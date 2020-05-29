7 признаков того, что ваш ребенок вырастет успешным человеком

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Наверняка многие задаются вопросом, почему одни люди добиваются головокружительного успеха, а другие так и остаются одной из шестеренок в большом механизме. Конечно, на становление человека влияет множество факторов, но, несмотря на это, ученые смогли определить ключевые характеристики успешных людей, которые проявляются уже в детстве.

AdMe.ru изучил несколько исследований о том, как по поведению и предпочтениям ребенка узнать, будет он успешным или нет.

Черта характера, которую не любят родители и учителя, может принести пользу

Исследователи изучали поведение и жизнь 700 человек в период с 12 до 52 лет, чтобы выяснить, какими характеристиками обладают те из них, кто смог добиться успеха. Оказалось, что упрямые дети, которые были склонны нарушать правила в детстве, в итоге смогли устроиться на высокооплачиваемую работу.

Учеба в школе влияет на будущую жизнь гораздо сильнее, чем мы думаем

Исследование влияния поведения в школе на будущую карьеру началось в 1960 году и длилось 50 лет. В ходе анализа всех собранных данных ученым удалось выяснить, что ответственные ученики, которые быстро научились читать и писать, а также любили школу, были склонны иметь лучшее образование и более престижную работу. Также спустя 50 лет оказалось, что у этих людей и более высокая зарплата.

Способности к математике влияют на будущую карьеру

Еще одно исследование показало, что детям лучше отправляться в начальную школу с минимальными базовыми знаниями в области математики, например со знанием чисел и их порядка. Исследователи говорят, что это первые кусочки пазла, которые в итоге могут сложиться в картину как успешной академической деятельности, так и жизни в целом.

Если вам сложно уложить ребенка спать, то это вовсе не повод переживать и злиться

Специалисты отмечают, что родителям не стоит излишне переживать из-за того, что ребенок не может быстро уснуть вечером или днем. Излишняя активность может быть связана с активной мозговой деятельностью, которая довольно долго успокаивается перед сном. Одаренные дети из-за этого не могут быстро уснуть и в целом нуждаются в меньшем количестве сна, чем сверстники.

Ученые нашли важное преимущество у работающих мам — их дети отличаются от других

Дети, чьи мамы ходят на работу в офис или любое другое место, склонны быть более успешными, чем их сверстники. Исследование Гарвардской школы бизнеса говорит о том, что дочери таких матерей имели шанс получить лучшее образование и более престижную работу, чем сверстницы, на 23 %. У сыновей таких матерей развивается большая осознанность.

Стресс родителей влияет на интеллект ребенка

Люди подвержены эмоциональному «заражению», то есть настроение одного человека может передаться другому. Стресс и плохое настроение передаются ребенку, что негативно сказывается не только на его состоянии, но и на развитии. Специалисты отмечают, что лучше провести с ребенком меньше времени, но в хорошем настроении, чем больше, но в негативной обстановке.

У родителей с хорошим образованием есть все шансы вырастить успешную личность

Ученые говорят о том, что дети родителей с высоким уровнем образования более склонны к тому, чтобы успешно учиться не только в школе, но и в университете. Одно из проведенных исследований выявило, что уровень образованности родителей на момент 8-летия ребенка во многом может предсказать его успех в возрасте 40 лет. Особенно сильное влияние оказывает именно образование матери.