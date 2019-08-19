6 новых форматов отношений для тех, кто разочаровался в традиционном браке

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В современном динамичном мире все чаще возникают дискуссии о том, что традиционный, проверенный временем брак теряет свою актуальность. При этом кажется, что семья — это самая устойчивая и патриархальная форма, которая не менялась столетиями. Однако XXI век вносит свои коррективы: сегодня привычная нуклеарная семья — уже не единственный вариант взаимоотношений.

AdMe.ru старается исследовать последние тренды, чтобы идти в ногу со временем. Мы решили выяснить, как может измениться институт семьи в ближайшее время и какие новые формы брака придут на смену традиционной.

1. Гостевой брак

Гостевой брак становится все более популярным. Он подразумевает, что супруги не живут вместе и не ведут общий быт, а периодически встречаются либо друг у друга в гостях, либо на нейтральной территории. Иногда люди выбирают такую форму брака под давлением внешних обстоятельств, чаще всего работы. Представьте, что одному из супругов предложили контракт в другой стране, а у второго карьера пошла в гору в родном городе. Однако также это может быть и вполне осознанный выбор. Скажем, партнеры могут договориться видеться только по выходным или несколько раз в неделю, а в остальные дни каждый будет предоставлен сам себе и не станет срываться на близком человеке из-за плохого настроения или личных проблем. Кроме того, в таком браке у людей намного больше личного пространства и свободы. При этом важно понимать, что гостевой брак не предполагает измен, люди по-прежнему верны и близки друг другу, просто они не видятся каждый день. Конечно, решиться на такой шаг может быть непросто, поскольку на нас все еще сильно давит традиционное представление о том, как должно быть. Как бы то ни было, психологи говорят, что подобная форма отношений особенно хороша для пар со стажем, когда дети уже выросли и разъехались. Часто за многие годы у супругов накапливаются раздражение и усталость, брак оказывается на грани распада. Чтобы этого избежать, можно разъехаться по разным домам или квартирам и попробовать гостевой брак. Такие браки часто выбирают представители шоу-бизнеса. Одна из самых ярких пар Голливуда — актриса Хелена Бонэм Картер и режиссер Тим Бертон тоже предпочитали видеться не каждый день. Сначала они жили в разных странах, а потом стали соседями. Да, в конечном итоге их пути разошлись, но пара прожила в гостевом браке 13 лет, за это время у них родились сын и дочь.

Среди российских звезд тоже есть подобные примеры. Так, Никита и Татьяна Михалковы давно живут в гостевом браке. Режиссеру и его супруге ничто не мешает заниматься творчеством и своими проектами. Вместе чета Михалковых отмечает праздники, проводит выходные и выходит в свет. Кстати, родители Никиты Сергеевича также прожили в гостевом браке более 50 лет.

Одна из форм гостевого брака — прерывающийся брак. В такой семье партнеры живут вместе, но в определенный момент могут разъехаться на любой обговоренный срок. Причины могут быть самые разные: от усталости до рабочей необходимости.

2. Свободный, или открытый, брак

Партнеры, находящиеся в свободных отношениях, провозглашают независимость и говорят друг другу: «Да, сейчас мне хорошо с тобой, но если с кем-то другим я тоже могу получить удовольствие, то почему бы и нет». Такие отношения могут быть закрытыми и открытыми. В закрытом варианте супруги считают измену нормой, но при этом стараются, чтобы их партнер не узнал об увлечении на стороне. В открытом браке пара заранее договаривается о том, что у каждого могут быть романы на стороне. Этот вариант подразумевает полную откровенность: партнеры даже могут обсуждать свои романы, поскольку они договорились никогда не врать и разделять все эмоции друг друга. Справедливости ради скажем: такие отношения все-таки довольно редки и, как правило, длятся не очень долго. Например, актриса Гвинет Пэлтроу и ее муж музыкант Крис Мартин практиковали открытый брак, который длился 10 лет, и даже после расставания сохранили теплые дружеские отношения.

Конечно, свободный брак не подойдет ревнивым людям или тем, у кого сильно развито чувство собственничества. Он больше годится для любителей экспериментов или для тех, кто вступил в этот союз не столько по любви, сколько из-за каких-то других интересов, например материальных или ради статуса. Также в открытом браке есть опасность, что лишь один из супругов получает от этого удовольствие, а второй только принимает условия из желания сохранить отношения.

3. Ограниченная временем семья

Это сравнительно новая форма взаимоотношений, когда брачный союз заключается на определенное время, например на 5 лет. После этого срока отношения считаются автоматически расторгнутыми, а партнеры, взвесив все за и против, принимают решение: или они расстаются, или снова заключают брак на какой-то срок, или живут вместе уже бессрочно. В пользу такого варианта отношений можно сказать, что современный мир очень изменчив. Может поменяться как сам человек, так и его система ценностей, планы на будущее. Да, вы хотели прожить с этим человеком всю жизнь — с таким, каким он был раньше, но что если он стал другим или перестал казаться вам привлекательным? Возможно, вы поняли, что у вас разные взгляды на будущее и разные цели. Например, один из вас захотел стать родителем, а второй — нет.

