6 родительских ошибок, с которыми за 15 лет работы постоянно сталкивалась опытная няня
Согласно опросам, событием, которое вносит кардинальные изменения в жизнь человека, 58 % респондентов считают брак, 49 % — развод, 38 % — выход на пенсию, а лидером оказалось родительство — 76 %. Видимо, поэтому таким актуальным в соцсетях стал честный пост няни с многолетним стажем.
Из более чем 100 семей автор знала только 3, в которых люди были действительно счастливыми. По мнению няни, большинство родителей находятся в стрессе, они измотаны, а их браки трещат по швам. Что еще более печально, они часто, кажется, не осознают этого. Вот почему у нее есть свои важные советы, как поддерживать счастье, для тех, кто действительно решил, что хочет детей.
AdMe.ru внимательно ознакомился с рекомендациями опытной няни и сопоставил их с мнениями психологов и специалистов в области отношений и воспитания детей. Некоторые советы могут показаться чересчур прямолинейными и жесткими, но и в них есть своя доля правды.
Ошибка № 1: Не думать о финансовом благополучии
Более половины родителей испытывают стресс по поводу своего финансового положения, а 63 % сообщают, что жертвуют своей финансовой безопасностью ради детей. Такие обстоятельства действительно ведут к возникновению конфликтов в семье.
- «Родителям следует хорошо позаботиться о своем финансовом благополучии, чтобы позволить себе уход за детьми. И здесь подразумевается наличие няни хотя бы на один полный день в выходные или 2–3 вечера в неделю».
Ошибка № 2: Считать, что от большего количества детей семья становится крепче
Не существует единого мнения, какое количество детей в семье считать идеальным. Но важно понимать, что дети — это не способ укрепить брак. И не стоит стремиться завести очередного ребенка только ради этого. Исследования показывают, что родительство может вносить изменения, которые влияют на отношения партнеров даже негативно.
- «Лучше заводить только одного ребенка. Один ребенок может стать для вас радостью. Двумя нужно управлять. Что касается троих, то вы просто пытаетесь сделать так, чтобы они остались в живых».
Ошибка № 3: Ставить в приоритет только детей
Один из современных мифов о воспитании гласит: «Чем больше внимания уделяется детям, тем лучше для них». Но чрезмерное давление может принести им больше вреда, чем пользы. И родители, которые хотят лучшего для своих детей, должны тратить больше времени на то, чтобы стать идеальными супругами.
- «Следует помнить, что самые важные отношения в вашей жизни — это отношения между вами и вашим партнером. Рождение ребенка может быть увлекательным, но, если все, о чем вы говорите, — это только ребенок, вы можете потерять друг друга».
Ошибка № 4: Не учиться быть родителем и не брать на себя ответственность за детей
Согласно исследованиям, если маленькие дети растут в стрессовой ситуации (сюда относятся и жестокое обращение, и отсутствие заботы), то это способно оказать негативное влияние даже на их интеллект. Не следует уповать на волю случая и думать, что все сложится само собой. Ни один родитель не идеален. Однако ответственность за ребенка остается всегда.
- «Учитесь быть родителями. И понимайте, что вы делаете с вашим ребенком. Забудьте все, что говорится в книгах о необходимости телесных наказаний. Просто не делайте этого. Худшие из худших семей, которых я вижу, — те, в которых родители понятия не имеют, что они делают, а при этом детей считают монстрами. Если ваш ребенок — дерзкий засранец, это на 100 % ваша вина (и на 100 % под вашим контролем!)».
Ошибка № 5: Делать роль родителя главной в своей жизни
Дети чрезмерно опекающих их взрослых в 3 раза чаще страдают от депрессии и тревоги. Родительская рутина неизбежна, при этом сосредотачиваться только на ней и постоянно чем-то жертвовать — ошибка. Собственным примером старшие способны объяснить своим отпрыскам все, в том числе многогранность и интерес жизни, гораздо лучше.
- «Вы больше чем родитель. Вы также друг, супруг, добавьте сюда работу. Гуляйте с друзьями, занимайтесь спортом, посещайте занятия, делайте что-то без своего ребенка, беседуйте с людьми на темы, не касающиеся детей».
Ошибка № 6: Избавляться от своих питомцев, как только в доме появляются дети
По мнению специалистов, взросление с домашними животными положительно влияет на самооценку детей и их развитие. Если не брать во внимание, например, медицинские противопоказания, некоторые люди считают, что у них просто больше нет времени заниматься питомцами. Однако на практике процесс адаптации животных к появлению нового члена семьи не настолько обременительный, как может показаться на первый взгляд.
- «Пожалуйста, не избавляйтесь от своих питомцев только потому, что у вас появился ребенок. Просто не нужно».
Данный пост вызвал немалый отклик в соцсетях. В комментариях некоторые сравнивали появление ребенка с появлением собаки в доме, говоря, что и то и другое вносит в жизнь одинаковый стресс. Кто-то посчитал, что большое давление здесь оказывает общество, которое диктует свои стандарты, а затем заставляет людей самостоятельно решать связанные с ними проблемы.
Автор поста работала няней на полную ставку и приходящей няней неполный рабочий день с 2002 года. И ее впечатления — это настоящий взгляд изнутри на то, как складывались отношения в более чем сотне семей. А что вы думаете о таких полученных опытным путем рекомендациях? Согласны ли вы с ними? Возможно, у вас есть собственный универсальный совет для тех, кто планирует завести детей?
Фото на превью TheRealR0tb3rt / imgur