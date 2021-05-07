7 родительских фраз, которые раз и навсегда могут испортить отношения между детьми

Воспитание ребенка — дело тонкое и непростое, а при наличии нескольких детей процесс тем более усложняется. Ведь важно не только сохранить доверительные отношения с каждым из детей, но и наладить связь между ними. Только вот мешают этому порой совершенно неочевидные вещи. Например, фразы, которые по привычке передаются из поколения в поколение, хотя они не приводят ни к чему, кроме замешательства и конфликтов.

AdMe.ru решил разобраться, какие слова и по какой причине лучше не использовать при воспитании детей, если вы хотите, чтобы они не соперничали друг с другом и были по-настоящему дружны и счастливы.

«Бери пример с брата (сестры)»

Может показаться, что сравнение с другим ребенком — это отличная мотивация. Однако на самом деле в этот момент малыш слышит лишь то, что его сестру или брата вы любите больше, а он во всем хуже. Это порождает чувство горечи и зависти, которое может привести как к проблемам с самооценкой в перспективе, так и к жесткой конкуренции в настоящее время, когда в ход идут нечестные приемы.

«Последи за младшим»

Оставлять младших детей на попечение старших рекомендуется только тогда, когда существует достаточная разница в возрасте. Но и здесь стоит помнить о том, что присмотр не должен становиться обязанностью взрослого ребенка, словно он полноценная замена родителя. В идеале это должно быть самостоятельным проявлением любви либо же трудом, который впоследствии оплачивается карманными деньгами или подарками.

«Ты должен его (ее) любить»

Появление нового ребенка в семье — это стресс для старших детей, в них начинают бушевать противоречивые чувства и ревность. Попытки заставить любить «новичка» по причине родства могут только усугубить отторжение. Гораздо лучше в такой ситуации не забывать иногда проводить время наедине со старшим ребенком. Стоит объяснить, что он имеет право на эмоции, а также подмечать и поощрять моменты, когда он все же проявляет заботу по отношению к младшему.

«Ты же старший, будь умнее и уступи»

Частое принятие стороны младшего, а также вынуждение старшего вечно терпеть и уступать приводят не только к появлению пропасти между самими детьми, но и к личным проблемам у старшего ребенка. Так, из-за груза ответственности и вечного давления он может вырасти гораздо менее оптимистичным и довольно тревожным перфекционистом, который стремится к одобрению и испытывает сложности в построении дружеских связей.

«Ну-ка, кто первый соберется?»

Еще одна вредная привычка родителей — это открытое провоцирование соперничества. Если в случае сравнения детей друг с другом ущемленным себя чувствует один ребенок, то здесь проигрывают и испытывают беспокойство все. Ведь для детей соревнование — это не игра, а значит, и эмоции от выигрыша или проигрыша у них максимально сильны. Поэтому правильнее делать их не противниками, а командой. К примеру, выступая в роли третьего игрока, который возьмет на себя роль проигравшего.

«Прекрати злиться» или «Терпи»

Запрет на эмоции не только не прекращает переживания и не решает проблему, но и усугубляет ее. Ведь даже взрослым периодически необходимо прорабатывать внутренние конфликты. Вместо того чтобы запрещать детям злиться, лучше выслушивать их, подчеркивать, что их чувства нормальны, и помогать разобраться. А чтобы конфликтов становилось меньше, старайтесь подмечать командную работу и взаимовыручку между детьми и хвалить их за это.

«Я люблю вас одинаково»

Каждый человек обладает индивидуальностью, поэтому каждому из нас важно, чтобы окружающие подмечали именно наши сильные и уникальные стороны. Фраза «Я люблю вас одинаково» подчеркивает, что ни в ком из детей нет ничего особенного. Вместо этого лучше замечать различия и хвалить каждого ребенка в соответствии с его талантами. Тогда каждый из них будет чувствовать себя значимым и ценным.