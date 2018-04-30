7 доказательств того, что нет такой глобальной проблемы, которую невозможно решить

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Представьте мир, в котором нет бездомных животных, мусора и отравленного смогом воздуха. Думаете, что такого невозможно добиться в условиях глобального кризиса, увеличения населения и технического прогресса? К счастью, это не выдумки фантастов, а вполне достижимая реальность. Некоторые страны уже нашли решение многих глобальных проблем, и мы расскажем, как они это сделали.

AdMe.ru знает, что планету, на которой мы живем, еще можно спасти, если начать с себя: внимательнее относиться к окружающим, уважать то место, в котором живем, и не быть равнодушными.

1. Бездомные животные

У многих взрослых и детей сжимается сердце при виде бродячих собак и кошек. Представьте, насколько мир стал бы прекраснее, если каждое живое существо нашло свой дом и больше никогда не испытывало чувство голода и не замерзало на морозе. И, как оказалось, эту проблему можно решить, не прибегая к убийству бездомных животных. Кому и как это уже удалось: Австрия, Германия, Чехия — страны, на улицах которых вы не встретите беспризорного пса или кота. Добиться такого результата помогла налаженная система защиты животных: у каждого четвероногого есть права, при нарушении которых грозят серьезные наказания вплоть до лишения свободы. Также большое внимание уделяется приютам и назначаются ответственные за их содержание. Например, в Чехии городская полиция взяла на себя такую обязанность, а финансирование таких приютов поступает из городского бюджета. Отстрел и усыпление в этой стране запрещены законом. В пражских спальных районах можно увидеть зайцев, фазанов и ежиков, а не бродячих собак, потому что чехи очень переживают за судьбу бездомных животных и с радостью берут питомцев из приюта. Чтобы каждый четвероногий нашел своего хозяина, требуется много сил и времени. Зато на городских улицах можно установить автомат для кормления бездомных животных, который был изобретен и приобрел популярность в Турции. Для того чтобы высыпалось 20 г корма, нужно сдать 1 пластиковую бутылку.

2. Мусор

С ростом населения увеличение свалок кажется вполне логичным, но ведь можно избавить свой город от мусора и перестать травить самих себя. Требуется только желание и гражданская сознательность. Кому и как это уже удалось: Город Камикатсу (Япония) доказал на личном примере, что от мусора можно избавиться на все 100 %. Конечно, это было непросто — каждый горожанин получил инструкцию на 27 страниц с подробным описанием сортировки мусора, который должен был распределять по 34 разным контейнерам. Если в инструкции не было нужного варианта, мусор относился на общественный склад для переделки и повторного использования. Невероятные усилия показали невероятный результат: 80 % мусора утилизируется, а оставшиеся 20 % используются как удобрения. Только представьте: город без мусора — и это на той же самой планете, на которой живем все мы. Эта новость потрясла мир, и Сан-Диего объявил о своем намерении сократить количество мусора на 75 % к 2030 году и полностью избавиться от него к 2040 году. У Нью-Йорка также есть амбициозные планы, и город надеется добиться такого же результата, как Камикатсу, через 15 лет.

3. Смог

Загрязнение воздуха — одна из основных проблем больших городов, которую, кажется, невозможно решить. Кому и как это уже удалось: Голландский художник Дан Розегард совместно с инженерами построил башню для очистки воздуха. Благодаря технологии ионизации башня может очистить 30 000 куб. м воздуха в час и потребляет столько же энергии, как обычный водонагреватель. В процессе очистки воздуха спрессовываются твердые примеси, которые в дальнейшем используются в производстве ювелирных изделий. Испытания уже прошли в Китае и в Нидерландах, а сейчас очистительная конструкция находится в Европе, улучшая экологическую ситуацию в мегаполисах.

4. Высокая стоимость электричества

Атомные, нефтяные и газовые электростанции воздействуют на окружающую среду не самым лучшим образом, а тарифы на электропотребление постоянно растут, но как представить жизнь без электричества? Кому и как это уже удалось: Ученые находятся в постоянных поисках альтернативных источников энергии, и многие страны отказываются от строительства атомных электростанций. Например, Италия закрыла все имевшиеся АЭС и полностью отказалась от ядерной энергетики. Ее примеру планируют последовать Бельгия, Германия, Испания, Швейцария и Тайвань. Электростанции на основе возобновляемых источников выгодны не только с экологической точки зрения, но и с финансовой. Жителям Германии периодически производят выплаты за использование электричества. Дело в том, что ветер способен выработать 39,190 МВт энергии, что эквивалентно 40 ядерным реакторам, — этой энергии хватит половине Германии. Когда производство электроэнергии бьет рекорды, цены на электроснабжение опускаются ниже нуля. В таких ситуациях производителям необходимо либо закрывать станции для снижения производства, либо платить потребителям за пользование энергией, что происходит уже не первый раз.

5. Исчезновение целых видов животных

По мнению ученых, если бы на планете не осталось людей, то численность животных была бы выше, а их разнообразие — шире. В свою очередь, без животных человечество точно бы погибло: наша планета просто не выдержала бы такого дисбаланса в природе. К сожалению, с каждым годом в Красную книгу попадают все новые виды. Но история знает и случаи, когда люди смогли исправить собственные ошибки. Кому и как это уже удалось: Многим полюбились смешные видео с пандами, но мало кто задумывается, что еще совсем недавно популяцию этих мишек человек уничтожил почти полностью. Китай разработать целую политику по охране естественной среды обитания панд и начал бороться с браконьерством — за убийство этого бамбукового мишки грозит смертная казнь. Также удивительная история спасения целого вида произошла с белыми ориксами (антилопами), которые в 1972 году были полностью истреблены, оставалось всего несколько особей у богатых шейхов. Именно благодаря им была запущена программа по восстановлению вида. Люди потратили много лет, вложили огромный труд и средства, но это стоило того: с 2011 года белые ориксы больше не считаются исчезающими.

6. Дорогие продукты питания

Что обычно делают в супермаркетах, когда у продуктов срок годности подходит к концу? Многие магазины устанавливают на такие товары незначительные скидки или отправляют на свалку, а ведь можно было бы помочь людям с небольшими доходами. Кому и как это уже удалось: И первые, кому пришла в голову такая мысль, были немцы — хозяева магазинов решили отдавать продукты, у которых заканчивается срок годности, бесплатно. Также можно встретить магазины, которые называются «тафель» (пищевой банк). Люди платят только за вход в тафель — € 1–2, а все продукты берут бесплатно.

7. Министерство, которое нужно всем

Если создать всего одно министерство и во главу угла национальной политики поставить счастье граждан, то многие вопросы отпадут сами собой. Кому и как это уже удалось: На вопрос, зачем стране министерство счастья, шейх Дубая ответил: «Я хочу, чтобы мои люди жили лучше уже сейчас. Чтобы они могли получить достойное образование уже сейчас. Чтобы они могли позволить лучшие медицинские центры и были здоровы уже сейчас. А не через 20 лет». Вторая страна, в котором есть такое же министерство, — Бутан. В 2008 году правительство объявило счастье своего народа главным приоритетом и закрепило это в конституции. При переписи населения у людей спросили: «Счастливы ли вы?» 45,2 % ответили «очень счастлив», 51,6 % — «счастлив», и только 3,3 % — «не очень счастлив».