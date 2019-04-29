6 родительских ошибок, с которыми за 15 лет работы постоянно сталкивалась опытная няня

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Согласно опросам, событием, которое вносит кардинальные изменения в жизнь человека, 58 % респондентов считают брак, 49 % — развод, 38 % — выход на пенсию, а лидером оказалось родительство — 76 %. Видимо, поэтому таким актуальным в соцсетях стал честный пост няни с многолетним стажем.

Из более чем 100 семей автор знала только 3, в которых люди были действительно счастливыми. По мнению няни, большинство родителей находятся в стрессе, они измотаны, а их браки трещат по швам. Что еще более печально, они часто, кажется, не осознают этого. Вот почему у нее есть свои важные советы, как поддерживать счастье, для тех, кто действительно решил, что хочет детей.

AdMe.ru внимательно ознакомился с рекомендациями опытной няни и сопоставил их с мнениями психологов и специалистов в области отношений и воспитания детей. Некоторые советы могут показаться чересчур прямолинейными и жесткими, но и в них есть своя доля правды.

Ошибка № 1: Не думать о финансовом благополучии

Более половины родителей испытывают стресс по поводу своего финансового положения, а 63 % сообщают, что жертвуют своей финансовой безопасностью ради детей. Такие обстоятельства действительно ведут к возникновению конфликтов в семье. «Родителям следует хорошо позаботиться о своем финансовом благополучии, чтобы позволить себе уход за детьми. И здесь подразумевается наличие няни хотя бы на один полный день в выходные или 2–3 вечера в неделю».

Ошибка № 2: Считать, что от большего количества детей семья становится крепче

Не существует единого мнения, какое количество детей в семье считать идеальным. Но важно понимать, что дети — это не способ укрепить брак. И не стоит стремиться завести очередного ребенка только ради этого. Исследования показывают, что родительство может вносить изменения, которые влияют на отношения партнеров даже негативно. «Лучше заводить только одного ребенка. Один ребенок может стать для вас радостью. Двумя нужно управлять. Что касается троих, то вы просто пытаетесь сделать так, чтобы они остались в живых».

Ошибка № 3: Ставить в приоритет только детей

Один из современных мифов о воспитании гласит: «Чем больше внимания уделяется детям, тем лучше для них». Но чрезмерное давление может принести им больше вреда, чем пользы. И родители, которые хотят лучшего для своих детей, должны тратить больше времени на то, чтобы стать идеальными супругами. «Следует помнить, что самые важные отношения в вашей жизни — это отношения между вами и вашим партнером. Рождение ребенка может быть увлекательным, но, если все, о чем вы говорите, — это только ребенок, вы можете потерять друг друга».

Ошибка № 4: Не учиться быть родителем и не брать на себя ответственность за детей

Согласно исследованиям, если маленькие дети растут в стрессовой ситуации (сюда относятся и жестокое обращение, и отсутствие заботы), то это способно оказать негативное влияние даже на их интеллект. Не следует уповать на волю случая и думать, что все сложится само собой. Ни один родитель не идеален. Однако ответственность за ребенка остается всегда. «Учитесь быть родителями. И понимайте, что вы делаете с вашим ребенком. Забудьте все, что говорится в книгах о необходимости телесных наказаний. Просто не делайте этого. Худшие из худших семей, которых я вижу, — те, в которых родители понятия не имеют, что они делают, а при этом детей считают монстрами. Если ваш ребенок — дерзкий засранец, это на 100 % ваша вина (и на 100 % под вашим контролем!)».

Ошибка № 5: Делать роль родителя главной в своей жизни

Дети чрезмерно опекающих их взрослых в 3 раза чаще страдают от депрессии и тревоги. Родительская рутина неизбежна, при этом сосредотачиваться только на ней и постоянно чем-то жертвовать — ошибка. Собственным примером старшие способны объяснить своим отпрыскам все, в том числе многогранность и интерес жизни, гораздо лучше. «Вы больше чем родитель. Вы также друг, супруг, добавьте сюда работу. Гуляйте с друзьями, занимайтесь спортом, посещайте занятия, делайте что-то без своего ребенка, беседуйте с людьми на темы, не касающиеся детей».

Ошибка № 6: Избавляться от своих питомцев, как только в доме появляются дети

По мнению специалистов, взросление с домашними животными положительно влияет на самооценку детей и их развитие. Если не брать во внимание, например, медицинские противопоказания, некоторые люди считают, что у них просто больше нет времени заниматься питомцами. Однако на практике процесс адаптации животных к появлению нового члена семьи не настолько обременительный, как может показаться на первый взгляд. «Пожалуйста, не избавляйтесь от своих питомцев только потому, что у вас появился ребенок. Просто не нужно».

Данный пост вызвал немалый отклик в соцсетях. В комментариях некоторые сравнивали появление ребенка с появлением собаки в доме, говоря, что и то и другое вносит в жизнь одинаковый стресс. Кто-то посчитал, что большое давление здесь оказывает общество, которое диктует свои стандарты, а затем заставляет людей самостоятельно решать связанные с ними проблемы. Автор поста работала няней на полную ставку и приходящей няней неполный рабочий день с 2002 года. И ее впечатления — это настоящий взгляд изнутри на то, как складывались отношения в более чем сотне семей. А что вы думаете о таких полученных опытным путем рекомендациях? Согласны ли вы с ними? Возможно, у вас есть собственный универсальный совет для тех, кто планирует завести детей?