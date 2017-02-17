7-летняя девочка отправила резюме в Google, и ее пригласили на работу
Вы помните, в каком возрасте поняли, кем хотите стать? Этот вопрос часто задают детям, однако не каждый взрослый сможет на него уверенно ответить.
Правда, все это не о Хлои Бриджуотер. Эта 7-летняя британка точно знает, с чего начнется ее карьера.
Недавно она составила резюме и отправила его в компанию Google. Эта идея пришла в голову девочки после того, как она побеседовала с отцом на тему идеального места работы. Мужчина показал Хлои несколько фотографий из калифорнийского офиса Google и заключил, что эта организация — идеальное место для того, чтобы в ней трудиться.
Предприимчивая малышка быстро загорелась идеей трудоустройства в Google и так же быстро составила свое первое резюме.
Дорогой босс Google!
Меня зовут Хлои, и я хочу работать в Google, когда вырасту. Еще мне хотелось бы поработать на шоколадной фабрике и принять участие в качестве пловчихи в Олимпийских играх. Я плаваю каждые вторник и воскресенье. Мой папа сказал, что в офисе Google можно сидеть в креслах-мешках, кататься с горок и участвовать в гонках.
Еще я люблю компьютеры и у меня есть планшет, на котором я играю. Папа скачал мне игру, в которой нужно передвигать робота по квадратам. Он сказал, что это поможет мне научиться пользоваться компьютером. Папа сказал, что когда-нибудь он купит мне собственный компьютер.
Мне 7 лет, и учителя говорят родителям, что я молодец, что я хорошо пишу, читаю и решаю примеры. Папа сказал, что если я буду продолжать стараться, меня возьмут на работу в Google. Моя сестра Холли тоже умная, но она больше любит кукол и разные одежки. Ей 5 лет.
Папа сказал, что я могу отправить в Google свое резюме, но я не знала, что это. Папа сказал, что простого письма будет достаточно. Спасибо, что прочли его. Я отправляла письмо только однажды, на Рождество. До свидания.
Девочка не знала, как отправить письмо, и в этом ей помог отец — Энди Бриджуотер. По возвращении с почты он на какое-то время забыл об этом. Однако ответ от Google не заставил себя ждать.
Хлои написал генеральный директор корпорации Сундар Пичаи.
Дорогая Хлои!
Спасибо огромное за твое письмо. Я рад, что тебя привлекают роботы и компьютеры. Надеюсь, что ты и дальше будешь осваивать технологии. Я уверен, что если ты продолжишь трудиться и следовать за мечтой, ты воплотишь в жизнь все, что задумала, — от работы в Google до Олимпиады по плаванию. Я буду рад увидеть твое резюме снова, когда ты закончишь школу! :)
Всего самого хорошего тебе и твоим родным.
Сперва может показаться, что ответ от Google — умелый родительский трюк, призванный подбодрить девочку. Однако отец Хлои, опубликовавший письмо на своей странице в твиттере, заверил пользователей, что не писал ничего подобного, и уточнил, что в упомянутой корпорации у него нет ни одного знакомого.
Позднее об отправке письма сообщили и в Google. Поэтому теперь в достоверности ответа сомневаться не приходится.
Родители Хлои выразили искреннюю благодарность Сундару Пичаи. Они рассказали, что его поступок воодушевил девочку на новые свершения.
Фото на превью Andy Bridgewater
По материалам Bored Panda, Business Insider