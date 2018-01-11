6 классических принципов воспитания, о которых пора забыть навсегда

Как часто вы задумываетесь о том, насколько хороши те принципы воспитания, которые вы применяете к своим детям? Как часто вы производите их обновление, соотнося с реалиями современной жизни? Практически каждый из нас в большей или меньшей степени руководствуется теми установками, которые были заложены родителями: «хорошо учись», «делай все на совесть», «вырастешь и станешь начальником».

Однако известный детский психолог, автор ряда книг и научных статей Л. В. Петрановская говорит о том, что таким образом мы готовим детей не к завтрашнему дню, а к позавчерашнему.

Мы в AdMe.ru были крайне удивлены этим утверждением и постарались разобраться, действительно ли нам всем пора провести ревизию в своих головах и избавиться от устаревших принципов.

Необходимо копить деньги

Главное правило наших родителей и родителей их родителей сейчас практически не имеет какого-либо смысла. Копить деньги можно в течение довольно короткого срока и на что-то конкретное. Долгосрочный вклад «под подушку» или банковский депозит — это очень сомнительная перспектива. Скорее всего, вы получите обратный результат. Оставлять резерв, конечно же, необходимо, но лучше сделать так, чтобы эти накопления работали на вас.

В современном мире деньги нужно расчетливо вкладывать, что умеют делать далеко не все. Именно для этого очень пригодятся основы финансового планирования, которые просто необходимы каждому современному человеку.

Если что-то делаешь, делай это максимально хорошо

Одно из самых живучих правил, которому следуют люди из поколения в поколение.

Но если посмотреть, насколько насыщен обычный день школьника, как много ему нужно успеть сделать, то единственным выходом остается решить, к чему приложить максимум усилий, что просто прочитать, а что вообще списать у соседа по парте.

Действительно, если ты делаешь все хорошо, то как ты сможешь сделать что-то отлично?

И именно этот навык распределения сил станет одним из самых полезных во взрослом возрасте, когда придется делить усилия между работой, семьей, хобби и другими непременными составляющими жизни.

Для достижения успеха необходимо тяжело работать

Говорите вы это своему ребенку, а он видит абсолютно иные примеры в жизни: Марк Цукерберг, Стив Джобс и другие известнейшие люди мира не вкалывали на ненавистной работе, чтобы добиться какого-то мифического успеха. Они просто делали то, что нравится, горели своми идеями, и в итоге получили огромную отдачу.

А еще есть те, кто не приложил никаких усилиий, а удача по какой-то причине улыбнулась именно им.

Успех и тяжелый труд уже давно не синонимы. Скорее наоборот: чем больше ты трудишься на ненавистной работе, тем меньше вероятность, что тебе удастся добиться успеха.

Нужно накапливать как можно больше знаний

«Как можно этого не знать?» — восклицаете вы, когда ребенок не может сказать, кто такая Анна Франк. А в действительности это знание абсолютно никак не повлияет на его дальнейшую жизнь. Более того, эту информацию можно за считанные секунды найти в интернете.

А вот это как раз является ключевым навыком — умение быстро найти информацию, оценить ее достоверность и систематизировать. Именно этому необходимо учить детей.

Общая эрудиция — это хорошо, но малоприменимо в реальности.

Главное — получить надежную профессию

Сколько детских мечтаний разбилось об это утверждение! «Какие книги, какие стихи?! Это все несерьезно. Вот бухгалтер — достойная профессия!» Но через 10–15 лет важность и нужность выбранной профессии могут измениться.

Мир в наше время настолько изменчив, что только те, кто умеет быть гибким и чутко улавливать надвигающиеся преобразования, смогут добиться успеха.

Продвижение по карьерной лестнице — показатель успеха

Для многих становится открытием, что карьерный рост может быть не только вертикальным (рабочий — бригадир — начальник цеха и так далее), но и горизонтальным.

Примеры этого у многих буквально перед глазами: успешные аккаунты в соцсетях, которые выросли из умения вязать, шить, рисовать, работать по дереву...

В нашем мире любое хобби может превратиться в любимую работу. И совершенствование в этой работе может стать делом всей жизни.

Если ребенок мало интересуется математикой, но прекрасно рисует, то, возможно, именно это надо поощрять, а не нанимать репетитора, чтобы подтянуть предмет?

Меняем устаревшие принципы

Для успешной жизни в современном мире, как утверждают специалисты, необходимо обладать:

  • высоким навыком коммуникации (вместо «Иванов, сядь, закрой рот и слушай!»);
  • способностью к сотрудничеству, умением работать в команде (взрослая жизнь обычно предполагает частые случаи совместной работы над каким-либо проектом);
  • креативностью, умением мыслить вне рамок;
  • наличием развитого критического мышления (именно оно помогает выжить в современном мире).

А вы согласны изменить свои взгляды на воспитание или считаете, что есть вечные истины, которые никогда не окажутся лишними?

Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru

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