7 признаков того, что обычная простуда перетекла в пневмонию

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Пневмония — это воспаление легких, которое грозит серьезными осложнениями при отсутствии надлежащего лечения. Она может развиться как следствие простуды или аллергии, а также может быть результатом травмы грудной клетки. Пневмонию можно заподозрить по ряду симптомов, о которых AdMe.ru и решил напомнить.

Кто подвержен?

Пневмония может проявиться как у детей, так и у взрослых. Но, по словам специалистов, наиболее ей подвержены курящие люди, а также те, кто употребляет алкоголь. Закрывать глаза на симптомы воспаления легких не стоит, но и для паники нет причин. Современная медицина отлично справляется с устранением заболевания, но при условии что вы вовремя обратились к врачу. Ниже мы поговорим о том, по каким признакам можно узнать пневмонию.

Озноб и лихорадка

Во время пневмонии у человека дольше 4 дней держится высокая температура (обычно выше 38,5 °С), сбить которую бывает очень непросто. На этом фоне у пациента появляется сильный озноб. Однако данный фактор не является определяющим, ведь повышение температуры может быть вызвано массой других заболеваний, и следует проверить наличие остальных симптомов.

Сильная сонливость

При пневмонии организм больного ослаблен, человека все время клонит в сон, часто не хватает энергии даже на то, чтобы перекусить.

Специфический кашель

Один из характерных симптомов воспаления легких — сильный кашель. При этом возможно выделение ржавой или зеленоватой мокроты, возможно, с небольшими вкраплениями крови.

Частое мелкое дыхание и одышка

Поскольку пневмония — это болезнь, поражающая именно легкие, из-за нее у пациента сбивается частота дыхания. Оно становится учащенным, и больной словно не может надышаться, из-за чего даже в состоянии покоя появляется одышка.

Учащенное сердцебиение

Медики отмечают изменение сердечного ритма при пневмонии. У ребенка проверить частоту сердечных сокращений можно, легонько приложив 2 пальца к сонной артерии.

Боль в грудной клетке

Во время пневмонии боль в грудной клетке мучает человека не только во время кашля, но и в период обычного спокойного дыхания.

Общее ухудшение состояния после простуды или гриппа

Если грипп или простуда не проходят долгое время, а температура периодически поднимается на протяжении 5 суток и более, это тоже повод задуматься о наличии пневмонии.

Что делать?

При проявлении первых симптомов пневмонии как можно скорее свяжитесь с врачом, не стесняйтесь позвонить в скорую помощь. Четко расскажите медикам о своих симптомах. Не пугайтесь, если вам сразу не назовут диагноз, ведь подтвердить пневмонию можно только после флюорографии. Когда заболевание будет выявлено, вам назначат необходимое лечение. Будьте готовы, что после выздоровления вам придется пройти курс физиотерапии и заняться лечебной физкультурой.