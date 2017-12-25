7 родителей нашли со своими детьми общие интересы и смогли создать крутые проекты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть хорошим родителем — непростая задача, а стать другом для своего ребенка — настоящее искусство. AdMe.ru собрал в статье несколько трогательных историй о родителях и их детях, которые готовы показать всему миру, как им это удалось, и могут стать настоящим вдохновляющим примером.

Крис и Лили — музыкальный дуэт

Отцы и дочери — это отдельный повод для умиления. 26-летний Крис Прайс из Лестера и его 4-летняя дочь Лили — настоящий музыкальный дуэт, и свои «клипы» они снимают прямо в машине. Эта чудесная парочка стала популярной, после того как в сеть попало видео, где они вместе исполняют песню из любимого мультфильма девочки «Холодное сердце».

Лили просто начала петь, услышав песню по радио, и отец не мог не поддержать любимую малышку. Ролик набрал миллионы просмотров и стал настоящим хитом, что подтолкнуло Криса создать страничку для их дуэта и продолжить творить. По словам папы, он рад, что мир смог увидеть Лили его глазами. Ну прелесть же!

Стэнли и Иосия — танцевальная команда

Не только отцы и дочери вызывают умиление. Следующая категория — отцы и сыновья. Этот дуэт сможет зажечь ваши сердца с помощью танца! Стэнли Фриленд регулярно публикует видеоролики о себе и своем 4-летнем сыне Иосии в инстаграме. Эта стильная парочка выступает в одинаковых нарядах, танцует и читает рэп.

Стэнли начал выкладывать видео как забаву для себя и сына. Также его целью было стимулировать других родителей на создание более крепких отношений со своими детьми. Надеемся, у него это получилось. Судя по лицу малыша на видео, он очень серьезно относится к этому начинанию, да и его харизма неоспорима.

Грэйс Чарити Леблан и ее спортивная семья

Часто с появлением детей кажется, что совершенно не хватает времени на себя, и как хорошо, что есть люди, готовые это опровергнуть. Яркая и необычная мама Грэйс и ее не менее крутая семья вместе занимаются йогой и делятся своими успехами с подписчиками в инстаграме, которых, к слову, набралось уже 314 тыс. У Чарити необычные голубые волосы, отличная физическая форма, а главное — чудесные сынок и дочурка, вместе с которыми она создает милые видео и фотографии.

По словам Чарити, совместные тренировки с детьми — это не только полезно для здоровья, но и отличный способ провести время вместе, который может стать настоящей семейной традицией на долгие годы. Не говоря уже о том, что йога с детства позволит малышам вырасти здоровыми и гармоничными личностями.

Нефий Гарсия и Лили — папа-дизайнер и его модель

«Желание творить — одно из самых глубоких стремлений человеческой души», — так считает Нефий Гарсия, 32-летний папа-модельер из Оранж. О нем стало известно, когда в парке Disney World появилась его 6-летняя дочь Лили в платье диснеевской принцессы. Она привела посетителей в восторг и получила сотню комплиментов, а папа получил 10 заказов в тот же день.

Теперь Нефий просто завален заказами на создание волшебных костюмов, которые он делает с большим воодушевлением, несмотря на то что его профиль — высокая мода. Его главными моделями уже давно являются члены всей семьи. Фотографии его детей и жены в образах диснеевских персонажей покорили тысячи сердец. Его работы выглядят сказочно во всех смыслах!

Майкл и Эйша — стильный дуэт

Вернемся к папам и дочкам. Отец из Техаса 29-летний Майкл Уортингтон и его 4-летняя дочь Эйша — прекрасный дуэт, состоящий из модели и ее личного парикмахера. После развода Майкл искал способ проводить больше времени с дочкой и подошел к решению этого вопроса более чем оригинально.

Для демонстрации своих шедевров Майкл даже создал собственную страничку в инстаграме, за которой теперь следят более 1 млн подписчиков. Там он делится не только созданием причесок, но и забавными моментами из их семейной жизни. Теперь он надеется, что его пример вдохновит молодых людей проводить больше времени со своими детьми и участвовать во всех этапах их жизни. Он призывает не позволять разлуке вмешиваться в человеческие отношения. Золотые слова!

Алекс и Эш — команда гимнастов

Следующий в нашем списке — талантливый и необычный спортивный дуэт девочки Алекс и ее папы Эша. Этому смелому папе из Мельбурна 41 год, и он стал настоящей интернет-сенсацией после того, как поделился фотографиями и видеороликами, на которых он пробует копировать свою 9-летнюю дочь, выполняющую гимнастические упражнения.

«Моя дочь тренируется 30 часов, 6 дней в неделю, и это достаточно серьезная нагрузка, поэтому мы делаем все возможное, чтобы получать удовольствие от процесса. Мы очень много смеемся», — рассказывает Эш. Началось все с того, что папа в шутку пытался повторять за дочерью и снимал это на камеру. Ролики получались такими забавными, что семья единогласно решила завести свой аккаунт в инстаграме, который теперь насчитывает более 200 тыс. подписчиков. Эш призывает всех не стареть телом и духом, а Алекс гордится своим отцом. Значит, все было не зря!

Николь Пэрис и Эдвард Кейдж — банда битбоксеров

Эдвард Кейдж и Николь Пэрис — невероятный дуэт битбоксеров из Миссури. Благодаря тренировкам своего отца Николь стала настоящим виртуозом в мире битбокса. Она получила известность и миллионы поклонников, устроив «битву» со своим наставником на YouTube. Николь смешивает яркие энергичные уникальные ритмы, и это помогло ей мгновенно завоевать всемирное признание.

С самого детства Эдвард Кейдж занимался воспитанием своей дочери, мечтая сделать из нее настоящего битбокс-мастера. Когда она была маленькой, отцовский битбокс был для нее вместо сказки на ночь. Сейчас дуэт известен своими битбокс-битвами и джем-импровизациями, которые объединяют классические рэп-биты и звуки электронной музыки. Приготовьтесь к небольшому уроку хип-хоп-истории и насладитесь выступлением дуэта.