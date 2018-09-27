7 мифов о здоровье детей, в которые до сих пор верят большинство родителей

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С появлением малыша каждая мама начинает жить с ощущением, что отныне ее сердце бьется не внутри нее, а снаружи — в ее ребенке. Мы любим своих детей, хотим дать им самое лучшее и тревожимся за них. Поэтому убедить нас в том, что нашему чаду угрожает опасность, легче легкого. Отсюда и появляются сотни заблуждений о воспитании, развитии и здоровье детей, которые только мешают нам быть счастливыми, расслабленными и компетентными родителями.

AdMe.ru рассказывает о мифах, связанных с детским здоровьем, в которые давно пора перестать верить.

Миф № 1: Прививки могут стать причиной аутизма

Связь аутизма с прививками — один из самых жизнестойких и вредных медицинских мифов. У него нет никакого научного подтверждения, но зато есть дата возникновения — февраль 1998 года, когда в уважаемом научном журнале The Lancet была опубликована статья врача Эндрю Уэйкфилда. Он утверждал, что вакцина от кори, свинки и краснухи вызывает аутизм. Впоследствии выяснилось, что результаты исследования были сфальсифицированы, Уэйкфилда лишили лицензии, но миф продолжает жить. Делать прививки безопасно, осложнения после этого очень редки, а вот не прививаться действительно рискованно: если риск умереть от вакцины против кори составляет 1 на 1 млн, то риск умереть от самой кори — 1 на 1 тыс.

Миф № 2: Если гулять без шапки, можно заболеть менингитом

Менингит вызывают вирусы, бактерии и грибки, и к хождению без шапки болезнь никакого отношения не имеет. С февраля по апрель менингитом действительно заражаются чаще, но не потому, что холодно, а потому, что люди в это время чаще и дольше находятся в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, а способ передачи этого заболевания — воздушно-капельный. А вот вирус паротита вполне может вызвать менингит, и это еще один довод в пользу прививок.

Миф № 3: Вши появляются у тех, кто не моется, а избавиться от них крайне сложно

Вши — это не стыдно, и заражаются ими не только те, кто не соблюдает правила личной гигиены. Педикулез — обычная детсадовско-школьная болезнь, которой дети болеют так же часто, как и ОРВИ. Избавиться от нее можно за 1 день с помощью продающегося в каждой аптеке шампуня и гребешка с частыми зубьями. Вши не летают и не прыгают, они могут только переползти с головы на голову, поэтому научите ребенка не прислоняться к другим детям во время игр или просмотра видео в телефоне и не пользоваться чужими расческами, заколками и одеждой. Вши не живут без хозяина дольше суток, поэтому после обработки волос достаточно будет поменять постельное белье, а одеяла и подушки сложить в пакеты и вынести на ночь на балкон.

Миф № 4: Если ребенок болен ветрянкой, нужны изоляция и зеленка

До 12 лет ветряная оспа переносится легко, а у взрослых эта болезнь протекает в гораздо более тяжелой форме. Поэтому в западных странах не принято объявлять карантин и изолировать ребенка в случае болезни: будет лучше, если окружающие его дети тоже переболеют вовремя. Ветрянка чаще всего переносится легко и имеет четкие сроки, поэтому лечить ее нет необходимости - можно лишь принимать антигистаминные препараты для облегчения зуда или жаропонижающее (кроме аспирина). Зеленка ветряную оспу не лечит, и использовать ее в качестве маркера новых высыпаний тоже не нужно: достаточно учесть, что ребенок не заразен уже через 7–8 дней после появления первых пузырьков. Западные педиатры также разрешают принимать душ во время болезни, так как это может облегчить зуд. Главное - не растирать кожу после мытья, а бережно промокнуть.

Миф № 5: Насморк, кашель и температура — повод оставить ребенка дома

Родительские чаты кипят от обвинений: «Вы приводите своего ребенка с соплями, а наши потом болеют!» И все же легкий насморк, кашель и даже температура до 37,5° — это не повод оставлять ребенка дома. Обмен инфекциями в детском коллективе помогает иммунитету тренироваться. Болеть ОРВИ 6–8 раз в год — это нормально. Если ребенок чувствует себя бодрым, достаточно дать ему с собой запас бумажных платков и можно отправлять его в садик или школу.

Миф № 6: От порезов и ссадин может возникнуть заражение крови

Не нужно пугать ребенка заражением крови, когда он отдирает корочку от царапины или не хочет смазывать порез йодом. Если у ребенка нормальный иммунитет, паниковать по поводу мелких повреждений на коже не стоит: их достаточно промыть водой и сбрызнуть антисептиком. Чтобы избежать риска заболеть столбняком в случае более серьезной травмы, ребенок обязательно должен быть привит. Если иммунитет ослаблен или ребенок поранился грязным предметом, например осколком стекла в песочнице, то важно тщательно обработать рану. Но не используйте йод или зеленку: они сушат кожу, и она дольше заживает.

Миф № 7: Ротавирус нужно лечить

Температура, рвота, диарея — в ротавирусной инфекции приятного мало. Но лечения она не требует и через 1–5 дней проходит самостоятельно. Главное, что нужно сделать во время болезни, — это избежать обезвоживания, поэтому в домашней аптечке всегда должны быть средства для пероральной регидратации. А некоторые западные педиатры при ротавирусе советуют пить колу. Так как ротавирус является тяжелой кишечной инфекцией, ВОЗ рекомендует поставить соответствующую прививку.