7 ошибок, которые я сделала во время развода. За них поплатились мои дети

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Мы с мужем были вместе 20 лет. Жили как все: любовь, скандалы, примирения, сюрпризы, снова любовь. Нам уж точно было не скучно, а заодно не было скучно и нашим двум дочерям. Мы никогда не умели ссориться тихо, чтобы дети не слышали. И точно так же не смогли спокойно разойтись.

Меня зовут Ольга, и я хочу рассказать AdMe.ru о том, как сделать жизнь своих детей тяжелее во время и после развода их родителей.

Психологи говорят, что родители должны быть для ребенка надежной скалой во все времена. Мы с бывшим мужем такой стеной если и являлись, то недолго. Наши дети были желанными и любимыми, но брак не должен держаться только на детях. С годами наши пустячные споры стали превращаться в громкие скандалы, понимания становилось все меньше. Я все надеялась: вдруг что-то изменится, вдруг удастся сберечь то, что у нас было. Но мы стремительно отдалялись друг от друга. Мысль о разводе зрела несколько лет. И однажды я все-таки сделала шаг, на который так долго решалась. Развод был нелегким, но мало кто может похвастаться этим. Мне казалось, что теперь все закончилось и у нас с детьми начнется новая жизнь: без криков, скандалов, в безмятежном счастье. Однако все получилось не совсем так.

Сейчас, спустя время, я могу перечислить все ошибки, которые допустила в отношениях со своими детьми после того, как развелась с их отцом. Нет, я не заставляла их выбирать кого-то одного из нас и не учила ненавидеть папу. Однако я делала много ошибок, тем самым еще больше усложняя жизнь своих девочек. Не показывала свои эмоции. Дети имеют право знать, что вам нелегко. Первое время после развода я очень старалась держать себя в руках и не показывать им, как мне больно. В результате девочки стали думать, что я — злая машина, которая только и думает о том, чтобы побольше забрать у их отца.

Дети имеют право знать, что вам нелегко. Первое время после развода я очень старалась держать себя в руках и не показывать им, как мне больно. В результате девочки стали думать, что я — злая машина, которая только и думает о том, чтобы побольше забрать у их отца. Жаловалась детям на их папу. Как бы я ни старалась сдерживаться при дочках, они были не слепые и не глухие. Разумеется, они видели и слышали наши ссоры. И если младшая была еще слишком маленькой, то старшая видела меня после ссор и постепенно приняла мою сторону. Она сама это решила, но я не вижу в этом ничего хорошего: дети не должны принимать такие решения.

Как бы я ни старалась сдерживаться при дочках, они были не слепые и не глухие. Разумеется, они видели и слышали наши ссоры. И если младшая была еще слишком маленькой, то старшая видела меня после ссор и постепенно приняла мою сторону. Она сама это решила, но я не вижу в этом ничего хорошего: дети не должны принимать такие решения. Обижалась на то, что дети скучают по папе. Я понимала, что им не хватает его. Мозг подсказывал, что это естественно, он не худший отец, девочки любят его и страдают от того, что его нет. Но я все равно не могла скрыть свою обиду на них за это. Старшая дочь реагировала враждебно, младшая стала отдаляться. Это ранило еще больше, обиды росли, как снежный ком. Мы стали ссориться при любом упоминании их отца.

Я понимала, что им не хватает его. Мозг подсказывал, что это естественно, он не худший отец, девочки любят его и страдают от того, что его нет. Но я все равно не могла скрыть свою обиду на них за это. Старшая дочь реагировала враждебно, младшая стала отдаляться. Это ранило еще больше, обиды росли, как снежный ком. Мы стали ссориться при любом упоминании их отца. Отпускала колкости в адрес бывшего мужа. Каждый раз, когда мы встречались с друзьями, разговор касался темы моего развода. Я не могла сдержаться, чтобы не сказать пару едких фраз в адрес бывшего мужа. Это было естественно и понятно: я была сильно обижена на него, эмоции бушевали во мне. Но нередко мои слова слышали дети. Если честно, мне хотелось, чтобы они узнали, как подло он поступил со мной. Но это не приносило ничего, кроме отчуждения между нами.

