребенка, доверяют ему какую-то тайну, которую тот должен хранить и никому не открывать. Не заставляйте ребенка испытывать лишние переживания по поводу того, что он «обманывает» кого-то. Лучше доверьте свою тайну подруге или другу.

Страхи

Это естественно, что и у взрослых есть свои страхи, но не нужно рассказывать о них своему ребенку. Ведь неизвестно, что может выдать детская фантазия, когда малыш будет находиться один, например ночью в комнате. Лучше схитрите.

Родительские отношения

В порыве эмоций мы можем при ребенке наговорить сгоряча про своего любимого человека совершенно неприятные вещи. Ребенок ни в коем случае не должен слышать ваших гневных эмоций в адрес своего второго родителя, которые вполне могут подорвать его авторитет.

Сюрпризы

Всем известно, что дети — очень болтливый народ, который ненарочно может проговориться и выдать любую тайну. Поэтому не стоит обсуждать при них то, чего никто не должен узнать раньше времени.

Секрет рождения

Иногда маме, если она в плохих отношениях с папой (и даже если в хороших), очень хочется, чтобы «восторжествовала справедливость». Поэтому она рассказывает ребенку о том, что на самом деле отец был против появления малыша на свет. Не стоит об этом говорить ребенку: счастливее от этой новости он точно не станет.

Мамины мучения

Не стоит делиться с малышом о всех своих мучениях, которые вы испытали при его рождении. Ведь он совсем в этом не виноват. Но, если он узнает это, чувство вины может проснуться и породить у него комплексы.

Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru

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