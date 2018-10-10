Что случится, если вы одолжите денег близкому другу (У нас плохие новости: хеппи-энда не будет)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни иногда случаются финансовые неприятности, когда без помощи близких людей справиться очень трудно. Вопрос о том, нужно ли помогать в такой ситуации, стоил многим людям нескольких бессонных ночей — тема действительно очень щекотливая. Оказывается, финансовые обязательства между друзьями, коллегами или внутри семьи могут привести к неожиданным последствиям: по статистике, 50 % долгов просто не возвращаются, а дружба и взаимопонимание могут исчезнуть навсегда.

AdMe.ru расскажет, что произойдет, если вы начнете предоставлять беспроцентные займы членам семьи и близким (и не очень) друзьям. И заодно научит, как поступать, если все же решились дать в долг. А все это для того, чтобы вы могли сохранить не только свои деньги, но и дружбу. Думаете, это невозможно? Прочтите нашу статью до конца — и узнаете ответ.

1. Ваш долг никогда не будет в приоритете

Когда вы занимаете деньги родным или друзьям, то ждете ответственного отношения к своим кровно заработанным. Однако у вашей щедрости есть и побочный эффект: возврат долга никогда не будет в приоритете для заемщика. В списке его финансовых обязательств такой долг будет стоять после официальных кредитных выплат, коммунальных и прочих платежей. Так происходит из-за неформального характера общения: вы не представитель финансовой организации и не коллектор. А значит, не станете звонить с напоминаниями и уж точно не начислите штрафные проценты. Заемщик уверен, что благодаря дружеским чувствам вы войдете в положение, и поэтому не торопится отдавать деньги.

2. Остальные друзья и члены семьи затаят обиду

Если вы часто занимаете деньги кому-то из членов семьи или многочисленных друзей, то вскоре у вас появится репутация человека, который всегда готов помочь. Что, конечно, не так уж и плохо. Но у такой репутации есть и темные стороны. Во-первых, за материальной помощью к вам будут обращаться на постоянной основе — придется либо часто помогать, либо придумывать причины для отказа. А во-вторых, помощь одним родственникам может вызвать обиду других. Например, вы заняли денег тетушке, а на дядину просьбу не обратили внимания, чем сильно обидели его. И таких сценариев сотни — настоящая мыльная опера. Подумайте, стоит ли вам становиться частью такого шоу.

3. Должник рано или поздно окажется в зависимости

Люди, которые берут в долг, нередко чувствуют себя обязанными сделать что-то взамен или оказать ответную услугу. Вам нужно быть готовыми к тому, что все положительные поступки должника будут рассматриваться через призму «Что он имел в виду?». «Он так добр ко мне, потому что мой друг или просто не хочет возвращать деньги?» — эти мысли без спросу полезут в голову. Любые поступки, сделанные с благими намерениями, будут казаться вам вещами с двойным дном. Такие чувства не радуют ни должника, ни кредитора, и в итоге близкие люди оказываются в неловком положении.

4. Вы убиваете инициативу

Если ваш друг и член семьи часто занимает деньги, возможно, у него есть большие проблемы с управлением своими финансами. Одалживая ему деньги на постоянной основе, вы лишаете его возможности самостоятельно решить возникшие затруднения. Зачем проявлять инициативу, если можно перехватить денег у друзей? Специалисты по управлению финансами утверждают, что частое одалживание денег — это самая настоящая антипомощь. Ваш друг рано или поздно может погрязнуть в долгах, из которых очень сложно выбраться. Конечно, отгораживаться от близких людей, когда у них есть проблемы, не очень хорошо. Попробуйте помочь по-другому: купите продукты, предложите варианты дополнительного заработка или поделитесь своим опытом экономии.

5. Вам могут понадобиться эти деньги

Когда вы одалживаете деньги родным или друзьям, мысль о том, что неплохо было бы составить договор займа, даже в голову не приходит. Более того, предложение написать расписку о получении денег может быть воспринято как оскорбление. Поэтому, занимая деньги, вы не можете быть уверены в том, что долг вернется в назначенный срок. В таких обстоятельствах на свои собственные деньги даже рассчитывать не приходится. Очень важно оговорить точную дату возврата долга с заемщиком — это может предотвратить массу неприятных последствий и сохранить мир в отношениях.

6. Вернуть деньги бывает трудно

Согласно опросу, проведенному финансовой компанией iLoan, 50 % денег, которые люди дают в долг, не возвращаются обратно. Из-за боязни испортить отношения кредитору бывает неловко напоминать о финансовых обязательствах. Если вы опасаетесь, что больше не увидите свои деньги, не давайте в долг. Просто научитесь говорить «нет». Не нужно вдаваться в подробные объяснения причин, по которым вы не можете занять денег. А если вас приперли к стенке, сошлитесь на необходимость посоветоваться с супругом. И главное, не делайте исключений: если решили никому не занимать денег, четко придерживайтесь этой линии поведения.

7. Вы можете потерять друга

Bank of America провел масштабное исследование и выяснил, что деньги действительно разрушают дружбу. Более 77 % американцев заявили, что долговые расписки нанесли ощутимый вред их отношениям с друзьями. А почти половина опрошенных прервали общение, лишь бы не выплачивать долг. Кстати, средняя сумма, в которую «оценивается дружба», составляет примерно $ 500. Прежде чем одалживать деньги другу, подумайте о возможных последствиях. Если он не вернет их (а в жизни случается и так), сможете ли вы продолжить общение как ни в чем не бывало? Или невозвращенный долг будет отбрасывать тень на ваши взаимоотношения?

Бонус: если все же решились дать в долг

Однако наша жизнь полна сюрпризов — приятных и не очень. И у каждого может случиться персональный финансовый апокалипсис. Порой бывает трудно сохранять хладнокровие и отстраненность, когда в такую ситуацию попадает близкий человек. И мы решаемся помочь. А чтобы эта помощь была полезна, не разрушила дружбу, чтобы долг вернулся вовремя, нужно соблюдать простые правила. Если близкие люди просят вас одолжить небольшую сумму, не одалживайте, а дарите. Когда вы относитесь к небольшому долгу как к подарку, то и ожиданий никаких не будет. Нет ожиданий, нет испорченных отношений и, соответственно, проблем. Ну а если деньги все же вернутся, это будет приятным бонусом.

Давайте взаймы ту сумму, с которой теоретически готовы расстаться.

Обсудите четкие сроки возврата долга. Не говорите «отдашь, когда сможешь» — об этой фразе можно здорово пожалеть, ведь она отодвигает срок уплаты кредита.

Составьте нотариально заверенный документ. Наличие расписки о получении денег делает возврат долга гораздо более вероятным. Внесите в документ сроки возврата и возможные проценты. Если человек действительно собирается возвращать деньги, то расписка его вряд ли смутит.

Если человек, который просит у вас деньги, ответственный, имеет постоянное место работы и стабильный доход, то риск невозврата сводится к минимуму. Но если у должника плохая репутация: он живет от долга до долга и постоянно влипает в неприятности — связываться с ним не стоит. Возможно, ваш отказ подвигнет его на поиск постоянной работы или пересмотр финансовых принципов.

А вы даете деньги в долг? Или считаете, что каждый должен самостоятельно справляться с трудностями?