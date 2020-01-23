7 проблем на детской площадке, от которых у родителей начинается нервный тик (Но мы знаем, как все уладить)

4 1 6 680

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Конфликты на детской площадке — бессмертная классика. Поколения малышей сменяют друг друга, а проблемы все те же: не смогли поделить игрушки, поспорили, кто первым будет кататься на качелях, или вообще подрались. Нашим родителям было проще: взял хулигана за ухо и отвел к маме и папе. Однако сегодня психологи считают, что делать замечания чужим детям — чуть ли не смертный грех, но и молчать, когда твоего собственного ребенка обижают, тоже нельзя. Так что же делать?

В AdMe.ru знают, что все конфликты можно решить мирно. Мы создали универсальный путеводитель по типичным конфликтам в песочнице, который сохранит вам нервы и позволит избежать неприятных минут.

1. Раздраженный родитель дергает за руку, толкает или шлепает своего ребенка при всех

Психологи, соцработники и даже полицейские в этом вопросе разделились на два лагеря. Одни считают, что влезать в процесс воспитания (пусть даже такого агрессивного) недопустимо. А другие говорят, что пройти мимо жестокого родителя — значит оставить ребенка в беде. На случай, если вы все же решили вмешаться, существует 2 варианта: Вы можете позвонить в полицию и рассказать о ситуации. Это касается случаев неприкрытой жестокости, когда жизнь и здоровье ребенка в опасности из-за агрессии родителя / опекуна.

В других случаях можно сделать тактичное замечание нервному родителю. Психологи рекомендуют фразы вроде: «Я помню, как ужасно мои дети вели себя в таком же возрасте. Хотите, помогу?»; «У вас все в порядке?» и т. д. Важно не критиковать мать / отца, а проявить искреннюю заботу. Ведь в конце концов родитель может быть вымотан и сам уже жалеет о вспышке гнева. Однако в первую очередь вы должны помнить о своей безопасности: если родитель агрессивен, то от беседы лучше отказаться.

2. Дети не поделили игрушку или спорят о том, кому первым катиться с горки. Дело дошло до драки

В 1–2 года у детей еще не развито чувство собственности: карапуз с радостью раздаст свои игрушки и будет ковыряться в песке. Другое дело период 2–3 лет: дети четко усваивают понятие «мое — чужое» и начинают защищать свои границы. Это не значит, что ребенок превратился в жадину, просто сейчас он переживает этап становления собственного «я». Отнеситесь к этому с пониманием. По мнению психологов, наиболее безопасна формула «чужое без спросу не берем, а своим делимся при желании». Пока дети не подрастут, вам все равно придется регулировать отношения в песочнице: отвлекать своего ребенка в случае истерики, придумывать совместные игры, если малыши не могут поделить игрушки или качели. А с детьми 4–5 лет можно устроить состязание «камень, ножницы, бумага», чтобы определить, кому первому предстоит скатиться с горки.

3. На площадку пришли конфликтные родители, которые провоцируют окружающих на негатив

Почти на каждой площадке есть родители, которых побаиваются окружающие. Такие мамы и папы раздают указания чужим детям, поучают родителей, кричат на своего ребенка, словом, делают все, чтобы нарваться на конфликт. Делать замечания конфликтной маме опасно, она в любом случае уйдет в глухую оборону или начнет проявлять агрессию. Единственное ваше оружие — вежливость и сдержанность, так считают психологи. В ситуации с конфликтными соседями по площадке главное — не переспорить их, а показать своему ребенку пример правильного поведения в обществе. Через пару лет ваш малыш и не вспомнит о вредной тетеньке, зато усвоит нормы цивилизованного общения.

«Мы с Даней гуляли на детской площадке, и он там часто ссорился с мальчиком Эмином. Но дело не доходило до драк. А потом мама Эмина подошла к Дане и сказала ему, что если он еще раз приблизится к Эмину, она его побьет. Мне пришлось увести своего ребенка с той площадки. Я, конечно, попыталась объяснить маме Эмина, что ее поведение неадекватно и она не имеет права угрожать чужим детям, но, к сожалению, с такими родителями разговаривать бесполезно. У Дани после этого был стресс, мы не привыкли к такой агрессии. С тех пор мы ходим на другую площадку». Екатерина Гордон / Мама и Малыш

4. Агрессивный ребенок без видимой причины бьет, кусает других малышей и отбирает игрушки

Ученые считают, что агрессия возникает у детей из-за скудного словарного запаса или эмоциональной незрелости: малыш либо не может рассказать о своих чувствах, либо за пару секунд переходит в режим берсерка. Поэтому осуждать ребенка, который дерется и кусается, не нужно. И ваша главная задача — обезопасить своего малыша от нападок маленького Халка. Ни в коем случае не кричите и не трогайте чужого ребенка — в некоторых странах это запрещено законом. Но если заметили агрессивное поведение, то просто физически встаньте между своим ребенком и драчуном стеной. Это психологический прием, который снижает уровень агрессии.

5. Зачинщиком конфликта оказался ваш ребенок

Согласно одному исследованию, к 18 месяцам дети достигают пика неповиновения. В этом возрасте прежде милый ангелочек может начать кусаться, бить родителей и соседей по песочнице. Психологи советуют родителям соблюдать 4 правила, чтобы предотвратить или остановить агрессивное поведение малыша: 1) определите триггеры (то, что заводит вашего ребенка) и постарайтесь избегать их, 2) будьте внутренне спокойны и не заражайтесь настроением ребенка, 3) поощряйте хорошее поведение, даже если ребенок не сделал ничего выдающегося, 4) найдите подходящее поощрение, если ребенок сумел сдержать гнев. Но если ваш ребенок уже успел кого-нибудь ударить или обозвать, то не устраивайте показательное выступление с наказанием на глазах всей площадки. Возможно, родители обиженного малыша получат моральное удовлетворение, зато в глазах собственного ребенка вы сделаетесь врагом. Лучше извиниться перед пострадавшим и попробовать помирить детей.

6. Дети сломали чужую игрушку

У опытных мам есть специальная категория уличных игрушек. Их не жалко сломать или потерять, а еще легко помыть. Никогда не берите на площадку дорогие или технически сложные вещи — в случае поломки вам никто не вернет их стоимость. Однако если ваш малыш повредил чью-то любимую игрушку, то постарайтесь починить ее или предложите равноценную замену.

7. Бабушки выгоняют детей с площадки или, наоборот, душат своей любовью

Поколения сменяют друг друга, а бабушки, которые и поругают, и дадут «особо ценный совет», так и сидят на лавочках. Ситуации, когда энергичные пенсионеры выгоняют детей с площадки или принимаются читать нотации, не редкость. И здесь нельзя оставлять ребенка один на один с критикой посторонних. Родители обязаны заступаться за детей (максимально корректно, конечно). В случае если ребенка начинают выспрашивать, в каком классе он учится, тестируют на знание алфавита или пытаются узнать положение дел в семье, можно и нужно вмешиваться. Психологи говорят, что вы можете отвечать за ребенка в духе «спасибо за интерес, Ваня учится в первом классе». А что делать, если бабушки выгоняют детей с площадки и не дают играть? Юристы советуют писать обращение в городскую администрацию и выяснить, насколько правомерны действия старушек. Однако в конфликт с ними вступать строго не рекомендуется.

А вам приходилось попадать в неприятные ситуации на детской площадке? Расскажите нам о своем опыте.