Соревновалась с бывшим мужем, кто лучше развлечет детей. Девочки находились равное количество времени со мной и отцом. И я не заметила, как мы с бывшим мужем начали эту гонку: игровые центры, кино, луна-парки. Через несколько месяцев я с ужасом поняла, что теперь дочери постоянно спрашивают меня, как я собираюсь их развлекать. В этой гонке за удовольствиями растерялись наши настоящие отношения, домашние вечера и уютные посиделки.

Девочки находились равное количество времени со мной и отцом. И я не заметила, как мы с бывшим мужем начали эту гонку: игровые центры, кино, луна-парки. Через несколько месяцев я с ужасом поняла, что теперь дочери постоянно спрашивают меня, как я собираюсь их развлекать. В этой гонке за удовольствиями растерялись наши настоящие отношения, домашние вечера и уютные посиделки. Говорила детям, что мне плохо без них. Когда они проводили время с папой, мне всегда было тяжело. Наверное, психологи скажут, что это ненормально — любить детей больше себя. Но мне действительно словно не хватало каких-то частей тела. И когда они звонили мне, я всегда говорила, как мне без них плохо. Я думала, что таким образом выражаю свою любовь, но оказалось, что этими словами я лишь порождала в них чувство вины за то, что мама страдает, пока они проводят время у папы.

Когда они проводили время с папой, мне всегда было тяжело. Наверное, психологи скажут, что это ненормально — любить детей больше себя. Но мне действительно словно не хватало каких-то частей тела. И когда они звонили мне, я всегда говорила, как мне без них плохо. Я думала, что таким образом выражаю свою любовь, но оказалось, что этими словами я лишь порождала в них чувство вины за то, что мама страдает, пока они проводят время у папы. Упрекала детей в действиях их отца. Иногда у меня срывались слова, которые раньше всегда казались глупыми и жестокими. Например, что-то вроде: «Что же твой папочка не заплатит за твой вокал, раз так сильно любит тебя?» Всякий раз я жалела об этом, но было уже поздно: после моих слов они опускали голову, плечи и все словно съеживались, становясь в 3 раза меньше. Однажды девочки в очередной раз собирались к отцу. Перед этим мы вновь поссорились — теперь это бывало часто. И я услышала, как младшая дочь тихо сказала старшей сестре: «Пойдем скорее. Папа хоть не кричит на нас». Меня словно током ударило. Я даже не замечала, что кричу. Как так вышло, что я стала матерью, от которой хочется сбежать? Я промотала в уме весь прошедший год, попробовала взглянуть на себя со стороны. От того, что я увидела, стало не по себе.

Я осознала, что все свободное время всегда посвящала детям. И когда они уходили к папе, я чувствовала себя потерянной: было непонятно, чем мне теперь заниматься, о ком заботиться. Это было слишком: сначала расставание с мужчиной после 20 лет совместной жизни, потом — с детьми. В какой-то момент я словно потеряла не только их всех, но и себя. И тогда я решила все поменять. Постаралась найти новые увлечения: пошла в фитнес-клуб и на курсы немецкого. Появились новые знакомые, меня стали чаще звать на разные мероприятия. И если раньше я всегда отказывалась, то теперь с удовольствием принимала приглашения. Через несколько месяцев более насыщенная социальная жизнь стала для меня привычной, а периоды, когда дети оставались у папы, переживались немного легче. Тогда же мы с дочерями стали больше разговаривать. Я иногда рассказывала им, что чувствую. Постепенно и они начали открываться мне. Часто во время таких разговоров мы плакали и обнимались. Со временем нам всем становилось легче.

Найти золотую середину в общении с детьми, когда вся твоя жизнь рушится, невероятно трудно. Но я поняла, что если не остановиться вовремя, можно разрушить и их жизни. Несмотря на пережитые трудности, я не жалею о разводе: теперь мои дети возвращаются в дом, где их ждет спокойная и любящая мама, где нет криков и слез. В дом, на пороге которого им не нужно собирать все свои внутренние силы, чтобы открыть дверь и шагнуть внутрь.