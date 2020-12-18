6 секретов японских мам, благодаря которым дети не устраивают истерик и ведут себя как маленькие взрослые

Серьезный и ответственный ребенок — мечта, наверное, любой мамы. В Японии дети именно такие. Они редко устраивают истерики, всегда слушают родителей, с ранних лет приучены убирать за собой. А еще у японских мам своеобразный метод воспитания ответственности: дети не ломают игрушки, потому что игрушкам тоже «больно» — и они «могут заплакать».

Нам в AdMe.ru стало интересно, почему же японские дети отличаются от своих сверстников по всему миру, и мы решили в этом разобраться.

В Японии детей балуют до 5 лет

В Японии воспитывают по принципу «ребенок должен будет активно и тяжело работать со школы и до конца жизни, так почему бы не побаловать его в первые годы?». Детям здесь позволено многое, и их редко ругают. В воспитании детей некоторые психологи выделяют 2 метода: дистанционный и приближенный. В первом случае родители скорее просто наблюдают за своим ребенком. Второй же метод характеризуется постоянным телесным контактом матери и ребенка — и именно он популярен в Японии. Японские мамы проводят с ребенком практически 100 % своего времени. Совместный сон, совместные игры — все ориентировано на постоянный физический контакт между ними. Подразумевается, что хотя бы первые 2 года женщина должна полностью погрузиться в материнство. У нас бабушки, дедушки и няни помогают родителям с воспитанием чада, позволяя паре иногда проводить время наедине. Но в Японии такие привычки — редкость, и все заботы о детях лежат на молодых родителях.

Минимум гаджетов и ненужных вещей

В Японии практикуется система расхламления, которую в своей книге «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» описала Мари Кондо. Суть — избавляться от ненужных вещей, которые не приносят больше радости. И эти правила касаются всех аспектов жизни. Коляски? Нет, это не для здешних мам. Детей перемещают на себе: слинги, переноски, кенгуру. Такой метод несет в себе самые разные бонусы. Когда идете гулять на детскую площадку, всегда есть соблазн взять с собой все игрушки, которые попадутся под руку. Хотя ребенок и играет с 1–3, а остальные лежат без дела. А когда на вас уже висит малыш, что-то дополнительно в руки брать не хочется. Это очень упрощает жизнь маме. К тому же дети, которые постоянно чувствуют маму, намного спокойнее и менее склонны к истерикам. Во время игры дома мамы тоже не привыкли доставать горы игрушек, которые впоследствии оказываются разбросанными по полу и используются по разу-два в лучшем случае. Проблема решается так: пока малыш может легко и быстро сам убирать свои игрушки в корзинку, все хорошо. Как только в корзинке начинает заканчиваться место, значит, какие-то игрушки лишние.

Ребенок не оставляет после себя беспорядок, к чему его приучают еще с детского сада

Дети в Японии без истерик и скандалов убирают за собой игрушки, а также приучены к уборке. Этот устой берет свое начало дома и продолжается в школе. Все на равных наводят чистоту после занятий. Но вводят такие правила еще дома, иначе ребенок привыкает, что какие-то обязанности выполняет мама или папа, и не понимает, зачем и ему что-то делать. Соответственно, если родители начнут постепенно добавлять некоторые домашние дела, то все будут только в выигрыше.

Детям прививается самостоятельность и независимость с 2–3 лет

Япония — одна из самых безопасных стран. Родители здесь абсолютно спокойно отпускают своих 6-летних чад на электричках в школу, а на улице можно наблюдать 4—5-леток, одних гуляющих на детских площадках. Дети чуть постарше в компании сверстников бегают в близлежащий магазин за вкусностями. А если семья живет в сельской местности, то родители знают, что их дети в полной безопасности на улице, ведь тогда все соседи присматривают понемногу за детьми. Тогда как в странах Европы родители отпускают детей одних с 8–10 лет. Писательница Кейт Льюис (Kate Lewis) какое-то время прожила в Японии со своей семьей, и одно из самых сильных впечатлений на нее произвело секретное путешествие ее 2-летнего ребенка. Однажды детей в детском саду собрали и усадили в автобус, не уведомив родителей. Все иностранные мамы были в замешательстве, ведь обычно для такого нужны горы бумаг и согласий. А причина была простая: воспитатели делают это, чтобы привить детям независимость, ведь если бы хоть кто-то из родителей знал, то обязательно пошел бы наблюдать. И родители оказались в восторге от таких методов. Хоть потом и выяснилось, что конечный пункт этой тайной поездки — детская площадка за углом дома.

