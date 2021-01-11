7 признаков того, что вы заботитесь о своем психическом здоровье и никому не позволите трепать вам нервы

Ежедневно мы умываемся, чистим зубы и принимаем душ — соблюдение правил личной гигиены у современных людей давно вошло в привычку и кажется чем-то естественным. Однако сохранение психологического здоровья большинству из нас кажется не таким важным, поэтому мы уделяем ему гораздо меньше внимания. И зря, ведь это напрямую влияет на качество нашей жизни.

Мы в AdMe.ru убеждены, что на свои эмоции и ощущения обращать внимание просто необходимо — именно в этом и заключается психогигиена. Такой термин используют для обозначения области психологии, направленной на поддержание психологического здоровья человека.

Даете себе отдыхать

Разрешить себе отдых — это не блажь и не лень. Отключаться от постоянной гонки, беготни и бесконечного решения насущных вопросов необходимо, иначе организм возьмет «отпуск» сам. Фраза «Все болезни от нервов» на самом деле довольно правдива: неосознанно мы нередко заболеваем именно в тот момент, когда нам жизненно необходим вожделенный отдых, а также забота и внимание близких.

Разрешаете себе маленькие радости

Позволять себе приятные мелочи, как ни странно, умеют далеко не все. Казалось бы, что может быть проще, чем купить понравившуюся вещь или порадовать себя вкусным пирожным в дорогом кафе. Но нет, мы снова и снова отказываем себе: мол, как-нибудь в другой раз. Многие уверены, что к удовольствиям можно привыкнуть. Человек боится, что в какой-то момент не получит своей радости и ему станет мучительно больно от этого, так что лучше и не привыкать. А между тем мы пропускаем так много и берем так мало. Кроме того, психологи считают, что перестать делать то, что не нравится, и позволить себе маленькие удовольствия — значит иметь в себе достаточно сил, чтобы наслаждаться жизнью.

Не позволяете на себя кричать

В обществе крик не считается чем-то противозаконным, более того, часто такое поведение даже оправдывают: ну что такого, прикрикнул человек, нервы не выдержали. Однако как насчет человека, на которого кричат? Цель того, кто повышает на вас голос, — принудить к тому, чтобы вы соответствовали определенным ожиданиям или желаниям. Крик очень мощно воздействует на нервную систему другого человека. Он разрушает дух и ломает сущность. Здесь нет ничего нормального и естественного, поэтому остановить кричащего на вас человека — значит позаботиться о себе и сохранить свое душевное равновесие.

Верите своим эмоциям

Мало кто из нас с раннего детства понимает себя на все 100 % и готов отстаивать свое «я» всеми доступными способами. Иногда мы попадаем в ситуации, оставляющие неприятный осадок. Но то ли из-за склада характера, то ли из-за влияния окружения нередко мы сами убеждаем себя в том, что нам лишь показалось, что мы фантазируем, а на самом деле все по-другому. Тем не менее мы чувствуем именно то, что чувствуем. Если у вас возникает внутреннее неприятие какой-то ситуации или человека, значит, на это есть причины. И очень важно поверить себе. Когда вы чувствуете нежелание идти в гости или интуитивно, без всякой причины, вам не нравится новый коллега, есть смысл прислушаться к себе: не ходить в гости и хотя бы первое время быть поосторожнее с коллегой. Другими словами, если вам кажется, то вам не кажется.

Говорите вслух о своих чувствах

Мы часто не говорим о своих истинных ощущениях в отношениях с собой и другими людьми. Нам кажется, будто, если мы умолчим о том, что нас раздосадовало или обрадовало что-то, мы сбережем чьи-то чувства или избежим конфликта. Действительно, зачем портить отношения? Однако все, что мы замалчиваем, в конце концов все равно выйдет наружу — и гораздо эффектнее, чем могло бы. Говорить о своих чувствах — нормально и здорово. Ваш партнер имеет право знать, что вас бесят капли его зубной пасты на полу. Скорее всего, он примет это к сведению и постарается так не делать. Проговаривание вслух того, что беспокоит, поможет достичь взаимопонимания (в том числе и с самим собой) и снизить уровень раздражения и тревоги.

Перестали общаться с неприятными людьми

Привитая нам культура общения, чувство приличия и долга нередко заставляют терпеть людей, которые доставляют больше неприятных эмоций, чем удовольствия и радости. Но как перестать общаться с одинокой соседкой тетей Галей, которая всегда радостно улыбается и тут же говорит какую-то гадость? Ведь дверь в дверь уже 20 лет! Таких людей немало в нашем окружении. Иногда это близкие родственники. Однако стоит помнить, что общение, после которого остается неприятный осадок на душе, токсично. Это разрушает вас, не дает получать удовольствие от жизни и добиваться поставленных целей. Наилучший способ исправить такое положение вещей — минимизировать, а то и вовсе прекратить общение.

Отгораживаетесь от лишней информации

Мир вокруг нас наполнен всевозможными сведениями. Они поступают отовсюду: телевидение, радио, интернет и так далее. Криминальные новости, политика, последний хит популярного исполнителя, новые фотографии инстаблогера, на которого вы подписаны, — что из этого действительно нам нужно? Мы зависаем в телефонах и планшетах часами, листая бесконечные ленты соцсетей. Если хорошенько подумать, то выяснится, что большая часть поступающей информации только раздражает и расстраивает нас. Возможно, это повод задуматься о том, чтобы сосредоточиться на действительно необходимых вещах: на общении с близкими людьми, образовательных подкастах, обучающих семинарах и просто хорошей музыке.