4. Динамичная семья, или союз, основанный на равноправии

Классический вариант семьи, где мужчина — добытчик, а женщина — хранительница домашнего очага, становится пережитком прошлого. На смену ему пришли отношения, где роли партнеров примерно одинаковы. Недавний опрос показал, что 62 % россиян выступают за равноправие в семье. Такой союз подразумевает, что оба супруга — зрелые и самодостаточные личности, которые вступили в брак в поисках гармонии, счастья и возможности совместного развития. Неудивительно, что гендерные различия внутри подобных семей все больше стираются, а в основе отношений лежит понятие «работа в команде». Если оба супруга строят карьеру и примерно одинаково зарабатывают, значит и обязанности по ведению быта также логично разделять. Кроме того, поскольку сейчас женщины могут реализовываться и зарабатывать больше мужчин, то нередко именно отцы уходят в декрет и занимаются воспитанием детей. Конечно, в России такая практика еще не очень распространена, но тенденция явно прослеживается.

Такие браки еще можно назвать динамичными. В центре этой семейной конструкции всегда стоит индивид, вернее даже индивидуальность каждого из партнеров. Ничто вас не ограничивает, кроме вашего личного выбора. Вы сами придумываете комфортный для вас стиль жизни: какие-то правила можно взять из традиционной семьи, а от каких-то устаревших норм лучше отказаться или трансформировать их.

5. Отношения в виртуальном пространстве

Звучит довольно странно, но именно такой формат отношений может стать одной из главных тенденций. Современные технологии уже позволяют легко поддерживать отношения на расстоянии. Это чем-то похоже на гостевой брак, только без реальных встреч, когда основное общение происходит в виртуальном мире. Более того, с развитием искусственного интеллекта стало возможным завести себе виртуальную девушку, которая воспроизводит поведение реальной подруги.

Надо сказать, что в XXI веке людям свойственна некая двойственность: с одной стороны, мы страдаем от недостатка общения и тоскуем по отношениям, с другой — у нас повышается тревожность, когда отношения завязываются. Возможно, мы боимся раствориться в другом человеке, потерять свободу и независимость. Так что виртуальные отношения могут помочь, если вы хотите иметь близкого человека, но не готовы посвящать ему все свое время и сами выбираете частоту и интенсивность общения. Из минусов можно выделить невозможность почувствовать другого человека во всей его полноте, а также недостаток физического контакта. Правда, современная молодежь вообще относится к сексу гораздо спокойнее и вступает в интимные отношения позже и реже, чем миллениалы.

Кстати, тот факт, что мы стали больше времени проводить в соцсетях и виртуальном пространстве, породил много новых понятий. Например, сегодня довольно распространены микроизмены: лайки под фотографиями бывших возлюбленных или долгие тайные переписки со знакомыми и коллегами. Также соцсети породили такое понятие, как орбитинг, когда один собеседник держит другого на своей орбите: смотрит «сториз», пишет комментарии, но никогда не пишет личные сообщения и уж тем более не общается вживую. Наконец, в XXI веке появился особый тип отношений под названием ситюэйшеншип. Он значит примерно следующее: вы не позиционируете себя как пару, вы скорее просто друзья, но при этом каждый понимает, что это несколько больше, чем просто дружба.

6. Синглисты

Синглы — это люди, которые сделали осознанный выбор в пользу одиночества. Сегодня человек заводит семью не потому, что так принято или из-за экономической целесообразности, а просто потому, что ему этого хочется. При этом кому-то может быть комфортнее жить в одиночку, не обзаводиться серьезными отношениями и не иметь детей. Раньше у людей просто не было такой возможности, так как выжить самостоятельно было очень сложно, а сегодня статистика показывает, что количество холостяков растет во многих странах. Преимуществом жизни без семьи является возможность сфокусироваться на других важных вещах: науке, искусстве, путешествиях. Наверное, поэтому многие творческие люди предпочитают не связывать себя узами брака: Джаред Лето, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон и многие другие звезды никогда не вступали в брак. Также у синглистов открывается больше простора для свободы действий и передвижений. При этом можно не отказывать себе в легких романтических увлечениях. Социолог Эрик Клиненберг даже написал книгу, где объяснил выбор синглистов. Он провел сотни интервью с одиночками и нашел доказательства того, что они имеют лучшее психическое здоровье по сравнению с теми, кто живет в браке.

Необычной формой синглизма стала сологамия, то есть женитьба на самом себе. Звучит несколько самовлюбленно, но тренд набирает обороты, особенно среди женщин. СМИ довольно широко освещали такого рода свадьбу тренера по фитнесу из Италии Лауры Меси, а также британок Софи Таннер и Грейс Гелдер.

Основная идея сологамии заключается в том, что ты даешь сам себе ритуальное обещание принять и любить себя, а также заботиться о своем благополучии. Инициаторы подобных браков устраивают в свою честь торжественные церемонии, приглашают гостей — все точно так же, как на обычной свадьбе, только без второй половинки.