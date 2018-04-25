5 типов родителей, которые встречаются на любой детской площадке

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Наблюдения за родителями заставляют нас каждый раз восхищаться их самоотдачей и самоотверженностью: кто-то лепит вместе со своим ребенком куличики в песочнице, а кто-то бежит уже десятый круг вокруг площадки. Фраза «каждый сходит с ума по-своему» отражает и поведение любящих родителей. Противоположные взгляды на воспитание — это не редкость, но зачастую все мы совершаем одни и те же ошибки.

AdMe.ru, обобщив наблюдения за поведением мам и пап, выделил несколько типов родительской любви и дает советы, как не перестараться и соблюдать баланс в воспитании.

Преуспевающие

Ребенок у преуспевающих родителей просто обязан соответствовать их представлению о суперчеловеке, они никогда не сидят на месте и наслаждаются жизнью на все 100 %. Пока вы меняете пеленки и думаете, как бы поспать хоть 3 часа в сутки, они побывали в Таиланде, на фестивале в Финляндии и прошли пешим маршрутом по Карелии. У таких родителей в сутках часов больше, чем запланировано природой (и сил, кстати, тоже). Преуспевающая мать уже побывала во всех кружках района, поэтому она с радостью поделится опытом со всеми мамочками на детской площадке в часовом монологе. Если вы узнали себя Для начала нужно осознать, что ребенок — это стихия, и в этой суете женщина пытается все и везде успеть, заполняя свою жизнь исключительно обязанностями по воспитанию. Чтобы не уснуть за компьютером, выбирая очередные билеты на детский праздник, позвольте немного радостей, которые принесут удовольствие лично вам, не бойтесь признаться, что ребенок — это не всегда просто. Поспите днем вместе с малышом, вспомните, что вам приносило радость раньше, пусть ваша жизнь будет разнообразнее и приносит удовольствие.

Экородители

Родители-натуралисты отличаются безмерной любовью ко всему исключительно естественному, чистому и природному. Если покупать кровать, то только из дуба и с безопасным лакокрасочным покрытием, перед этим проверив все сертификаты. Мама-натуралист не признает хлеб и творог из магазина, потому что они точно ненатуральные, поэтому и печенье на школьных ярмарках обычно у детей таких родителей самое вкусное. Если вы узнали себя Отлично, если вы знаете рецепт самого вкусного домашнего пирога или народный способ, как отстирать пятно от майонеза, но это вовсе не значит, что нужно пренебрегать современными технологиями и средствами, которые способны сделать вашу жизнь намного легче. Навязанные идеалы, ставшие нормой всемогущих мам с детьми, довольными 24 часа в сутки, — это не более чем красивая картинка. Не вините себя за то, что ваш хлеб сегодня из магазина, он наверняка будет хороший по составу, но зато в сэкономленное время вы сможете почитать любимую книгу.

Родители «в квадрате»

Родители «в квадрате» испытывают сильную привязанность к ребенку и готовы посвятить всю свою жизнь его воспитанию. Даже не пытайтесь обсудить с ними вчерашние новости или новости моды, только если эта мода не детская. Мама «в квадрате» не слышит ничего и не видит никого, даже собственного мужа, она всегда рядом со своим ребенком и уверена, что, если оторвать взгляд на минуту, прилетит коршун и унесет чадо. Если вы узнали себя Привязанность очень важна в жизни ребенка, ему необходимо ощущать себя защищенным, знать, что родители всегда рядом, хорошая эмоциональная атмосфера внутри семьи — гарантия благополучия ребенка, но необходимо осознать простую истину: «Теория привязанности говорит о том, как важен для ребенка взрослый, но она нигде не утверждает, что для взрослого важен только ребенок».

Недородители

Недородители — это полная противоположность родителей «в квадрате» и в принципе всех других типов. Они не заморачиваются по вопросам, поел ли вовремя их ребенок, тепло ли он одет. Сам поест и сам оденется так, чтобы не замерзнуть, а если замерзнет, придет домой. На новогоднем празднике дети недородителей одеты в повседневные школьные костюмы, и, скорее всего, они не верят в Деда Мороза. Жизненные обстоятельства заставляют этих детей в будущем мастерски справляться со всеми жизненными трудностями, стоять уверенно на ногах, и чаще всего именно они становятся родителями «в квадрате». Если вы узнали себя Причиной такого поведения может служить как обычная безответственность, так и сложное психологическое состояние: стресс, тревожность, усталость. Выйти из положения чаще всего помогают близкие, но в критических случаях лучше обратиться к психологу. Родные и друзья могут помочь справиться с ситуацией: окружить повышенным вниманием, разговаривать о проблемах, не давать замкнуться в себе, сочувствовать и, самое главное, не ограничиваться в жизни бытовыми делами: выбираться вместе на прогулку, встречаться с друзьями, ходить в гости.

Мама всемогущая

Если вы влезаете в каждую дырку, контролируя и поучая, пытаетесь успеть все, то этот пункт точно о вас. Ни одно дело, будь то работа или дом, не проходит без вашего участия. Вы любите говорить: «Нормально они не сделают. Лучше я сама, зато будет, как мне надо». А если все-таки случилось чудо и кто-то где-то вам успел помочь, вы найдете изъян и он будет изводить вас до тех пор, пока вы не пойдете и не переделаете по-своему. Если вы узнали себя Проанализируйте, вынужденная это ситуация или вы думаете: «Я сделаю это сама только потому, что точно сделаю лучше». В первом случае попытайтесь оптимизировать процессы: ждете ребенка с дополнительного занятия — проверьте рабочую почту, чистите картошку — поговорите с ним о том, как прошел его день, совмещайте рутинные дела с интересными. Чтобы преодолеть второе состояние, ослабьте контроль, дайте людям возможность вам помочь. Не руководите ими, и они будут делать это охотнее.