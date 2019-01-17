15 советов, которые слышит почти каждая беременная женщина (И только к 5 из них стоит прислушаться)

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Пожалуй, ни один человек на свете не получает так много советов, как беременная женщина. Стоит только заявить о своем интересном положении, как вас буквально окружают родные, близкие, подруги, коллеги, а порой даже соседки по лестничной площадке. Все хотят поделиться своим опытом, рассказать, «как это было» у них, что «правильно», а что «недопустимо», сколько есть, что пить, почему вас мучает изжога и как часто должен шевелиться ребенок в животе. Так много информации, что можно совершенно запутаться.

Мы в AdMe.ru решили отделить зерна от плевел и разобраться, каким советам действительно стоит следовать, а какие лучше пропускать мимо ушей, чтобы не довести себя до невроза.

1. «Беременность — не болезнь, поэтому живем, как жили»

Изменить свой образ жизни нужно, особенно в последнем триместре. Проводить беременность на диване, чувствуя себя хрупкой хрустальной вазой, — плохая идея. Но и жить в привычном режиме все 9 месяцев, нагружая себя как обычно, отнюдь не лучший вариант. У беременных по-другому протекают обменные процессы в организме, они быстрее устают, им нужно больше времени для отдыха и сна, и это нормально. К концу беременности общее количество крови в организме женщины увеличивается примерно на 45 %. Возрастает нагрузка на почки, легкие и желудочно-кишечный тракт, поэтому пересмотр питания и смена привычного образа жизни обязательны. Откажитесь от просмотра фильма в пользу прогулки на свежем воздухе и делегируйте часть домашних забот близким: это пойдет на пользу и вам, и вашему ребенку.

2. «Нельзя много есть во время беременности, не то ребенок будет крупным и будет тяжело рожать»

Неправда, но переедать вредно по другим причинам. Вес, который набирает женщина во время беременности, не связан со скоростью развития малыша и увеличением его веса. Анализ 44 исследований с участием более 7 тыс. женщин показал: те, кто придерживался определенной диеты, за время беременности набрали в среднем на 3,84 кг меньше, чем женщины, которые себя ни в чем не ограничивали. Все это никак не повлияло на вес их детей при рождении, но, что очень важно, отсутствие переедания снизило риск преэклампсии (осложненной степени токсикоза, возникающего при беременности). Поэтому сбалансированное здоровое питание (без излишеств и пирожных на ночь) будет самым верным решением.

3. «Никаких полетов на самолете, это очень вредно и опасно!»

Миф на 95 %. Все зависит от того, как протекает беременность, и от ее срока. Авиакомпании действительно не позволяют женщинам летать на самолетах на последних месяцах беременности. Главная причина заключается в том, что роды на борту не принесут особой радости ни пассажирам, ни экипажу, ни самой матери. Да и отсутствие акушера в самолете увеличивает риски. В 2002 году акушеры и гинекологи США опубликовали рекомендации для беременных, которые решились на авиаперелет. Консультации с врачом перед полетом необходимы беременным с высоким давлением, сахарным диабетом или повышенным риском преждевременных родов. Королевская коллегия акушеров и гинекологов Великобритании советует во время полета регулярно прогуливаться по самолету и пить побольше воды, чтобы снизить риск возникновения тромбоза глубоких вен. Стоит заметить, что самой женщине наиболее легко и комфортно путешествовать во 2-м триместре беременности.

4. «Никакого кофе, иначе ребеночек там уснуть не сможет»

От чашки кофе в день никакого вреда не будет. Согласно официальному заявлению Европейской ассоциации по безопасности пищевых продуктов (EFSA), 200 мг кофеина — это суточная доза, которую может позволить себе беременная женщина без вреда для ребенка. В чашке кофе содержится от 70 до 90 мг кофеина, так что этот напиток — отнюдь не запрещенный продукт. Важно помнить, что кофеин есть и в чае (30–50 мг), и в коле (40 мг в 355 мл), и в темном шоколаде (от 20 до 70 мг в 100 г, в зависимости от вида). Поэтому в течение дня можно позволить себе и чашку чая, и латте, и немного шоколада — главное, не следует превышать безопасную норму в 200 мг.

