5 вещей, которые могут навредить здоровью ребенка

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Детство — чудесная пора, и родители готовы пойти на все ради смеха и улыбки ребенка. Однако в этом деле очень легко перестараться и навредить. AdMe.ru собрал 5 вещей, которые приносят больше вреда, чем пользы, и могут привести к непоправимым последствиям.

Ходунки и прыгунки

Доказанный вред от них перевешивает ожидаемый положительный эффект и уже привел к их запрету в Канаде: детский травматизм (более 8 000 случаев в год только в США);

неравномерное укрепление мышц, деформация стоп и ног;

искривление позвоночника из-за большой нагрузки (позвоночный столб у детей до года еще не полностью сформирован и не имеет нужных изгибов);

отсроченные самостоятельные двигательные навыки — нет стимула к самостоятельному хождению, не развиваются чувство равновесия и инстинкт самосохранения. Чтобы минимизировать вред, используйте эти приспособления под присмотром взрослых не более 2 раз в день по 15 минут и только после того, как ребенок научился вставать на ноги. Также не лишней будет консультация ортопеда на выявление противопоказаний.

Фруктовые соки и молоко

Фруктовые пастеризованные соки содержат в себе мало витаминов и большое количество сахара, что приводит к проблемам с зубами и ожирению. Педиатры рекомендуют свежевыжатые соки детям старше одного года и в ограниченном количестве. Пастеризованные соки лучше заменить на свежие фрукты. Цельное коровье молоко содержит мало железа и гораздо большее количество питательных веществ, чем нужно малышу. Все это приводит к нагрузке на почки, может провоцировать развитие анемии, аллергии и дисбактериоз. Коровье молоко можно давать детям старше одного года и не более 500 мл в день. Замените молоко на продукты с высоким содержанием кальция (кисломолочные продукты, зеленые овощи и фрукты) и витамина D (яйца, говяжья печень).

Яркие игрушки

В дошкольном возрасте через игрушки дети познают мир и получают социальные установки. Игрушки с неестественными цветами, электронными звуками и детальной проработкой деталей тормозят у детей развитие творческого мышления и негативно влияют на формирование личности: возможны появление вспышек агрессии и беспричинных страхов, депрессия в подростковом возрасте. Выбирайте игрушки спокойных цветов и желательно из натуральных материалов — дерева и ткани. Помните, что игра — это в первую очередь обучение, а не развлечение, поэтому игрушки должны быть приближены к реальной жизни.

Теплая одежда

Чем меньше ребенок, тем хуже у него развита терморегуляция, поэтому он быстрее охлаждается и перегревается. Перегрев приводит к неврозам и опасен тепловым ударом.

Чересчур теплая одежда не дает организму выработать правильные защитные реакции на изменение погоды, что приводит к простудным заболеваниям и слабому иммунитету. Одежда должна быть из натуральных, дыщащих тканей, и ее должно быть на один слой больше, чем у взрослых. Ребенку комфортно, если у него теплые и сухие грудь и живот, розовые и теплые руки и ноги.

Электронные гаджеты

Синий свет, который дают современные LED-экраны, воздействует на сетчатку, что может привести к дегенерации желтого пятна. Со временем это грозит слепотой и катарактой

При увлечении планшетами и смартфонами ребенок не получает достаточно стимулов от реального мира, нет развития сенсорики и мелкой моторики, отсутствует живое общение. Все это приводит к недостаточному развитию лобной доли мозга, которая в том числе отвечает за речь, индивидуальность, общение, принятие решений. Ограничьте использование устройств 1 часом в день в дневное время. Используйте планшеты и сматрфоны только для развивающих приложений и для детей старше 2 лет. Во время работы с гаджетами ребенок должен общаться со сверстниками или взрослыми.