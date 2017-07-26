7 привычек девушек, у которых красивая и ровная кожа

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Лето в самом разгаре, вы собираетесь в отпуск, примеряете купальник и тут замечаете ненавистную апельсиновую корку? Хорошая новость: целлюлит — это вовсе не дефект. Он есть у 90 % девушек, просто у кого-то из-за особенностей строения тела он практически незаметен. Еще одна новость: от целлюлита полностью избавиться нельзя, но свести его видимость практически до нуля вполне реально. Как сделать кожу тела ровной и подтянутой? AdMe.ru собрал самые простые и эффективные способы.

Правильное питание

Распространенный миф: если похудеешь, целлюлит исчезнет. Это не так. Борьба с целлюлитом начинается с правильного питания. В рационе должны присутствовать: белок (мясо, бобовые, орехи);

(мясо, бобовые, орехи); лецитин (яйца, помидоры, шпинат, соя);

(яйца, помидоры, шпинат, соя); жирные кислоты (рыба, оливки, авокадо и орехи);

(рыба, оливки, авокадо и орехи); жиросжигающие фрукты и овощи (грейпфруты).

Вода

Самым полезным фигуры напитком является обычная чистая вода. Диетологи рекомендуют выпивать в день 1,5–2 литра воды (это не считая чая, кофе и других напитков).

Физические нагрузки

Если вы употребляете больше калорий, чем можете переработать, у вас появится лишний жир, который влияет на появление апельсиновой корки. Физические упражнения помогут сжечь лишнее и подтянуть тело. Хороши в данном случае не штанги или гантели, а приседания, прыжки на скакалке, а также пробежки и аэробика.

Массаж

Эффективен как самомассаж специальными щетками и банками , так и профессиональные услуги.

, так и профессиональные услуги. В профильных салонах и клиниках массаж делается приспособлениями, которые разрушают накопленные слои подкожного жира и улучшают обмен веществ .

и . Еще эффективнее массаж с эфирными маслами, которые проникают через эпидермис, сжигая жир и устраняя застой лимфы.

Скрабы

Антицеллюлитные кремы не приносят желанного эффекта, а вот скрабы удаляют ороговевший слой кожи, улучшают кровообращение и ускоряют метаболические процессы: скраб из молотого кофе делает кожу упругой, гладкой, а целлюлит — менее заметным;

скраб из морской соли вытянет из зоны целлюлита лишнюю влагу.

Контрастный душ

Контрастный душ улучшает кровообращение и стимулирует обмен веществ .

и . Давление водной струи устранит застойные явления, лимфа начнет интенсивно очищать кожу и подкожные слои.

Направьте струю воды на проблемную зону с расстояния 10 см и массажируйте проблемные участки: ягодичную зону — круговыми движениями, ноги — вверх-вниз спереди и вниз-вверх сзади.

Сауна

Высокие температуры сауны усиливают кровоток и лимфоток , за счет чего кожа становится гладкой и упругой, восстанавливается ее эластичность.

, за счет чего кожа становится гладкой и упругой, восстанавливается ее эластичность. Открываются потовые железы , через которые выходят токсины, а кожа очищается от жировых застоев .

, через которые выходят токсины, а . Всего одно посещение сауны в неделю выровняет подкожный жировой слой .

посещение сауны в неделю . Помогут также обертывания со специальными маслами или лечебными грязями.