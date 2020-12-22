6 причин, по которым старшие дети взрослеют быстрее. И в этом нет ничего хорошего

Если вы первый ребенок в семье, вам «посчастливилось» пережить интересную метаморфозу: в какой-то момент из единственного вы превратились в старшего. Бонусом вы наверняка получили от взрослых новые обязанности, мелкие упреки и завышенные ожидания. Все потому, что вы старший.

Мы в AdMe.ru изучили опыт старших детей, собрали мнения психологов и попытались определить курс, который стоит взять молодым родителям в воспитании своих счастливых и дружных детей. А в конце статьи бонус — расскажем о большом плюсе положения старшего.

1. С детства знаешь, что такое ответственность

Исследования показывают, что старшие дети, как правило, наиболее ответственные и собранные. Это объясняется тем, что родители склонны возлагать на них большие надежды. Родители привыкают, что на старшего ребенка всегда можно положиться, и не всегда замечают, что он может устать от постоянной ответственности. Это взрослое чувство. Фразы «теперь ты самый взрослый и должен вести себя как взрослый», «ты старше и должен помогать, а не мешать», к сожалению, слишком хорошо знакомы большинству старших детей. Я помню, как моя мать сказала мне: «Давай мы тебе братика или сестренку родим, будешь за ним ухаживать и учиться ответственности». Я тогда подумала, что ей самой не мешало бы поучиться ответственности, но не решилась сказать вслух. © LizavetkaBuyanit / Pikabu

Мать пытается вырастить мужчину, который отвечает за свои поступки, и она меня любит. А мне всего 10, и на меня вешают другого живого человека, еще более беззащитного и неосознанного. У нас у всех так было. Я даже помню, как мы толпой собирались, и все были с мелкими, мы с ними гуляли, потом заводили домой, и только потом свобода, часика на полтора. 9—10-летние мамы и папы — я сейчас об этом думаю и ужасаюсь. © S.Sever / Pikabu

Я старшая из 6 детей. Мы все заботились о младших, но я как самая взрослая стала второй мамой для всех остальных. Родители всегда учили младших уважать меня как старшую сестру, а меня — быть ответственной за них. Я никогда не пользовалась этим. В детстве мы часто ссорились, а сейчас, повзрослев, больше говорим о жизни. Если у них проблемы, они советуются со мной. Если им нужна моя помощь в общении с родителями, я рядом. © rami56743 / Reddit

2. Привык контролировать себя в любой ситуации, потому что «ты пример для младшего». Всегда

Старший ребенок вынужден постоянно взвешивать свои слова и поступки. Ведь младший брат / сестра может взять «плохое» поведение за образец. Отсюда вынужденный самоконтроль, ранний отказ от детской непосредственности и перфекционизм. Страх потерять уважение младшего нередко заставляет старшего ребенка помогать младшему выполнять задания по математике, читать, делать работу по дому и т. д. В зависимости от разницы в возрасте старший ребенок может воспитывать младшего брата или сестру. Так старшие дети приобретают важные лидерские навыки, а младшие при этом — нет. Однако постоянно быть надеждой и опорой — это утомительно. Пожалуй, у каждого старшего ребенка был момент, когда ему тоже хотелось иметь взрослого брата или сестру, расслабиться и получить поддержку с их стороны. У меня разница с братом — 10 лет. Все свое детство с ним просидел, гладил пеленки, стирал, убирал, даже готовить научился. И вот мне 25, я один и своих детей не хочу. © Barmaley669 / Pikabu

Я единственный ребенок. Все мои двоюродные братья и сестры и большинство моих троюродных братьев младше меня. Я мечтала о том, чтобы старший брат научил меня, как устроен мир, чтобы мне не пришлось во всем разбираться в одиночку. Наверное, поэтому с тех пор, как я окончила среднюю школу, я тянусь к людям, которые на 1–5 лет старше меня. © small_latchamatte / Reddit

3. В любой непонятной ситуации виноват старший

Если дети конфликтуют или вместе хулиганят, вина за проделки обоих зачастую ложится на старшего ребенка. Казались несправедливыми ситуации, когда младшие братья-сестры глупо шутили или пачкали свою одежду на семейном празднике, а взрослые обвиняли во всем старшего ребенка. Психологи советуют родителям с осторожностью делать замечания и не занимать чью-либо сторону в конфликтах. Это может вызвать привыкание: у одного из детей — всегда быть спасенным, у другого — виноватым. Я старшая сестра. У меня 2 младших брата. Получала за косяки мелких братьев как за свои. И еще даже больше: за то, что напакостили, и за то, что не уследила. И «яжедевочка» не работало вот вообще никак. И дрались мы всегда на равных и получали за драки наравне (а я еще и бонусом за то, что старшая). © nadyozha28 / Pikabu

