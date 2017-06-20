5 секретов, о которых не знают мужья женщин в декрете

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Появление ребенка в семье меняет все! Пока мужчина зарабатывает деньги, женщина остается один на один дома с младенцем. И эта работа часто оказывается не менее трудной. Для всех родителей будущих и настоящих мы в AdMe.ru решили напомнить, что чувствует и как проводит дни мама, находящаяся в декрете.

Рутина

Рутину в двух словах можно описать так: декретный отпуск. Покормить, умыть, поменять подгузник, сделать массаж, поагукать, погулять, покормить, поменять подгузник, постирать пеленки-распашонки (ага, младенцы пускают слюни и срыгивают молоко), постучать погремушкой и снова мыть, кормить, гулять... В таких обстоятельствах поход в поликлинику с младенцем на плановый осмотр — уже из ряда вон выходящее событие.

Отсутствие графика

Казалось бы, что может быть удобнее для мамы и младенца, чем соблюдать распорядок дня. И педиатры так советуют. Но суровая реальность вносит свои коррективы во все эти графики и планы. Малышу пора спать? Он плачет и не засыпает. От еды отказывается. На улице не хочет лежать в коляске и кричит так, что оборачиваются все прохожие. Маме остается только смириться и подстраиваться под переменчивое настроение своего начальника ребенка.

Отсутствие результата от своей деятельности

Что может быть приятнее, чем что-то упорно делать и в итоге достичь желаемой цели? Увы, женщине в декрете о достижениях остается только мечтать. Как бы она ни трудилась на благо семьи, результата не видно. Только навела порядок — по комнате снова валяются игрушки. Утром постирала? К вечеру опять куча грязного белья.

Неуверенность в себе

Материнство влияет на карьеру, круг общения и фигуру. Часто это временно, но женщина в декрете не знает этого наверняка. Сможет ли она вернуться к работе и когда? Удастся ли привести себя в форму? Будет ли она интересна своим незамужним подругам, зная о коликах и грудном вскармливании больше, чем о киноновинках и моде? Такие мысли постоянно крутятся в голове и не прибавляют уверенности в себе.

Безусловная любовь

Усталость, рутина, неуверенность в себе куда-то испаряются, когда малыш в первый раз улыбается, говорит «мама» и «люблю». К черту все трудности! Пора снова уйти в... декрет!