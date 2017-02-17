7-летняя девочка отправила резюме в Google, и ее пригласили на работу

Дорогой босс Google!

Меня зовут Хлои, и я хочу работать в Google, когда вырасту. Еще мне хотелось бы поработать на шоколадной фабрике и принять участие в качестве пловчихи в Олимпийских играх. Я плаваю каждые вторник и воскресенье. Мой папа сказал, что в офисе Google можно сидеть в креслах-мешках, кататься с горок и участвовать в гонках.

Еще я люблю компьютеры и у меня есть планшет, на котором я играю. Папа скачал мне игру, в которой нужно передвигать робота по квадратам. Он сказал, что это поможет мне научиться пользоваться компьютером. Папа сказал, что когда-нибудь он купит мне собственный компьютер.

Мне 7 лет, и учителя говорят родителям, что я молодец, что я хорошо пишу, читаю и решаю примеры. Папа сказал, что если я буду продолжать стараться, меня возьмут на работу в Google. Моя сестра Холли тоже умная, но она больше любит кукол и разные одежки. Ей 5 лет.

Папа сказал, что я могу отправить в Google свое резюме, но я не знала, что это. Папа сказал, что простого письма будет достаточно. Спасибо, что прочли его. Я отправляла письмо только однажды, на Рождество. До свидания.

Хлои Бриджуотер, 7 лет