5. «Если малыш очень активно шевелится, родишь непоседу»

Факт, но также стоит исключить гипоксию. Врач Джейн ДиПьетро провела исследование о связи между внутриутробной активностью малыша и поведением ребенка после рождения и до 2 лет. Оказалось, что по движениям плода в матке действительно можно предсказать, насколько активным будет малыш, когда он появится на свет, и даже предугадать, в какие периоды он будет максимально бодрым, а когда — спокойным. Однако, если движения ребенка в животе резко изменились (стали очень частыми или, наоборот, слишком редкими), лучше навестить своего врача и убедиться, что малыш не страдает от гипоксии — недостатка кислорода. Нормой шевелений плода при беременности врачи называют более 10 движений за 12 часов.

6. «Изжога замучила? Это все потому, что у ребеночка волосы растут»

Миф, хотя некоторые ученые считают эти явления взаимосвязанными. Изжога — распространенный симптом беременности, вызванный кислотным рефлюксом. С научной точки зрения она не имеет ничего общего с волосами будущего ребенка. Малыш стремительно растет и сдавливает внутренние органы мамы. В результате кислота из желудка оказывается в нижнем отделе пищевода, раздражая его слизистую. Что интересно, в одном британском исследовании 2006 года все же была обнаружена связь между жалобами на изжогу в период беременности и количеством волос ребенка после рождения. Но стоит заметить, что немало женщин, мучившихся от изжоги, рождают лысых малышей. Поэтому подобная связь выглядит довольно-таки спорной.

7. «Обнаружили тонус матки? Ложись на сохранение!»

В Англии, Америке и странах Западной Европы диагнозов «тонус матки» и «гипертонус матки» не существует. Если в 1-м триместре вы слышите диагноз «тонус матки», поинтересуйтесь у врача о состоянии шейки матки. Основаниями для волнения могут быть укорочение шейки матки (менее 3 см) и приоткрытие зева. Если же все плотно закрыто и имеет нормальную длину, вам просто стоит больше отдыхать и пересмотреть свой ритм жизни. Редкие сокращения матки (схватки Брэкстона-Хикса) во 2-м и 3-м триместрах являются нормой. Они не только готовят мускулатуру матки к родоразрешению, но и способствуют улучшенному кровоснабжению плаценты. Тревогу может вызвать наличие сокращений чаще 4–5 раз в час. Нормальное состояние шейки матки и частота сокращений до 8 раз в день не требуют лечения. Не стесняйтесь проверять правильность сомнительных предписаний врача у другого специалиста.

8. «Мужчине не понять, что ты чувствуешь в это время»

Миф. Некоторые мужчины тоже ощущают себя «беременными». Не только женщины страдают от гормональных изменений. Отцам тоже порой приходится несладко. Во время беременности женщины уровень тестостерона у ее партнера снижается, а уровень пролактина повышается. Ученые считают, что этот процесс помогает мужчине в будущем лучше справляться со своей ролью отца. Бывает даже и так, что у мужчины возникает физическое состояние, схожее с тем, что испытывает будущая мама. К примеру, он также может страдать от утренней тошноты и перепадов настроения. Это странное явление называют синдромом Кувад или симптоматической беременностью партнера, и до конца его еще не изучили. После родов все симптомы мнимой беременности у мужчины проходят.

9. «Во время беременности нельзя вакцинироваться от гриппа»

Миф, многократно опровергнутый научными исследованиями на эту тему. Бытует мнение, что вакцинация женщины во время беременности связана с возможностью развития аутизма у ребенка, но современные исследования доказали, что это не так. В женской констультации врач вряд ли предложит вам сделать прививку от гепатита B, столбняка или дифтерии, а уж тем более от гриппа. Однако риски для здоровья матери и будущего ребенка увеличиваются, если беременная женщина болеет гриппом. Женщинам рекомендованы прививки во 2-м и 3-м триместрах беременности, но использовать можно только вакцины с неактивным, мертвым вирусом. Все вакцины должны быть одобрены Международной ассоциацией клинических фармакологов и фармацевтов. Это означает, что было проведено множество тестов, доказывающих их безопасность для женщины и плода.

10. «Рожать очень больно!»

