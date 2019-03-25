7 диагнозов, которые ставят только в России (В других странах их не существует)

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После развала СССР нам «в наследство» достались диагнозы, о которых не знает современная медицина во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это касается не только названия болезней, но и методов лечения (например, весь мир вообще не в курсе, что такое зеленка и зачем ею мажут детей). Несмотря на это, мы нередко можем услышать в поликлинике диагноз «дисбактериоз» или «мастопатия». Эта статья поможет вам разобраться в дебрях доказательной медицины и, может быть, избавит от серьезных проблем со здоровьем в дальнейшем.

Мы в AdMe.ru очень уважаем труд наших докторов и уверены, что в дальнейшем ситуация со здравоохранением в России наладится, а пока предупрежден — значит вооружен.

Мастопатия

Елена Березовская, врач-исследователь, акушер-гинеколог, учредитель и руководитель Международной академии здоровой жизни, рассказала: «Я достаточно часто ставила женщинам такой диагноз. Только найду небольшое уплотнение — посылаю женщин и девушек к маммологам, хирургам, онкологам. Ибо так меня учили. При Советском Союзе всем женщинам подряд ставили диагноз „мастопатия“, независимо от возраста и наличия в прошлом беременности и родов. Я была молодым врачом, но уже тогда задумалась: неужели у всех женщин есть мастопатия, которой пугают врачи? Неужели у них всех потом будет рак?» На самом деле исследования показали, что нет никакой пользы от профилактического осмотра молочных желез, однако такая предварительная постановка диагноза может привести к огромному количеству побочных эффектов. Проблема в том, что при поверхностном осмотре (после которого обычно и выявляют мастопатию) можно обнаружить только гормональные заболевания женщины, а для постановки правильного диагноза нужно потратить много времени и ресурсов. Не у всех врачей они есть. Что делать: Если вам ставят такой диагноз, основываясь только на внешнем осмотре, требуйте более детального исследования с использованием безопасных методов диагностики.

Вегетососудистая дистония

В Международной классификации болезней такого диагноза не существует. Однако если мы обратимся в поликлинику с жалобами на головокружение, головные боли, тахикардию и т. д., у нас «найдут» вегетососудистую дистонию и отправят лечиться к неврологам. Те таблетки, которые якобы лечат ВСД, на самом деле снимают тревожность и действуют как плацебо. Что делать: В первую очередь попросите терапевта назначить анализ крови, проверить давление и направить к эндокринологу.

За ВСД может скрываться как воспаление сосудов, так и проблемы со щитовидной железой, хронические стрессы, приводящие к защемлению шейного нерва. Главное, не пускать все на самотек, а провести адекватную диагностику.

Дисбактериоз

Все в той же классификации ВОЗ нет такого заболевания, как дисбактериоз. Но это не мешает врачам прописывать гору лекарств (причем недешевых) от этого таинственного «заболевания». Метеоризм, боль в кишечнике и желудке, вызывающая дискомфорт, но диагностика не показывает явных отклонений от нормы? Все это наши врачи считают дисбактериозом. Однако на самом деле дисбактериоз — это симптом, а не самостоятельное заболевание. И лечить в первую очередь нужно истинного виновника недомоганий. Что делать: Скорректируйте пищевые привычки. Не переедайте и на время откажитесь от пищи, вызывающей повышенное газообразование.

Если проблемы появились после приема антибиотиков, попросите врача заменить препарат.

Остеохондроз

Все проблемы с позвоночником у нас обычно называют остеохондрозом. Есть даже шутка, что слово «конек-горбунок» переводится на английский как horse-osteohondros (лошадь с остеохондрозом). Ну а если серьезно, то за остеохондрозом скрываются такие заболевания, как: Грыжи межпозвоночных дисков (тут нужно серьезное лечение вплоть до операции). Миозит (спазм и воспаление мышцы). Фибромиалгия (характерна боль во всем теле). Все эти диагнозы реальны, и при каждом из них назначается абсолютно разное лечение. Что делать: Обязательно пройдите такие медицинские процедуры, как: МРТ;

УЗИ суставов.

Эрозия шейки матки

Диагноз «эктопия шейки матки» (расположение цилиндрического эпителия, выстилающего канал шейки матки, на влагалищной ее поверхности) существует и в зарубежной медицине. Однако есть существенное различие. В зарубежной медицине ее не считают болезнью, а рекомендуют лечить только в том случае, если женщина испытывает неудобство. В нашей стране эрозия считается чуть ли не страшнейшим заболеванием, ее рекомендуют прижигать и даже назначают хирургическое вмешательство. Естественно, все эти манипуляции не проходят бесследно и не гарантируют того, что эрозия не появится снова. Что делать: Уточните у гинеколога, есть ли у вас воспаления и язвы.

Попросите взять у вас мазок Папаниколау (ПАП-тест) — он позволит определить наличие предраковых или раковых изменений клеток.

Если результаты мазка в норме, а воспаления нет, скорее всего, вы здоровы.

Зашлакованность организма

Наш организм не может быть зашлакован, так как запрограммирован на очищение. Даже термина «шлак» в доказательной медицине не существует. Но некоторые недобросовестные медики им объясняют все: от аллергии до онкологии. Естественно, по их мнению, шлаки выводят дорогостоящие процедуры и БАДы. Не надо вестись на этот обман, ведь можно запустить реальное заболевание. Что делать: Если доктор объясняет ухудшение вашего самочувствия таким термином, идите к другому специалисту, который назначит вам анализы и найдет истинную причину недомогания.

Тонус матки у беременных