В детстве я был демоническим манипулятором. Когда я был совсем маленьким, мы с братом сидели на заднем сиденье, и я внезапно начал рыдать из-за того, что он меня ударил. Якобы. Просто «бац!» — и милый и невинный я выкатил глаза и обеспечил брату большие неприятности. Он ответил, что ничего не делал. Но зачем милому малышу придумывать что-то подобное? Очевидно, виноват 5-летний ребенок... © Steph Long / Quora

4. Младший дерется, а отвечать нельзя — «ты же старше и умнее»

«Ты старше, будь умнее», «уступи маленькому» — фразы, благодаря которым младший ребенок думает, что ему все можно, стоит лишь захотеть, а старший считает, что родители ущемляют его желания в угоду малышу. Ситуации соперничества между детьми неизбежны. И в поддержке родителей нуждается главным образом старший ребенок. Ему важно понимать, что его роль в семье особенная, что его очень любят. Родители должны ценить его попытки быть терпеливым по отношению к младшему ребенку и хвалить его за это. Одну из самых бесячих фраз детства я дала себе слово не повторять своим погодкам: «Ты же старше, ты должна быть умнее». У меня с сестрой разница почти как у моих детей, и я, конечно же, старшая. © MetalMaiden / Pikabu

Мой младший брат издевается надо мной, и никто не слушает, потому что я старше и сильнее. Поэтому я задираю его, чтобы он побывал в моей шкуре. © Tri7on99 / Reddit

5. Уверен в том, что младшего ребенка любят сильнее

Бывает, что взрослые наказывают кого-то из детей строже, а кого-то мягче. Предъявляют разные требования из-за разного возраста или пола. Другими словами, родители выбирают себе любимчиков. Исследование, проведенное Корнеллским университетом, показало, что 70 % матерей смогли назвать ребенка, к которому они испытывали особенно теплые чувства. Интересно, что только 15 % опрошенных детей считают, что их матери одинаково любят каждого ребенка в семье. В будущем это может серьезно сказаться на самооценке «нелюбимого» ребенка. В подростковом возрасте такие дети более склонны к появлению вредных привычек. Кроме того, увеличивается напряжение между детьми, если одного из них любят меньше (или по крайней мере он так думает). Если родители хвалят одного ребенка за успехи и достоинства, которых нет у другого, им нужно похвалить достоинства и успехи другого ребенка. Каждый человек в чем-то силен, а в чем-то не очень, и это совершенно нормально. Предпочтение одному из братьев и сестер отдают всегда. Моя мама воспитала 4 детей. Моего второго брата она любила сильнее всех, потому что он ответственный и самостоятельный. Я никогда не слышал, чтобы мама отзывалась о нем плохо, а вот обо мне и моем первом брате она частенько так говорит. © Sandy Morales / Quora

Я хотел бы быть младшим ребенком. Моя мама постоянно закрывала глаза на проделки младшего брата, а ко мне была очень строга. Можно найти другое объяснение этому, но я уверен, что дело в старшинстве. © Purplewavyline / Reddit

Мы погодки с братом, были не разлей вода. Главное — не сравнивать, а стараться замечать индивидуальные таланты и хвалить за них отдельно. Еду и игрушки надо покупать одинаковые. Многое зависит от характера, врожденного темперамента, самих детей, они могут подходить друг другу, а могут нет. © Angulema22 / Pikabu

6. Страдал от недостатка личного пространства

Старшему ребенку необходимо его личное пространство как доказательство того, что с появлением младенца в жизни семьи его ни в чем не ущемляют. Фразы типа «дай ему свою игрушку, он же маленький» или «ты должен отдать свою кроватку своему младшему братику» обостряют ощущение нарушенного личного пространства. У каждого должен быть свой уголок, где живут только его вещи. Речь об уважении своих и чужих границ — это упрощает взаимодействие с другими людьми. Человек, не имеющий личного пространства и привыкший к этому, начинает зависеть от внешних воздействий — воспринимает как норму грубость и наглость родственников или коллег. Либо замыкается в себе и при малейшей попытке окружающих нарушить его границы проявляет отстраненность или агрессию. Нас трое, и я каждый раз должен оставлять младшим последний кусок чего угодно. Быть старшим братом иногда отстойно. © Champa_The_Great / Reddit

Да уж. Я либо заискиваю, и люди нарушают все границы, либо ощетиниваюсь, стоит человеку лишь занести ногу над чертой. Думал об этом на днях. Такие, как мы, слишком сильно реагируют на нарушение личных границ. © danidandeliger / Reddit

У нас дома было правило для всех «входящих» подарков: всем детям в семье. Даже если день рождения у младшего, другим какие-то приятные мелочи. Когда старший — это всего лишь 3-летний малыш, он не может понять, почему брату дарят подарок, а ему нет, ведь это праздник внутри семьи, хоть и особенный только для именинника. Даже если это будет коробка карандашей, киндер, гаечный ключ, ребенок чувствует, что о нем не забыли. © Lottto / Pikabu

Бонус: есть и плюсы. Ты всегда мог с легкостью обхитрить своего младшего брата