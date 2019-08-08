7 причин, почему безобидные фото ваших детей в соцсетях могут им навредить

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Вероятно, многие из нас помнят времена, когда к приходу детского фотографа домой или в садик готовились, малышей наряжали, а долгожданные портреты хранили в семейном альбоме и показывали только самым близким. Теперь жизнь в соцсетях у многих детей начинается еще до их рождения — с публикации снимков УЗИ на страницах их родителей. В связи с этим даже появился новый термин — шерентинг (от слов share — «делиться», parenting — «воспитывать»), который относится к современным мамам и папам, публикующим снимки буквально каждого шага ребенка в соцсетях. Однако подобное поведение может не только стать причиной «отписок» друзей, но также чревато более серьезными последствиями.

Мы в AdMe.ru не призываем вас перестать делиться фотографиями детей, но считаем, что иногда действительно стоит задуматься, прежде чем выложить снимок ребенка в инстаграм.

1. Информацию об увлечениях вашего ребенка могут использовать преступники

Многие родители любят рассказывать о том, какие секции и кружки посещают их дети, делиться фотографиями с занятий, соревнований и конкурсов. Особенно если ребенок занял призовое место. Но если вы публикуете такие снимки, лучше сделать аккаунт закрытым. Ведь зная информацию об увлечениях детей, некоторые субъекты могут втереться к ним в доверие. А если у ребенка есть страницы в соцсетях, преступник может завязать с ним знакомство в интернете, начав диалог с того, что он тоже интересуется, к примеру, футболом или балетом.

2. Преступники могут легко отследить местоположение (и маршрут) ребенка по геолокациям на снимках

Не стоит публиковать данные о местах, где ребенок часто проводит время. Например, о его школе, спортивной секции или детской площадке. Узнав адрес, преступник может построить маршрут передвижения ребенка или, например, приехать и забрать его, представившись другом семьи. Проводилось много социальных экспериментов, когда видеоблогеры под видом маньяков пытались завоевать доверие детей и увести их с игровой площадки. Они подходили к родителям и предупреждали их об эксперименте, при этом родители были уверены, что их чадо знает, как вести себя в таких ситуациях. Они уверяли съемочную команду, что в их семье постоянно проводятся разговоры на эту тему, но затем с изумлением наблюдали, как после нескольких минут беседы с «маньяком» большинство детей соглашались уйти с ним в неизвестном направлении.

3. Мошенники могут использовать фотографию вашего грустного ребенка для сбора денег

Согласно исследованию Деборы Смолл, профессора маркетинга из Уортонской школы бизнеса (США), мы охотнее жертвуем деньги конкретному человеку, чем, к примеру, благотворительной организации. Она утверждает: для того чтобы сбор денег был успешным, нужно апеллировать к сердцу, а не к голове людей. Этим, к сожалению, зачастую пользуются мошенники. Они находят фотографии грустных или плачущих детей на страницах их родителей и собирают деньги «на лечение». И если в соцсетях благотворительные сборы стали регламентироваться и нарваться на злоумышленников теперь сложнее, то в общественных местах встречаются люди, которые несколько лет могут стоять с одним и тем же фото ребенка и фальшивыми медицинскими выписками.

4. Злоумышленник может получить доступ к аккаунту

Каждую секунду в мире воруют около 95 паролей и учетных записей. Иногда преступникам в этом помогает беспечность пользователей. Так, для регистрации на различных сервисах, открытия банковского счета и других действий нужно указать ответ на контрольный вопрос. В большинстве случаев спрашивают одно и то же: девичью фамилию матери, название улицы, на которой вы жили, кличку первого питомца. Если в будущем кто-то захочет взломать учетную запись вашего ребенка, он может поискать ответы на эти вопросы на ваших страничках в соцсетях. Кроме того, многие люди ставят в качестве пароля имена детей, питомцев и даты их рождения, например timur2019, что тоже подвергает риску их аккаунты.

5. Безобидные фотографии полуодетых детей могут не казаться такими для преступников

Несколько лет назад австралийская компания Office of the eSafety Commissioner, которая занимается онлайн-безопасностью, обнаружила непристойный сайт с 45 млн фотографий детей. Почти все снимки были взяты преступниками из открытого доступа, из соцсетей и блогов родителей (большинство из них были обычными бытовыми фото) и сопровождались неприличными комментариями. Редко кто из родителей публикует полностью обнаженных маленьких детей, но иной раз нужно задуматься, стоит ли постить снимки ребенка с пляжа, из аквапарка или гимнастического зала.

6. Смешные детские фотографии в дальнейшем могут стать поводом для травли в школе

Американская организация по борьбе с буллингом опубликовала статистику, из которой следует, что 70,6 % молодых людей наблюдали травлю в своих школах. В России этот процент не сильно отличается (только 35 % опрошенных ни разу не были свидетелями травли). Дети в школе бывают жестокими, особенно в подростковом возрасте. И найденные в соцсетях фото их одноклассника, где он сидит на горшке или размазал по лицу еду, могут стать отличным поводом для насмешек.

7. Фотографии ваших детей могут использовать в коммерческих целях

Журналист Дмитрий Токметсис и дизайнер Юрий Вирман решили провести социальный эксперимент. Они выбрали фотографии детей на Flickr и запустили сайт-одностраничник, где стали продавать кружки с портретами этих малышей по $ 15–20. При этом они ничего не нарушили, ведь родители сами опубликовали снимки детей на Flickr с лицензией Creative Commons, которая разрешает коммерческое использование контента. Более того, Токметсис и Вирман обнаружили эти же портреты на сайтах о путешествиях, о защите детей и о психическом здоровье. Если ваш профиль в соцсети открыт, любой портал может опубликовать у себя ваши фотографии, используя функцию эмбед. Таким образом указывается авторство и обеспечивается легальность размещения снимка. Чтобы этого избежать, рекомендуется закрыть свой профиль.

А вот почему публикация детских фото может принести пользу молодым мамам:

У них создается впечатление какой-то деятельности помимо смены подгузников. В декретном отпуске (особенно сразу после рождения ребенка) жизнь временно становится однообразной, а размещение фотографий в соцсетях помогает отвлечься.

Многие мамы начинают почти профессионально заниматься фотографией и работать с текстами. У них может получиться качественный блог, который будет приносить доход.

По хештегам и в тематических группах можно завести знакомства, обменяться советами, а также найти компанию для совместных прогулок.