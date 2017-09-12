7 крутых упражнений, которые разовьют ваш мозг на все 100 процентов

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Мало кто из нас заботится о здоровье своего ума в молодости. Но такая беспечность может грозить серьезными проблемами с памятью и эрудицией в пожилом возрасте. AdMe.ru собрал для вас примеры упражнений, которые не дадут мозгу ослабнуть и помогут трезво мыслить в любом возрасте.

1. Найдите отличия

Речь идет не о простых картинках из детских журналов, а о более сложных упражнениях, предназначенных для взрослых. Мы составили для вас один из вариантов подобной задачи. Попробуйте найти на картинке медведя, отличающегося от остальных. Засеките время, чтобы узнать, как быстро вам удалось справиться с заданием (ответ мы дадим в конце статьи).

2. Попробуйте нарисовать эти картинки двумя руками одновременно

Перед вами простые изображения вазы, стула и женского лица, которые почти или полностью симметричны. Вам нужно будет воссоздать эти иллюстрации. Но работать при этом нужно двумя руками одновременно.

3. Найдите ответ для этой головоломки

Различные головоломки тоже не дают нашим извилинам пребывать в состоянии покоя. Для подобных тренировок подойдут задачи на логику и смекалку, а также интеллектуальные игрушки, например, кубик Рубика.

4. Подключите хитрость, чтобы ответить на вопрос

Такие загадки побуждают вас мыслить нестандартно. Это помогает поддерживать мозг в тонусе и заставляет его искать новые пути и решения.

5. Попробуйте определить расположение ударов

6. Решите математическую задачу

7. Изучите картинку и постарайтесь ее запомнить

Такие упражнения тренируют внимательность и память. Хорошо рассмотрите изображение и затем, не поднимая на него глаза, ответьте на вопросы, приведенные ниже.

Отвечая на эти вопросы, просто называйте номер девочки. На какой из девочек надета маска медведя?

На какой из девочек надета голубая маска?

Какая из девочек носит кулон?

У какой из девочек на талии завязан пояс?

На какой из девочек надет всего один чулок?

У какой из девочек платье в горошек?

У какой из девочек розовые волосы?

У какой из девочек видно обе руки?

У какой из девочек видны ее уши?

Какая из девочек надела белые бантики? После того, как вы дадите все ответы, вернитесь к изображению и проверьте, в скольких случаях были правы.

Обратите внимание

Стоит отметить, что для сохранения рассудка до глубокой старости недостаточно только тренировать мозг. Ученые считают, что для этого необходимо также: Заниматься спортом

Придерживаться средиземноморской диеты

Отказаться от вредных привычек

Соблюдать режим сна и бодрствования

Быть социально активным

Читать

Учить иностранные языки

Периодически изменять повседневным привычкам

Поиск отличий

У медведя С. зеркально отражен галстук-бабочка.

Головоломка со спичками

Загадка на смекалку

Загадка на логику

Математические вопросы