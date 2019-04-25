6 правил счастливого брака от Тома Хэнкса, который женат уже 31 год и до сих пор обожает свою супругу

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Пока голливудские пары одна за другой расстаются и подают на развод, оскароносный американский актер Том Хэнкс и актриса Рита Уилсон живут в браке уже 31 год. Вместе они многое пережили, но, как сами утверждают, любовь их от этого стала лишь крепче.

AdMe.ru перечитал интервью, которые Том Хэнкс давал разным изданиям, чтобы выяснить, в чем же заключается секрет его семейного счастья.

1. Не женитесь до 30 лет

Кадр из фильма «Волонтеры».

Том и Рита познакомились на съемках фильма «Волонтеры» в 1985 году, где сыграли влюбленную пару. Между актерами завязались романтические отношения, но у Тома к тому времени уже была жена и двое детей, а у Риты — жених. Лишь спустя 3 года тайного романа Хэнкс разведется с женой и сделает предложение Уилсон. Сейчас Том говорит, что с первым браком он слишком поторопился. Ведь тогда он был молод, импульсивен и постоянно пропадал на кастингах. Хэнкс считает, что настоящий брак должен быть осознанным решением, а не импульсивным порывом. «Не женитесь до 30 лет», — заявляет актер.

2. Идите на уступки даже в самых принципиальных случаях

Том был католиком, а Рита — православной. Зная, насколько тема религии важна для жены, Том принял ее веру. «Ради своей жены я тоже кое-чем пожертвовал. У Риты греческие корни, она исповедует православную веру. А я был католиком и, прежде чем жениться, из уважения к новой семье перешел в ее веру».

3. Поддерживайте друг друга

За годы семейной жизни чего только пара не пережила, но они всегда поддерживали друг друга. В 1994 году, когда Тому вручили его первый «Оскар» за фильм «Филадельфия», со сцены он благодарил за все именно свою жену: «Я стою здесь только потому, что женщина, с которой я разделил свою жизнь, каждый день показывает мне, что такое любовь!» В 2015 году семейную идиллию пошатнула болезнь, свалившаяся на Риту, — у нее обнаружили рак молочной железы. Уилсон рассказывает, что боялась реакции мужа на эту новость и за то, как болезнь повлияет на их отношения. Опасения были напрасны: Том окружил жену заботой и поддержкой, которая только сблизила их. В свою очередь актер заявлял: «Все, что я могу сделать, — это преклониться перед мужеством своей жены». К счастью, спустя время болезнь отступила и Рите даже удалось обойтись без химиотерапии.

4. Радуйте партнера приятными мелочами

Том и Рита много путешествуют, вместе они объездили почти весь мир. Также жена часто ездит с Хэнксом в другие города на съемки. И даже спустя годы в браке они стараются делать маленькие приятности друг для друга.



«Просто наши чувства настолько сильны, что мне сложно дать определение Рите. Она для меня больше, чем жена, подруга, мать, любовница. Я не представляю без нее своей жизни. Я часто оставляю Рите около телефона или где-нибудь на кухне записочки с пожеланиями хорошего дня и все в таком роде. Печатаю жене послания на антикварных пишущих машинках, которые коллекционирую — у меня их уже больше ста. А еще у меня есть привычка присылать Рите фотоотчет о своем дне. Фотографирую на мобильный телефон все вокруг, когда ее нет рядом со мной: что ем на ланч, с кем встретился, фото со съемочной площадки. Мне кажется, ей это нравится», — делится подробностями жизни мистер Хэнкс.

5. Принимайте партнера таким, какой он есть

Хэнкс и Уилсон ценят то, что им удалось пережить вместе, и от этого их любовь только крепнет. Американский актер часто говорит о том, как ценит жену, в интервью: «Эта женщина любила меня худым, она любила меня толстым. Она любила меня лысым, она любила меня волосатым. Эта женщина, я знаю, любит меня. Поэтому я счастливчик».

6. Главное — найдите правильного человека

Журналисты часто пытаются выяснить у дважды обладателя премии «Оскар», в чем же все-таки заключается секрет такого крепкого и длительного брака. Том же всегда смеется в ответ и говорит: «Мой секрет счастливого брака состоит в том, чтобы жениться на правильной женщине. Мне повезло с прекраснейшей Ритой Уилсон. Я самый счастливый человек из существующих».

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