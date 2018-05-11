6 секретов голландских родителей, благодаря которым их дети официально признаны самыми счастливыми в мире

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Организация ЮНИСЕФ признала Нидерланды страной самых счастливых детей, высоко оценивая уровень их здоровья, безопасности, желания учиться и другие показатели. А еще эта страна входит в топ-10 мест, где женщинам живется лучше всего. Могут ли нидерландцы рассказать жителям других стран, в чем их секрет?

Скромные голландцы считают, что никакого секрета нет. Поэтому мы в AdMe.ru узнали, что говорят об особенностях воспитания детей в Нидерландах родители из других стран, которые по разным причинам туда переехали. Некоторые методы могут показаться слишком специфическими, а кое-что могут взять на заметку родители со всего света.

1. Не выбирают между семьей и карьерой

Если женщина выходит на работу сразу после рождения ребенка, никто не назовет ее плохой матерью. Мамам в Нидерландах не свойственно невротическое чувство вины за то, что они не уделяют все свое время только детям. Очень часто женщины продолжают работать на полставки или находят вариант с гибким графиком, например, чтобы подстроиться под часы работы детского сада и школы ребенка. Папы участвуют в воспитании и заботе о ребенке ровно столько же, сколько и мамы. Они не считают, что поменять подгузник или приготовить обед — это сугубо женская обязанность. Родители вообще любят проводить время с детьми. Все члены семьи обязательно вместе завтракают и ужинают, а если ребенок заболел, родители берут больничный по очереди. Но в то же время не забывают о себе и не видят ничего зазорного в том, чтобы попросить бабушку посидеть с ребенком, когда это нужно.

2. Не стремятся быть идеальными

Голландские родители признают свои недостатки и не пытаются носить маску идеального человека перед детьми. Такие же принципы они пытаются передать и своим детям. От родителей в Нидерландах вы не услышите фраз вроде «Ты недостаточно старался» или «А вот у соседей сын учится на одни пятерки». Они не ругают детей за провалы и не превозносят их достижения до небес.

3. Не знают, что такое гиперопека

Мамы и папы в Нидерландах не сдувают пылинки с детей, не вызывают врача по любому поводу и не держат малышей на строгой сбалансированной диете. На детских площадках можно встретить высоченные лестницы и крутые горки, и родители не бегают под ними с натянутой простыней. Они не запрещают детям исследовать окружающий мир, но с самых ранних лет учат ребенка безопасному поведению и самостоятельности: к примеру, как переходить дорогу или ездить на велосипеде при любых погодных условиях, ведь это основной вид транспорта в Нидерландах. Всем детям даже необходимо научиться плавать и получить специальный сертификат.

4. Не ждут от ребенка взрослого поведения

В многочисленных детских кафе в Нидерландах обычно царят шум, гам и беготня, но никто не просит детей угомониться. Так будет и в любом другом людном месте. Никто не станет ругать ребенка за его активность, любознательность и проявление чувств. По этой же причине родители не ругают детей за порванные джинсы или плохие оценки. Они дают детям свободу и независимость. Если ребенок чем-то расстроен и показывает это через крики и слезы, родители не станут повышать голос, а спокойно разберутся, в чем проблема и чем они могут помочь.

5. Не тратят кучу денег на временные вещи

Родители в Нидерландах подходят к покупкам максимально рационально. Даже семьи, у которых с финансами все хорошо, не будут покупать неоправданно дорогие вещи. Все знают, как быстро дети ломают игрушки и вырастают из одежды, поэтому в Нидерландах популярны секонд-хенды и распродажи детских товаров, где целую коробку самых разных игрушек можно купить всего за € 2.

6. Помнят о маленьких радостях и ценят семью

Для голландцев очень важны семейные традиции и домашний уют. Кроме этого, их национальная черта — строгое соблюдение графиков и сроков. Туристы отмечают, что на улице в 6 часов вечера не встретить ни одного ребенка, потому что в это время каждая семья собирается за столом и ужинает. Нидерландцы любят вкусно поесть и знают, что хорошая еда поднимает настроение, поэтому на завтрак родители обычно готовят своим детям hagelslag — бутерброд с маслом и шоколадной стружкой.

Кажется, что счастье голландских детей кроется в очень простых вещах: родители не пытаются манипулировать ими и не занимаются необоснованным самопожертвованием. Считаете ли вы, что принципы воспитания детей в Нидерландах достойны восхищения, или что-то показалось вам странным?