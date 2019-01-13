7 неожиданных выводов о любви и взаимоотношениях, которые ученые сделали в последние годы

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Ученые бьются над ответами на любовные вопросы и приходят к самым удивительным выводам. Распространенные стереотипы рушатся, а нам остается принимать и применять поступающую информацию. Иногда советы бывают весьма дельными и помогают встретить настоящую любовь или сохранить уже имеющиеся отношения.

AdMe.ru нашел 7 новейших психологических исследований, которые пригодятся всем, кто хочет хотя бы на шаг приблизиться к пониманию того, что же все-таки представляет собой любовь.

Все зависит от первого поцелуя

Исследование Оксфордского университета показало, что первый поцелуй может быть использован для оценки пригодности мужчины или женщины как потенциального партнера. Поцелуи, как правило, считаются более важными в контексте долгосрочных отношений, особенно для женщин. Результаты эксперимента показали, что воспринимать поцелуи только лишь как инструмент повышения уровня возбуждения неверно. В отношениях они имеют намного более важное значение.

Влюбленные становятся внешне похожими друг на друга после 25 лет, проведенных вместе

Ученые из Исследовательского центра групповой динамики Мичиганского университета изучили конвергенцию физического облика супругов. Результаты показали, что после 25 лет совместного проживания у пар наблюдается явное сходство во внешности. Более того, увеличение сходства было связано с большим семейным счастьем. Среди объяснений этого явления можно выделить теорию чувственного воздействия. Она предполагает, что эмоциональные процессы влияют на сосудистые изменения, которые регулируются мускулатурой лица.

Возраст начала половой жизни предсказывает исход романтических связей в будущем

Ученые из Техасского университета в Остине установили, что те, кто имел первый сексуальный опыт после 19 лет, могут иметь более удовлетворительные романтические отношения во взрослом возрасте. Также они менее склонны к вступлению в брак и имеют меньшее количество половых партнеров за всю жизнь. Участники исследования, которые стали сексуально активными позже, воспринимались противоположным полом как более предпочтительные при выборе романтических и сексуальных партнеров для долгосрочной перспективы. В ходе эксперимента было установлено, что они лучше справляются с конфликтами и сильнее выражают свою любовь и привязанность ко второй половинке.

Романтические фильмы помогают спасти брак

Новое трехлетнее исследование показало, что риск развода значительно уменьшается, если супруги смотрят фильмы об отношениях, а после обсуждают их. Муж и жена после просмотра имеют лучшее представление о том, что они делают правильно и неправильно, взаимодействуя друг с другом. Таким образом становится меньше конфликтных ситуаций и недопонимания.

Фото любимого человека уменьшает боль

Новое исследование показывает, что простой взгляд на фотографию любимого человека может помочь уменьшить боль. Таким же образом действует прикосновение и держание за руки. В исследовании приняли участие женщины, находящиеся в отношениях не менее 6 месяцев. В ходе эксперимента они сообщали об уровнях боли, глядя на фотографии своих парней, незнакомцев и обычного стула. В результате изображение партнера действительно помогало облегчить болевые ощущения. Как правило, мы думаем, что социальная поддержка должна выражаться весомым действием или как-то словесно. Но выводы, сделанные после проведенного эксперимента, показывают, что всего лишь фотография уже может оказывать значительный эффект.

Современные браки требуют самореализации

Илай Финкель (Eli J. Finkel) с коллегами из Северо-Западного университета Иллинойса изучил вопрос, почему браки приходят к распаду. В результате проведенных исследований было установлено, что в современных отношениях партнеры ждут больше психологического удовлетворения, чем безопасности, как это было раньше. Люди ожидают, что брак поможет им самореализоваться. Чтобы в отношениях достичь самовыражения и личностного роста, важно инвестировать в них достаточно времени и энергии. Если эти ресурсы недоступны или их не хочется растрачивать, тогда имеет смысл скорректировать свои ожидания, чтобы минимизировать разочарование.

Мужчины с высоким интеллектом изменяют реже

Ученые из Университета Сент-Луиса выяснили, что мужчины с более высоким IQ реже изменяют своим партнерам. Авторы проанализировали результаты крупных американских опросов, в которых принимали участие тысячи подростков и взрослых. В результате было установлено, что более умные мужчины больше ценят моногамию и сексуальную исключительность. Подобные наблюдения не были замечены у женщин. Уровень интеллекта не повлиял на то, насколько они были неверными.

Какой из пунктов вам показался наиболее интересным? Какие любовные наблюдения вы можете отметить?