У каждой женщины этот процесс протекает по-разному. Во время родов выделяются обезболивающие вещества — эндорфины, чтобы у женщины не было болевого шока. Поэтому боль при родах всегда именно такая, какую женщина может выдержать. Также существуют различные приемы обезболивания: правильное дыхание, позы, методики расслабления, точечный массаж, медикаментозное обезболивание и многое другое, что позволяет женщине в процессе родов контролировать боль. Можно рожать и без всего этого, но вот насколько больно это получится, во многом зависит от поведения женщины и профессионализма врачей.

11. «Партнерские роды? Да ты что! Твой муж после увиденного никакого интима с тобой не захочет!»

Научные исследования доказывают обратное: партнерские роды еще больше сближают пару. Подобную реакцию «ужасы родов» могут вызвать только у глубоких невротиков. Важно, чтобы мужчина и женщина сами решили, хотят они рожать вместе или нет. Если будущего папу толкает на этот поступок только чувство долга, смешанное со страхом, тогда ему и правда не стоит отправляться вместе с женщиной в родильный зал. Мужчины, которые присутствовали на партнерских родах, зачастую рассказывают, что ничего страшного они не увидели. По большей части они наблюдали любимых, укрытых простынкой, держали их за руку, делали им массаж, поддерживали морально, а в самые ответственные моменты врачи могли попросить их выйти в коридор.

12. «От грудного вскармливания молочные железы обвисают»

Миф, за исключением того случая, когда вы — курящая многодетная мама. Многие женщины отказываются от грудного вскармливания, опасаясь, что это негативно повлияет на форму и упругость их молочных желез. И напрасно. Кормление малыша грудью не приводит к долговременным изменениям в ее упругости и не способствует ее опущению. Более серьезную опасность несут в себе курение, нездоровое питание, возрастные изменения и большое количество беременностей, из-за чего грудь часто и резко меняет свой размер. Стоит учитывать и генетический фактор, который во многом определяет и наличие растяжек после родов, и состояние груди после грудного вскармливания. Если это 1-я или 2-я беременность, а женщина ведет здоровый образ жизни, то никакой катастрофы не случится.

13. «Какая еще послеродовая депрессия? Все рожают, и ничего»

Многое зависит от женщины и ее окружения. Послеродовая депрессия — не миф и не страшилка для будущих мам. Согласно исследованию, 14–23 % беременных женщин сталкиваются с депрессией еще во время беременности, а до 25 % — после родов. По этой причине женщине после рождения малыша нужны поддержка близких и нормальный отдых. В категорию риска попадают также мамы-перфекционистки, которые хотят довести до совершенства и контролировать абсолютно все. Важна также информационная подготовка молодой мамы. Если она заранее готова к тому, что ее жизнь изменится, если понимает, почему может кричать ребенок и как ей реагировать, то, вероятно, депрессия обойдет такую женщину стороной. Некоторые исследователи связывают послеродовую депрессию с железодефицитной анемией, поэтому советуют женщинам после консультации с врачом при необходимости принимать железосодержащие препараты.

14. «Страдаешь от болей во время месячных? Роди, и все наладится!»

Правда, но лишь наполовину. Ученые из Тайваня в течение 8 лет наблюдали за более чем 3,5 тыс. женщин. За этот период некоторые рожали, и у многих менструальные боли значительно ослабевали после родов. Но далеко не у всех. Среди тех, кому делали кесарево сечение, 51 % матерей продолжали страдать от этих болей, а среди тех, кто рожал обычным способом, испытывали прежние боли 35 % женщин. Еще одним важным фактором оказалась продолжительность беременности. 77 % матерей, у которых дети родились недоношенными, продолжали испытывать боли при месячных. Также исследование с применением техники полногеномного скрининга в 2016 году показало, что причиной менструальных болей может быть генетический фактор.

15. «Пока кормишь грудью, можно не предохраняться»

Популярный миф, ложность которого многие доказали на собственном опыте. Грудное вскармливание действительно подавляет овуляцию, но после 9-й недели лактацию нельзя назвать эффективным средством контрацепции. У каждой женщины после рождения ребенка могут быть свои сроки наступления месячных: у кого-то их нет в течение всего периода кормления, а у кого-то они появляются уже на 2–5 месяце. Более того, за 2 недели до их наступления уже появляется шанс забеременеть, а женщина об этом даже не подозревает.

А какие абсурдные советы, адресованные беременным женщинам, слышали вы?