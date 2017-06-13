6 знаменитостей, которых воспитывали в приемных семьях

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Многие известные люди усыновляют детей со всего мира, чтобы дать им шанс на хорошую жизнь. Но есть среди знаменитостей и те, кого самих приняли в семью чужие люди. Мы в AdMe.ru решили вспомнить 6 историй усыновления со счастливым концом, когда приемные дети добились успеха и признания.

Стив Джобс и его биологический отец Абдулфаттах (Джон) Джандали

Стив Джобс родился 24 февраля 1955 года в частной клинике в Сан-Франциско. Его биологическая мать, студентка Джоан Шибле, была вынуждена отказаться от малыша из-за давления родителей. Когда они узнали, что она забеременела от Абдулфаттаха Джандали, уроженца Сирии, то пригрозили лишить наследства. Именно приемный отец Стива, Пол Джобс, привил ребенку любовь к электронике и оплатил образование, тем самым открыв все дороги мира. Сам Стив Джобс очень не любил, когда его родителей называли «приемными»: «Они — мои настоящие родители на 100 %».

Николь Ричи и ее биологический отец Питер Майкл Эсковедо

Родители Николь Ричи воспитывали ее до 3 лет, а затем передали ее под опеку Лайонелу Ричи, своему другу. Это было связано с тяжелым финансовым положением семьи — родители Николь просто не могли обеспечивать малышку всем необходимым. Спустя 6 лет Лайонел Ричи и его жена Бренда Харви-Ричи официально удочерили девочку, а ее крестным отцом стал сам Майкл Джексон. В одном из интервью Николь призналась: «Мои родители дружили с Лайонелом. Они верили, что новая семья сможет лучше меня обеспечить». По ее словам, она и сейчас общается со своей биологической матерью.

Джейми Фокс

Джейми Фокс, в будущем известный американский актер, родился в Техасе в семье Луизы Диксон и Деррела Бишопа. Вскоре после рождения родители отказались от Джейми, и его передали на воспитание в приемную семью Марка Тэлли и Эсфирь Мари. Он вырос в «черном квартале», и наибольшее влияние на него оказала его бабушка. Именно она привила мальчику любовь к искусствам, учила играть на фортепиано и повлияла на его решение изучать классическую музыку в колледже.

Рэй Лиотта

Биологические родители Рэя отказались от него, поскольку семья не могла позволить себе воспитание ребенка. Мальчика усыновила пара состоятельных итальянцев, благодаря чему он получил красивую фамилию и новую любящую семью. Вместе с ним итальянцы удочерили девочку Линду — так у Рэя появились одновременно и родители, и сестра.

Коко Шанель

Самая известная в мире женщина-модельер родилась в 1883 году в Сомюре. Ее родители не могли обеспечивать своих детей (кроме Коко в семье было еще 4 ребенка), поэтому дети большую часть времени проводили у многочисленных родственников. Когда Коко исполнилось всего 12 лет, отец оставил семью, и девочку передали в приют, затем в католический монастырь и наконец в интернат. По словам Коко, именно это дало толчок к выбору будущей профессии: вынужденная всю жизнь носить серую унылую форму, она мечтала красиво одеть всех женщин на свете.

Джон Леннон

Вскоре после рождения Джона его родители разошлись, а когда мать нашла себе нового мужчину, мальчика отдали на воспитание тете Мими и ее супругу. По словам Леннона, Мими была очень строгой и не одобряла увлечение мальчика гитарой. Как вспоминал Джон, она любила повторять: «Гитара — это хорошая вещь, но она не поможет тебе заработать на жизнь!»