Ребенок может сам добираться до садика, позже в школу идет пешком или едет на каком-нибудь общественном транспорте. Но на самом деле эта самостоятельность прививается постепенно. В первые недели учебы в первом классе ребенок добирается до школы с мамой вместе, что значительно упрощает период адаптации. И пока наступит день, когда школьник полностью самостоятельно проследует маршрутом «дом — школа» и обратно, может пройти целый месяц. Для изучения дороги вместе с первоклашкой, держа его за руку, сначала ходит кто-то из родителей. Так ребенок постепенно запоминает дорогу. Во время этих прогулок ориентирами выступают магазины, продавцы — все, что хорошо врезается в память. В обязательную программу входит и поздороваться с продавцами. Позже родитель не идет рядом, а держится на небольшом расстоянии. Со временем ребенок запоминает свой безопасный маршрут. Помогают и обычные прохожие, которые могут присмотреть за юными пешеходами. Иногда в пути малышу помогают охранники-добровольцы. Таким образом, то, что видит западный глаз, на самом деле — продуманная и отлично функционирующая система безопасности детей.

Фотограф из Нью-Йорка Йоко Иноуэ (Yoko Inoue) после переезда с мужем и сыном Мотоки в Японию долгое время не могла привыкнуть к новым правилам. Если в родном городе ребенок не мог доверять незнакомым, всегда нужно было быть начеку, то здесь можно спокойно отпустить ребенка гулять одного, и соседи станут дополнительными глазами. Все друг другу доверяют, как одна большая семья. Также есть детские сады 2 типов: для работающих мам и домохозяек. В сад 1-го типа попасть сложнее, так как нужны доказательства, что ребенка не с кем оставить. И он работает 6 дней в неделю. Принцип воспитания там — «учиться играя»: дети познают мир через игру, много времени проводят на улице.

Отчитывая, не говорят, что ребенок плохой, а скажут, что он сделал кому-то больно

Сдержанность и спокойствие — именно этим отличаются японцы от остального мира. И эти качества прививаются с самого детства. Любого ребенка легко представить орущим и катающимся по полу в истерике. Любого, но не японского. При этом, когда такое происходит, родитель не будет отчитывать или наказывать прилюдно. Обычно японцы отводят малыша в сторону и спокойно объясняют, почему такое поведение их расстраивает. Уважение чужих чувств — то, чему учат с малых лет, и именно на этом делается акцент. Как поступают западные мамы, если дети что-то сломали? Могут накричать или как-то иначе, более радикально, показать свое недовольство. «Но зачем? — думают японские. — Ведь можно же рассказать, что игрушке или стулу, например, очень больно теперь». И тогда ребенок не пакостничает не из страха наказания, а потому что понимает, что своими действиями может навредить кому-то.

«7 раз упади, на 8-й — встань» как принцип жизни и воспитания

В Японии с ранних лет в детях воспитывают стойкость, упорство и рассказывают о магии «пока что». Когда малыш играет, делает что-то в первый раз, знакомится с окружающим миром, на его пути регулярно появляются сложности. Из-за чего он либо бросает занятие, либо просит маму сделать это за него. Но в таком случае, считают японцы, из ребенка не получится настойчивого целеустремленного взрослого. Кейт Льюис рассказывает о пословице, которой ее научил преподаватель японского языка: Nana korobi ya oki, которая означает: «7 раз упади, на 8-й раз встань». Смысл в том, что неважно, сколько преград на пути, надо продолжать стараться, действовать, пока не будет достигнут нужный результат. Японцы не полагаются на волю случая. Вместо этого они предпочитают прилагать максимум усилий во всех своих начинаниях и стараются привить эту черту своим детям. К примеру, в Японии стараются избегать фраз типа «я не знаю», «я не могу это сделать», «я не понимаю». Когда возникает необходимость, к этой фразе просто добавляется «...пока что». И ребенок видит, что все возможно, надо лишь приложить немного усилий. Психолог Анжела Дакворт (Angela Duckworth) во время своей работы учителем в школе и позже психологом пришла к выводу, что нет смысла делить детей на одаренных и нет. Роль в их успехах играет именно твердость характера, воля, то, насколько упорно они трудятся. Именно этому и учат в японских школах: здесь не разделяют детей в зависимости от их природных способностей, а показывают, что любой может достичь успеха при должном упорстве.