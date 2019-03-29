7 правил воспитания от русских мам, о которых за рубежом даже не слышали

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Шапка и колготки как главные детские аксессуары, суп и каша как основа полезного рациона, лето на даче с бабушкой как закалка на весь год: в России у мам есть свои незыблемые традиции в воспитании чад.

AdMe.ru сравнил, как воспитывают детей у нас и за рубежом. Мы убедились в том, что у русских мам есть чему поучиться, но считаем, что иногда правила можно и нужно обходить.

Одежда по погоде

В России: «Зато тепло!» — восклицают наши мамы, укутывая ребенка как капусту. В ход идут нелюбимые детьми шапки, шарфы и, вне зависимости от пола, колготки под комбинезон. Ребенок в такой экипировке сможет долго гулять и не замерзнет. За рубежом: Сильные морозы в Европе бывают редко. К одежде отношение проще. Часто при довольно прохладной погоде можно встретить на улицах детишек в расстегнутых куртках и без шапок. А в Баварском министерстве образования даже рекомендуют разрешать ребенку самому выбирать, что надеть. Кто прав? Полагаться только на мнение ребенка в выборе одежды не стоит. К тому же всегда проще снять лишнее, чем бежать домой утепляться или потом лечить простуду. Но врачи предостерегают: перегрев для крохи вреднее, чем переохлаждение. Надевайте на ребенка столько же слоев одежды, сколько и на себя. У правильно одетого малыша прохладная кожа на руках, шее и лице, а на щечках — румянец.

«Хороший детсад — тот, в который просят принести плащик и сапожки, чтобы гулять на улице, когда моросит дождь». Евгений Комаровский, педиатр

Правильное питание

В России: На завтрак — каша. Сытная, богатая витаминами, не раздражает слизистую. На обед — суп. Источник питательных веществ и витаминов. Суп и каша идеально подходят для приучения ребенка к взрослой пище. А для аллергиков и детей с гастритом это настоящее спасение. За рубежом: Единственно верного варианта детского питания нет. В каждой стране свои особенности. В Израиле, например, школьники в основном едят на обед питу с начинкой. А у мам не принято вставать с утра, чтобы приготовить завтрак для ребенка. Кто прав? Каша и суп — хорошая основа для детского рациона. Но полезными гастроэнтерологи считают только овощные супы, а каши не быстрого приготовления, а сваренные на воде или молоке. В «быстрых» кашах полезных веществ и витаминов мало, при этом много крахмала и сахара. Если ребенок воротит нос от такого завтрака и обеда, то насильно заставлять его есть точно не стоит. Придумайте альтернативное меню. Главное, чтобы был соблюден баланс белков, жиров и углеводов.

«Суп — это хорошая традиционная еда, и к тому же вкусная. Если хочется супа — ешьте, если не хочется или нет времени приготовить — ничего страшного. Может ли суп стать „профилактикой“ болезней желудка? Боюсь, это очень сложно проверить в исследованиях». Елена Мотова, диетолог

Мама + папа

В России: Пока папы добывают мамонтов, мамы заняты детьми. Русские мамы искренне интересуются жизнью своих детей. Они всегда посоветуют и утешат, помогут с уроками, сделают поделки для детского сада. За рубежом: Во многих странах папы занимаются детьми наравне с мамами. Зависит от того, как договорились родители и кто из них больше зарабатывает. Заграничные родители советом поддержать всегда готовы, но вот уроки за свое чадо делать не будут. Кто прав? Папа и мама одинаково важны в жизни ребенка, и об этом вам скажет любой психолог. Поменять подгузник, приготовить кашу, поиграть с ребенком — папа может! Воспитание детей давно перестало быть сугубо «женским» делом. И оба родителя должны принимать в нем посильное участие.

«Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Значит, все детство утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите „Не плачь!“, не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте ему проживать стресс, оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать неприятные чувства и „отмораживаться“». Людмила Петрановская, семейный психолог

Помощь родных

В России: В России детей часто оставляют с бабушками. Понянчить внуков — большая радость и приятная ответственность. Молодые родители тоже довольны: есть время на увлечения и отдых. А малыши беззастенчиво пользуются добротой бабушек, и многие потом вспоминают это время как самое беззаботное. За рубежом: Заграничные grandma и grandpa помощь предлагают редко. Во Франции бабушки и дедушки живут своей жизнью, а внуков видят по праздникам. Многие француженки выходят на работу уже через несколько месяцев после родов. А малышей рано отдают в садик. Кто прав? Безусловная любовь семьи — залог того, что ребенок вырастет уверенным в себе. Даже очень хорошая няня или воспитательница не смогут любить вашего ребенка как родного. Но сидеть с бабушкой до школы тоже не лучший вариант. Без общения со сверстниками малышу будет скучно. Психологи советуют отдавать ребенка в детский сад в 1,5 года, а для лучшей адаптации сначала водить его в сад на неполный день.

«Тот, к кому ребенок привязан, утешает и придает ему сил просто фактом своего присутствия». Людмила Петрановская, семейный психолог

Отдых на природе

В России: Русских мам не испугаешь ни снегом, ни дождем. Ребенок должен гулять, и чем дольше, тем лучше. А еще наши мамы знают: прогулка на свежем воздухе — лучшее средство для крепкого сна младенца. Летом чадо отправляют на дачу или в оздоровительный лагерь. Свежий воздух — наше все. За рубежом: Европейские мамы с нашими солидарны и тоже стараются занять детей активностями на природе. А вот американцы на этот счет не заморачиваются, и ребенок у них может целый день просидеть дома. В Японии многие дети даже в жару сидят в городе за компьютерами и общаются с виртуальными друзьями. Кто прав? Польза прогулок доказана многочисленными исследованиями. Врачи рекомендуют гулять с ребенком 2 раза в день минимум по 2 часа. Прогулка — это одновременно закаливание, очищение легких от микробов и вирусов, профилактика заболеваний дыхательных путей, эмоциональная разрядка.

«Дача всегда лучше, чем любое море. Если ребенок 2 месяца бегает голодный, грязный, босой — это восстанавливает его здоровье за весь год». Евгений Комаровский, педиатр

Хобби

В России: Плавание, танцы, шахматы, рисование, музыка... Кружков много не бывает — так считает русская мама. И с энтузиазмом предлагает отпрыску все новые и новые занятия. Дошколята ходят на подготовительные курсы, умеют читать и писать. За рубежом: Кредо немецких мам — «не перенапрячь ребенка». И к школе детей готовить тоже не принято: чтению и счету учат только в начальной школе. В первых классах не задают домашние задания и строят занятия в игровом формате. Кто прав? Дать ребенку возможность выбрать увлечение по душе — это важно. Пары уроков обычно хватает, чтобы понять, нравится ли ребенку занятие и стоит ли продолжать. Не переносите свои мечты на отпрыска и не обучайте чему-то для галочки. Единственный критерий — желание ребенка. Если переборщить с количеством занятий, можно получить обратный эффект — апатию и усталость.

«Самое лучшее, что мы можем сделать для развития своих детей в нежном возрасте, — не мешать им играть. Иногда участвовать в играх, иногда превращать в игру домашние дела или прогулки, иногда просто не трогать ребенка, если он увлечен». Евгений Комаровский, педиатр

Здоровье

В России: К детским болезням отношение у нас серьезное. Русская мама обязательно вызовет врача и будет следовать рекомендациям. А еще загуглит названия всех лекарств и почитает отзывы. Для снятия температуры нальет чай с малиной. И, конечно, уложит в кровать. За рубежом: В Европе мамы не такие строгие. Да и врачи часто температуру до 39 градусов не считают чем-то серьезным, максимум — назначат симптоматическое лечение. И если ребенок захочет, то ему разрешат гулять и играть. Кто прав? Внимательность русских мам к здоровью чада может предотвратить развитие осложнений. Главное — соблюдать меру и не пичкать ребенка лекарствами при каждой простуде. Педиатры советуют при ОРВИ обильное питье, промывание носа солевым раствором и частое проветривание помещения. А при высокой температуре — постельный режим.

«Как только начинается кашель, что у нас делают? Не идут гулять, не открывают форточку, не пьют, не включают увлажнитель воздуха, а дают лекарство. В некоторых странах Европы назначение отхаркивающих средств детям до 2 лет рассматривается как преступление». Евгений Комаровский, педиатр

А какие привычки русских мам считаете полезными вы? Поделитесь своим опытом в комментариях.