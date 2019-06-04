7 абсурдных методов воспитания детей, которым следовали наши предки

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Еще несколько веков назад дети росли совсем иначе: гораздо раньше взрослели, много работали, а их родители придерживались совершенно других правил в воспитании, нежели сейчас. Далеко не все эти практики были гуманными и полезными, поэтому неудивительно, что лишь немногие из них сохранились до наших дней.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как растили детей раньше. Мы заглянули в литературу, посвященную этому вопросу, и выяснили, что методы воспитания в прошлом были не только странными по нынешним меркам, но иногда еще и опасными.

1. Игры с ребенком не считались необходимым занятием

Примерно до XIX века родители никак не развивали своих детей и не играли с ними. Считалось, что ребенок не является полноценной личностью, поэтому и играть с ним — это ненужная трата времени. Но вот игрушки у детей все же были: погремушки, волчки, мячи и, конечно же, куклы. Чем богаче была семья ребенка, тем изысканнее и дороже были его игрушки. Дети из бедных семей часто мастерили себе игрушки сами: из травы и соломы, плодов деревьев, прутьев и глины.

2. Детей отдавали работать в чужие дома

В ХVI веке в Англии в бедных семьях было принято растить детей в своих домах максимум до 14 лет. Потом мальчиков и девочек отдавали работать в другую семью, а себе забирали чужого ребенка. Так можно было сэкономить на питании нового члена семьи и загрузить его более тяжелой работой. Есть примеры, когда дети становились прислугой в чужих домах гораздо раньше — в 7–9 лет. Положение детей оставалось неизменным на протяжении столетий. В 70-х годах XIX века в той же Англии на одном только кирпичном производстве было занято, по разным оценкам, от 20 до 30 тыс. детей в возрасте 5–16 лет. Работающие дети не были редкостью и в 1-й половине XX века. Например, на фото ниже, которое датировано февралем 1911 года, запечатлены маленькие работницы консервной фабрики Maggioni в городе Порт-Ройал (штат Южная Каролина, США).

Благодаря фотографу и социологу Люьису Хайну нам известны имена и возраст этих девочек: Джози (6 лет), Берта (6 лет) и Софи (10 лет).

3. Странные правила ухода за новорожденными

Существовали культуры, в которых не было принято перерезать пуповину у новорожденных. Она сохранялась до тех пор, пока не отсыхала сама. Также довольно долго матери были убеждены, что первое молоко опасно для малышей, поэтому категорически отказывались кормить их грудью в первые несколько дней после родов. Когда ребенок кричал, ему просто давали соску.

4. Существовали специальные мальчики для битья

Даже английских наследных принцев могли наказать побоями, но делали это весьма своеобразно. В XV–XVIII веках было принято наказывать за провинности не их самих, а специальных мальчиков, которые жили и воспитывались вместе с принцами. Например, на иллюстрации выше вы видите юного короля Эдуарда VI и его мальчика для битья. Метод оказался довольно эффективным: так как маленьким знатным особам обычно нельзя было играть ни с кем, кроме такого мальчика, у детей возникала тесная эмоциональная связь. Соответственно, наказание одного ребенка вызывало сильные переживания у другого. Такая практика уже успела позабыться, а вот выражение «мальчик для битья» сохранилось и до наших дней.

5. Младенцы спали в колыбелях, подвешенных к потолку

Считалось, что это благотворно влияет на сон малыша, но на самом деле такая конструкция была крайне небезопасна: ребенок мог просто вывалиться из кроватки, если ее раскачивали слишком сильно.

6. Чрезмерное кормление

Естественно, речь идет о богатых семьях, где детей старались накормить самыми вкусными и изысканными продуктами. Иногда это заканчивалось трагично: ребенок не мог остановиться и умирал от переедания.

7. Малышей часто оставляли одних

Вплоть до начала ХХ века в небогатых семьях маленьких детей было принято оставлять дома одних. Родители редко заботились о безопасности своих детей, поэтому малыши часто травмировались. Это было связано с тем, что взрослым приходилось много работать, чтобы прокормить семью.

Как хорошо, что все это осталось в далеком прошлом! Быть может, вы тоже знаете какие-либо странные методы воспитания, которыми пользовались наши предки? Поделитесь с нами.